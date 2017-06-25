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Теги: авария (1153) Львов (3551) водоснабжение (348)
Тему создал: редактор новостей

Авария на водопроводе Львова: часть города осталась без воды

Во Львове из-за аварии на магистральном водопроводе часть города осталась без водоснабжения.

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Та пущай держат Скоро на них только инвалиды и олигофрены работать будут Все кто при здоровье а самое главное при уме Сваливают за бугор
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Всегда мешают политику и администрирование городом.Садовой, как и все(исключения только подтверждают правило) занимается продажей земли под строительство, шахерами махерами с бюджетными подрядами ,немножко патриотизмом. На инфраструктуру, восстановление исторических памятников, стимулирование предпринимательства( через удобоваримую аренду коммунальной собственности),архитектурную планировку города ему наплевать.Поэтому и нет мусороперерабатывающего(вовсе не обязательно вредного ,сжигающего мусор) завода ,а износ инфраструктуры приводит к авариям и в дальнейшем ситуация будет усугубляться.Ведь у него миллионы , а где взял честный мер миллионы и берет их сейчас? И его шантажирует мусором ,а не собственностью непонятного происхождения.Ведь потяни этот клубочек, по анологии, все население начнёт применять ситуацию на всех чинуш.Мусор это и политика и бесхозяйственость Садового, труба,сейчас просто бесхозяйственность мера.
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Вода це просто збіг обставин, у педального коня в Києві історичні будинки в центрі міста горять, а потім з'ясовується, що вже є план забудови на цьому місці торгового центру.
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В нас во всех бедах виноваты или Юля или как сейчас Садовой но только не киевская вороватая власть барыг и бандюков из БПП и НФ ...
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Авария на водопроводе Львова: часть города осталась без воды, сцуко! :
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Ценсор билят, займись делом! Ибо заипал! У меня не однгого, самзнаешьчто мема, хеумая, фото, реплики, ... никуяваапче!. шо тебе ещё надо? Я, ХЗ? а ты?
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Если Януковича ненавидила половина страны то Порошенко в этом вопросе склеил обе части Украины...
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ко-ко-ко-ко! Юля наше фсё!
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Стаж страховой 35 лет чтобы иметь пенсию в 60 лет-а откуда его взять в небольших городах где все фабрики и заводы уничтожены а в мелких фирмах или магазинах в основном или нелегально или на полставки..а попробуй че вымогать от работодателя то выгонит в три шеи а куда жаловатся если все собственники или сами из ментов или прокуроров или имеют крышу в силовиках...
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Это всё Шоколадный Барыга. Теперь будет водна блокада Львова и "Садопомощи".
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Львовяне! Берите лопаты и выходите на Виче! Откопали Черное море, откопаем и Львовское море! С нами сила и Садовый!
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Всегда мешают политику и администрирование городом.Садовой, как и все(исключения только подтверждают правило) занимается продажей земли под строительство, шахерами махерами с бюджетными подрядами ,немножко патриотизмом. На инфраструктуру, восстановление исторических памятников, стимулирование предпринимательства( через удобоваримую аренду коммунальной собственности),архитектурную планировку города ему наплевать.Поэтому и нет мусороперерабатывающего(вовсе не обязательно вредного ,сжигающего мусор) завода ,а износ инфраструктуры приводит к авариям и в дальнейшем ситуация будет усугубляться.Ведь у него миллионы , а где взял честный мер миллионы и берет их сейчас? И его шантажирует мусором ,а не собственностью непонятного происхождения.Ведь потяни этот клубочек, по анологии, все население начнёт применять ситуацию на всех чинуш.Мусор это и политика и бесхозяйственость Садового, труба,сейчас просто бесхозяйственность мера.
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Плюньте на воду, плюньте на мусор! Сейчас главное выйти на Виче и рассказать "Як влада знущається над львів'янами"!
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Это точно! Причем центральная, киевская влада!
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Львовское Метро - гордость Львова! А Порох приказал его затопить и включил воду.
Люди! Выходите на Виче в сапогах!
"Кто в сапогах!" новый отечественный триллер про затопление Львовского метро.
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Ай да Порох! Перед самым виче порвал водопровод. Учись, сцыкун Обама!
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Юра с таким интузизизмом комсомольца по нескольку раз на день радостно передает нам "сводки" с львовского фронта- то мусором Льовов завалили, то вывезли не туда. Теперь вот "часть города осталась без воды"..... На кого работаешь, Юрасик? В Киеве у нас не так давно на районе на несколько дней воду отключили (горячую) и холодной не было полдня.... Шота я не видел у тебя об этом статейки! Что еще во Львове "не так", а "гравдоруб"???
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А кто во Львове по воде ответственный на ступеньках АП?
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волонтер Юрий Касьянов заявил, что «порохоботы» усиленно пытаются устранить мэра Львова, лидера партии «Самопомич» Андрея Садового и его политсилу.

«Реальный компромат, явная ложь, переход на личности и вездесущий львовский мусор - все идет в ход. Все силы шоколадной контрпропаганды брошены на эту войну. Самый захудалый порохобот расскажет вам про Садового больше, чем знает его жена», - пишет Юрий Касьянов.
По мнению волонтера, нет никаких «идеологических противоречий» между олигархическими «кланами». Он считает, что «информационная вакханалия» ведется, в действительности, только за власть, за второй президентский срок, за право «безнаказанно воровать деньги».
«Самозабвенно уничтожая реальных и мнимых политических оппонентов, система сама себе копает могильную яму. Ведь, в конце концов, придется самим за все отвечать»
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Сегодня для власти,самые опасными,являются чистые и незапятнанные политики.Бо они,могут прийдя во власть,взять за жопу попередников,ничего не боясь.Потому задача власти,таких не пускать,а тех кто прорвался всячески замарать,втянуть в схемы,сделать такими же як вони сами.Бо,только так,они будут чувствовать себя,спокойно и безнаказанно
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Видимо нужно смириться с тем, что до следующих выборов нам будут показывать Львов под микроскопом. Лучшая реакция - отсутствие любой реакции......или сравнение с Киевом)
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Львовяне! Порошенко приказал закопать Львовское метро! Гордость наших дедов !
Выходите на Виче!
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Водогони мають властивість рватись. Головне вміння служб їх швидко полагодити.
По-друге якість води у водогонах має бажання бути якіснішою, а тому її не використовують як питну. Тому на приготування їжи і пиття це ніяк не відбивається.
А от за якість води відповідає КМУ ( поміняли вимоги до якості води, що подається споживачу).
Цетакий самий підхід як з утилізацією сміття.
За утілізацією відповідає місто , а полігон для утилізації виділяє КМУ і осорбисто ...ман, а тепер державна прокладка буде рахувати кошти яке місто буде платити за утілізацію.
А от побудувати декілька заводів на Україну по переробці і утилізації сміття - на це мізків не вистачає.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАвария на водопроводе Львова: часть города осталась без воды
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