Авария на водопроводе Львова: часть города осталась без воды

Alex Smith bb5fe51c
, Шимус
, NonCFist
, Грышка Распутный 2
, росися вперде d82e7584
, Tatyana Pomolova
, NNN
, East Clintwood
, Lvbnhj
, Владимир Лобанов
, Александр Малышенко
, Алексей Селезнев
, Леонид Днепр
, Italian
, Irina Dybonos 997870af
, Иван Афанасьев
, Василий Быков
, Oles Ivanov
, Vadim Loparev
, Чип
, Volodymyr Harbuzyuk 44c1e964
, Urs
, Алекс Фибер
, Наташа Шеменкова
, Глеб Тищенко
, lvvpu-borisov-1
, максим максименко 277a2023
, Dmitriy Petrov
, dandelion wine
, Frol Fedoroff
, Sergiy Yatsenko acffbe85
, alex alex cd20d3ce
, Paul Petrovach
, Rostyslav Komarnytsky
, Олег Хардин
, Мускорта
, alexandr shamov
, George Dok
, Андрей Ильчук
, Георгий Юрьевич
, Juli Schubs
, Гитарист Тиркин
, jan pobokov
, Welle
, Лесли
, Лилия Стацкая
, Левко Чорний
, Robert Chenk
, OA
, Дорогой Я
, sigsauer
, Гуцул Рой
, Jimmy Hill
, Микола Собенко
, Дус Мытарчук
, дератизатор
, Степа Лыходэев
, Rjr
, Григорий Барковский 5bc4f112
, Анатолий Лукин
, Саша777
, John T. Volta
, Совестно за Брата
, Freken
, укропбандерівець
, Сергей Даровенко
, Vitaliy Chaykovskiy
, vmir
, myroslav makar
, Роман с камнем
, Шрек Баблокат
, Варраван
, Vladimir Shcherbak
, Юрий Рыжков
, mrSmith
, Garsia UA
, Dinozavr Dinozavr
, Alex Korvin
, fedjka - fedjka
, Сантьяго
, Irada
, Maxwel Lugard
, Валерий Проценко
, Крокодил Гена
, Николай Балаганов 2088d533
, Гыг с Вами
, Александр Нотариус
, Иван Ковальчук
, serge drupov
, Володимир Мельниченко 73ea0f38
, Andrey Net
, Volodja Vvovchok
, кацахол
, EMMANUEL GABRIEL
Грышка Распутный 2, East Clintwood, NNN, Alex Smith bb5fe51c, Irina Dybonos 997870af, Italian, Lvbnhj, Александр Малышенко, росися вперде d82e7584, NonCFist, Paul Petrovach, dandelion wine, alex alex cd20d3ce, George Dok, alexandr shamov, Frol Fedoroff, Олег Хардин, Иван Афанасьев, Леонид Днепр, John T. Volta, Совестно за Брата, дератизатор, Juli Schubs, Степа Лыходэев, Сергей Даровенко, Welle, Rjr, Варраван, Шрек Баблокат, Лесли, sigsauer, Vladimir Shcherbak, mrSmith, Левко Чорний, Сантьяго, укропбандерівець, Василий Быков, Саша777, Maxwel Lugard, Vitaliy Chaykovskiy, Alex Korvin, Лилия Стацкая
Всего на сайте: 136 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Люди! Выходите на Виче в сапогах!
"Кто в сапогах!" новый отечественный триллер про затопление Львовского метро.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
«Реальный компромат, явная ложь, переход на личности и вездесущий львовский мусор - все идет в ход. Все силы шоколадной контрпропаганды брошены на эту войну. Самый захудалый порохобот расскажет вам про Садового больше, чем знает его жена», - пишет Юрий Касьянов.
По мнению волонтера, нет никаких «идеологических противоречий» между олигархическими «кланами». Он считает, что «информационная вакханалия» ведется, в действительности, только за власть, за второй президентский срок, за право «безнаказанно воровать деньги».
«Самозабвенно уничтожая реальных и мнимых политических оппонентов, система сама себе копает могильную яму. Ведь, в конце концов, придется самим за все отвечать»
Ответить
Ответить
Ответить
Выходите на Виче!
Ответить
По-друге якість води у водогонах має бажання бути якіснішою, а тому її не використовують як питну. Тому на приготування їжи і пиття це ніяк не відбивається.
А от за якість води відповідає КМУ ( поміняли вимоги до якості води, що подається споживачу).
Цетакий самий підхід як з утилізацією сміття.
За утілізацією відповідає місто , а полігон для утилізації виділяє КМУ і осорбисто ...ман, а тепер державна прокладка буде рахувати кошти яке місто буде платити за утілізацію.
А от побудувати декілька заводів на Україну по переробці і утилізації сміття - на це мізків не вистачає.
Ответить