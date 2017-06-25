EN|RU|UK
Темы дня: Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Блокада ОРДЛО
 Форум Украины(608050)
  745  22
Теги: Аваков (2587) МВД (8333) Турчинов (3250) военнослужащие (3776) реабилитация (157)
Тему создал: Цензор.НЕТ

МВД запускает ряд проектов по реабилитации воинов, пострадавших от посттравматического синдрома, - Аваков

В ноябре 2017 года в Киевской области планируется открыть медицинский центр для реабилитации воинов, получивших контузии.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Аваков - а які результати розслідування бійні в Княжичах, стрілянини пашинського, побиття поліцією та тітушками ветеранів АТО в Дніпрі 9-го травня?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сашко Білий, рюкзаки, події 31 серпня 2015 року біля ВР, панянка Дєєва?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сколько вбухали денег, чтобы ментов переодеть в полицейскую форму))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там уже все расследовали:геройские мусорки получили медальки,квартиры,грамоты !Мусора- сепаратисты это золотой фонд брехливой барыжной конститутки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пусть назовет хоть одну позицию на нуле где есть менти

они "воюют" на блокпостах, обшаривая кармани и личние вещеи всушников
- вот вся их война
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
КИЕВ. Сегодня, 11:14. Вести-UA || Новости Украины | Новини України

Экс-губернатора Одесской области, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили облили зеленкой во время его визита в Винницкую область, где он поздравил выпускников с окончанием школы.
Об этом политик сообщил на своей станице в Facebook.
Саакашвили призвал президента Петра Порошенко возместить стоимость испорченной футболки, так как, по его словам, нападавшего наняли местные представители БПП.
"Очередная атака зеленкой в Ладыжине. Нападавший признался, что его наняли за 200 гривен люди, похожие на местных руководителей БПП. Петр Алексеевич, вы это, или прекращайте этот детский сад, или возместите мне стоимость моей майки lacoste, которую я купил в Амстердамском аэропорту, на обратном пути из Танзании. Цена вопроса 50 евро", - написал Саакашвили
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Авак самолично будет реабилитировать? А почему его мусора не в АТО ,их не видно в окопах ?!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мусара во Львове, скоро развезут по всей стране, пока не до окопов, гы! :
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не отправляйте людей на верную смерть,и не надо будет никого реабилитировать,Сколько смертей ещё надо липецкому?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Липецкой Пэдре смертей надо ровно столько чтоб как можно дольше удержаться у власти .Оно уже себя видит на втором сроке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Липецкое чмо скоро съепется,оно же больное сахаром,поедет на лечение и с концами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Час назад. Стою в кассе Castorama. Москва. ТРЦ «Золотой Вавилон», пр-кт Мира
За мной стоит пожилая женщина интеллегентного вида, седая, с овощами и тремя пачками беларуского мороженого на ленте.
Жалуется на то, что такую страну просрали….
Я спрашиваю:
- Какую?
Отвечает:
- СССР
На мою ремарку по поводу того, что в данный момент мы платим ценами за "Крымнаш" она ничего не поняла и продолжила дальше бурчать.
Я предложил ей оплатить её покупку если она громко скажет Слава Украине!
Бабуля на весь магазин кричит:
- Слава Украине!
Я ответил:
- Героям слава!
В этот момент я посмотрел по сторонам, все отвернули свой взгляд.
На кассах все молча сглотнули))
О чём ещё можно говорить с московитами?
За бесплатно всё что хочешь скажут -животные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
молодец - ещё бы попросил - путин х...ло или путиняку на гилляку)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Реабілітація то потрібна справа.Бо знаю деяких з контузіями,що почали пити по чорному,аж до втрати пам'яті.Шкода людей,пропадають...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а по теме авакяну нада и полицию в фесбуке создавать и ато в нем же выигрывать...
а я предланаю им всем скинутся на самодет подалее от Украины -никто отсутствия и не заметит
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
///Арсен жестко отшлепал сына по голой жоп за рюкзаки и отобрал подареный пулемет ,_не игрушка , иди в свое любимое казино пуляй
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФорум УкраиныМВД запускает ряд проектов по реабилитации воинов, пострадавших от посттравматического синдрома, - Аваков
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Грышка Распутный 2, East Clintwood, NNN, Alex Smith bb5fe51c, Irina Dybonos 997870af, Italian, Lvbnhj, Александр Малышенко, росися вперде d82e7584, NonCFist, Paul Petrovach, dandelion wine, alex alex cd20d3ce, George Dok, alexandr shamov, Frol Fedoroff, Олег Хардин, Иван Афанасьев, Леонид Днепр, John T. Volta, Совестно за Брата, дератизатор, Juli Schubs, Степа Лыходэев, Сергей Даровенко, Welle, Rjr, Варраван, Шрек Баблокат, Лесли, sigsauer, Vladimir Shcherbak, mrSmith, Левко Чорний, Сантьяго, укропбандерівець, Василий Быков, Саша777, Maxwel Lugard, Vitaliy Chaykovskiy, Alex Korvin, Лилия Стацкая
 Всего на сайте: 136 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти