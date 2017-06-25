МВД запускает ряд проектов по реабилитации воинов, пострадавших от посттравматического синдрома, - Аваков

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они "воюют" на блокпостах, обшаривая кармани и личние вещеи всушников
- вот вся их война
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Экс-губернатора Одесской области, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили облили зеленкой во время его визита в Винницкую область, где он поздравил выпускников с окончанием школы.
Об этом политик сообщил на своей станице в Facebook.
Саакашвили призвал президента Петра Порошенко возместить стоимость испорченной футболки, так как, по его словам, нападавшего наняли местные представители БПП.
"Очередная атака зеленкой в Ладыжине. Нападавший признался, что его наняли за 200 гривен люди, похожие на местных руководителей БПП. Петр Алексеевич, вы это, или прекращайте этот детский сад, или возместите мне стоимость моей майки lacoste, которую я купил в Амстердамском аэропорту, на обратном пути из Танзании. Цена вопроса 50 евро", - написал Саакашвили
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За мной стоит пожилая женщина интеллегентного вида, седая, с овощами и тремя пачками беларуского мороженого на ленте.
Жалуется на то, что такую страну просрали….
Я спрашиваю:
- Какую?
Отвечает:
- СССР
На мою ремарку по поводу того, что в данный момент мы платим ценами за "Крымнаш" она ничего не поняла и продолжила дальше бурчать.
Я предложил ей оплатить её покупку если она громко скажет Слава Украине!
Бабуля на весь магазин кричит:
- Слава Украине!
Я ответил:
- Героям слава!
В этот момент я посмотрел по сторонам, все отвернули свой взгляд.
На кассах все молча сглотнули))
О чём ещё можно говорить с московитами?
За бесплатно всё что хочешь скажут -животные.
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а я предланаю им всем скинутся на самодет подалее от Украины -никто отсутствия и не заметит
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