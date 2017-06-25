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ты можешь есть все подряд,но не употреблять спиртного.или бросить курить во время поста.или прекратить половую жизнь.
пост-это укрепление духа в борьбе с соблазном.и не способ питания
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Какой-то невежественный пастух придумал херню в дикие времена , когда верили , шо земля плоская и на трёх китах стоит ...
И ниодна вера в "Господа" не принесла миру ничего , кроме религиозных войн , ненависти и разрухи . Любая из религий преследовала науку , презирала искусство , глумилась над свободомыслием и заставляла человек бороться не естественными трудностями , а с исскуственным .
В итоге , когда влияние религиозных деятелей свелось к минимуму , именно наука и именно в свободных странах привела человечество к качественному скачку . Исскуство расцевело .
А в тех странах , где религия сохранила влияние -- там разруха , нищета и невежество . Плюс зависть , ненависть и террор !
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Що піп, що кіт - одно: той годується з людей, а той з мишей.
Українські приказки та прислів`я
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Напевно
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Кстати, брекеты фиксируются при помощи специального клея (бонда), на наружную или внутреннюю поверхность зубов. Брекет имеет паз, в который вставляется металлическая дуга, имеющая «память формы», сопротивление этой дуги медленно выравнивает зубы…
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Что -бы было наглядно. На новой шине протектор имеет тудым-сюдым 2% от диаметра. В 20 раз больше.
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Совпадение? Не думаю.
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