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 Форум Украины(608050)
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у мусульман, є пост перед молитвою, так що це не дивно!
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Видел я этот пост в ОАЭ - солнце село ( +/- 19.00 ) - давай жрать всё подряд ... !
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Така релія - це опіум в кубі ... Але справа зовсім не у посту , бо жоден лікарь не скаже , що такий короткий пост може визвати втрату свідомості .
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Дарвин его покарал за отмену теории эволюции в школах и вузах.
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и чо?такова форма поста-есть только после захода солнца.вообще всю пищу,а не избранные (оставшиеся после долгой изнурительной зимы запасы ягеля) .вообще пост-это исполнить то,что ты в молитвах обещал Господу.
ты можешь есть все подряд,но не употреблять спиртного.или бросить курить во время поста.или прекратить половую жизнь.
пост-это укрепление духа в борьбе с соблазном.и не способ питания
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А кто сказал, что любому из возможных Господ(ов) нужен Ваш пост ?!
Какой-то невежественный пастух придумал херню в дикие времена , когда верили , шо земля плоская и на трёх китах стоит ...
И ниодна вера в "Господа" не принесла миру ничего , кроме религиозных войн , ненависти и разрухи . Любая из религий преследовала науку , презирала искусство , глумилась над свободомыслием и заставляла человек бороться не естественными трудностями , а с исскуственным .
В итоге , когда влияние религиозных деятелей свелось к минимуму , именно наука и именно в свободных странах привела человечество к качественному скачку . Исскуство расцевело .
А в тех странах , где религия сохранила влияние -- там разруха , нищета и невежество . Плюс зависть , ненависть и террор !
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а кто сказал,что это для Господа? это для укрепления духа человека
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Для укрепления духа, как раз лучше не есть на ночь. Это вам любой гастроэнтеролог подтвердит.
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Я вот не пойму как можно зачитывать молитвой голодных желудок. Можно просто тихо голодать один раз в пятницу.
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та пофиг...не была б ты кацапкой-и не знала бы ,что такое чо
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Попівські очі та вовчий рот-бездонна яма.
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Піп у приході,- що вареник у маслі.

Що піп, що кіт - одно: той годується з людей, а той з мишей.

Українські приказки та прислів`я
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бачу ти вже взагалі у просторі не орієнтуєшся
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ту не про простір...ту про мусульманський піст та його відмінність христового.
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Конфетку надо кушать, когда чувствуешь, что поплохеет.
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.... и не приходя в себя..... освободил Турцию от диктатуры.))))
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А треба було ,всього натиснути на кнопочку пілоту,що супроводжував літак Ердогана.Одна мить і Туреччина б стала світьською державою.А так котиться в ісламську прірву.
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Президент Турции Эрдоган потерял сознание во время молитвы :Президент Турции Эрдоган потерял сознание во время молитвы - Цензор.НЕТ 3846
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Ты своих наркоманов сфоткай и выстави,как православных! Будут похлеще этих.
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Ты свой круг общения и употребления не размазывай на добрый люд, мне что наркоманы, что пацЫенты с ПГМ - одна шайка-лейка, расШИРЯЮТ сознание одинаково, только способ ввода разный, у одних - шприц, у других - поп. И да, я не против веры , я против посредников, а значит и против шприцов. Травка рулит! Гы!
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в чувака так багатозначно руки за головою стирчать...
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С моей точки зрения в основном религия это страшное оружие и как показывает история- это кровавая бойня и страшные пытки и садизм в казнях разных времен. Наука-медицина, химия, физика и тд...- в те времена считалась демоническим занятием, и даже когда первые люди собирались политеть в космос то огромное количество людей на планете разных верований жостко и неизменно утверждали что бог который там,- збросит любую попытку прилететь к нему на небо - не позволит. - Д а и для большинства религий что провозглашали Не убей, - это работало на оборот. Эти верные, те не верные, и тд.. " - Образование - это зубрежка а не обучение тому как решать проблемы. Настоящее образование учит мыслить критичнее, и не иметь никаких здерживающих факторов. Мы перешли от алхимии к химии, от геоцентричной модели вселенной к гелеоцентричной, от веры в то что за болезнями стоят демоны к современной медецине. Развитию не видно конца, неизменных имперических знаний нет, есть только понимание,- появление всего что мы должны постигнуть. Это означает что мы должны быть всегда открыты для новой информации даже если это противоречит нашим убеждениям, а отсюда и нашей сущьности. Печально но сегодняшнее общество не осознало это и упрочившиеся инструменты продолжают тормозить развитие , сохраняя устаревшую социальную структуру, и при этом люди испытывают страх перед переменами."....... Жак фреско - Дух Времени-.
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Согласен на 100пудов! и стобой и с Жак Фреско :Президент Турции Эрдоган потерял сознание во время молитвы - Цензор.НЕТ 2976
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не треба лікарів та не треба ніяких аналізів - це все від лукавого. тільки молитва та читання корану день і нічь. Ніяких цих наукових штучек - цукор в крові, ти ба! А то, не дай бог, ще прийдеться визнати існування генетики а потім ще й еволюції.
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Вера в бога это то же самое что и вера в демократию в рашке
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Фсбшники тебе любое гражданство нарисуют,чтобы в офшоры российские нефтедоллары вместе с роспенсиями повыводить.
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Иностранцы - наёмные работники. И не более. Национальность и страна значения не имеет.
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Эрдоган потерял сознание во время молитвы.А хули ты хотел? Будь разборчивей в ...ых портнёрах:
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Скоро Путин потеряет сознание когда узнает что Эрдоган обдурил его с Газовой трубой
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А чего дисбалланс сахара в крови? Не верю что президента хреново кормят, скорей всего у него диабет.
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Помню дал венок праффесору по репе,....и потом не долго он засиделся в кресле президента
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Турция станет второй страной после Саудовской Аравии, исключившей теорию эволюции из школьной программы. Теперь, человека создал аллах и точка.
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Лідер нації - хворий? Жорстокий Ердоган тупо втратив свідомість? У президента діабет? Хіба таке може бути? )))
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Вот так и выглядит удовольствие - молекулы белка миозина шагают по актиновой нити, таща за собой шар эндорфина во внутреннюю часть теменной коры головного мозга, отвечающую за удовольствие…
Президент Турции Эрдоган потерял сознание во время молитвы - Цензор.НЕТ 4166Президент Турции Эрдоган потерял сознание во время молитвы - Цензор.НЕТ 4166Президент Турции Эрдоган потерял сознание во время молитвы - Цензор.НЕТ 9755
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На этой гиф-анимации изображено как исправляются неровности зубного ряда с помощью брекетов с течением времени.
Кстати, брекеты фиксируются при помощи специального клея (бонда), на наружную или внутреннюю поверхность зубов. Брекет имеет паз, в который вставляется металлическая дуга, имеющая «память формы», сопротивление этой дуги медленно выравнивает зубы…
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У того, кто это нарисовал, проблемы с перспективой. Диаметр земли - 12,4 тыс км. Наибольшая глубина в океане 11 км. То есть искажение круглости будет меньше , чем 0,1% от диаметра.
Что -бы было наглядно. На новой шине протектор имеет тудым-сюдым 2% от диаметра. В 20 раз больше.
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Якi врачи?!Ты шо Эрдогаша!Только молитва исцеления.Султанат так султанат
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Власти Турции убрали теорию эволюции из школьной программы

Совпадение? Не думаю.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПрезидент Турции Эрдоган потерял сознание во время молитвы
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