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 Форум Украины(608021)
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Теги: Крым (20003) легкая атлетика (71) Россия (71127) спорт (1680)
Тему создал: редактор новостей

Крымский легкоатлет претендует на участие в чемпионате мира от России

Метатель молота из Крыма Алексей Сокирский выполнил квалификационный норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне в составе сборной России.

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Точно только ему?
6 августа 2015 года Федерация легкой атлетики Украины заявила, что согласилась на ускоренную процедуру перехода Алексея Сокирского и других крымских легкоатлетов во Всероссийскую федерацию. За это ФЛАУ получила от России компенсацию в размере 170 тысяч долларов.
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Это было его желание,немного заработали на предателе и что?
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Торговать страной это так престижно. Никого не напоминает?
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Эта особа уже не часть страны и никто его не продавал,он сам продался.
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Крым всегда был, есть и будет частью Украины.
Ты об этом не знала?
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А при чому тут Крим? Йдеться про людину.
І припини мене провокувати,інакше зроблю вийняток для всіх твоїх ніків та буду просити обмежень за всі численні порушення. намкриш вже відпочиває,ще 2 лишилось.
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Ksenia VB,
так их, тьотко!

Да-да. Все так і є. Не переключай 5 - канал!
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Крым при том, что он часть Украины. И все ресурсы, спортсмены, заводы, итд итп принадлежат Украине.
Тебе напомнить где находятся футбольные клубы Крыма?
В Бане.
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интересно почему колаборационизм ФЛАУ просто так сошел им с рук?, вот так непринужденно завтра и Крым подарят за серебренник
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Если спортсмен не желает выступать за нашу страну,силой его заставить?
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Забанить на веки вечные как фейковые футбольные клубы из Крыма.
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Силой денег заставить, мешком денег по голове и как миленький
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Навіщо нам потенційні зрадники? Воно рашист.Добре,що вчасно позбулися.
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Поїдеш в Москву і наб'єш йому пику.
Ну і все що побажаєш.
Я дозволяю.
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А смысл?

Есть международные законы.

Крым это Украина - значит все крымчане должны выступать за Украину или бан.
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этот уже готов , сегодня на рамблере отчитались....Федор Емельяненко проиграл Митриону нокаутом
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теперь будут перетаскивать кого придется бо свои рашинские погрязли в скандалах с допингом
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За предателями не тужат.
Желаю провала на всех соревнованиях.)
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Он всё равно выступает под нейтральным флагом. )
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минстецевые подстилки, вроде тебя, тоже предатели
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Куда ему плыть?
Ему отказывают в выдаче шенгенской визы, поскольку не признают его российский загранпаспорт. ))
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Спорт має бути поза полiтикою...
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а вот политика не хочет быть поза спортом.
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я козлячої мови не розумiю....
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На Київщині перепоховали червоноармійців, загиблих під час оборони Києва. ФОТО

http://www.istpravda.com.ua/short/2017/06/23/149976/
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навiть не знаєш як реагувати....
гадаю, що завдяки їм ми є українцями.
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Цим мали займатись виключно релігійні організації - церкви різних конфесій тощо, тому що це останки загиблих людей. А це - тупо совкове політичне костюмоване шоу, яких ми бачили сотні тисяч. Шоуменам залишилось заверещати "ПутінгПріді".
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Нічого тут за зардника топити. Нах його,з його молотом. Хай в Засрашці кізяками кидається. Може їх ще й пожувати,щоб летіли добре.
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дивно, сам залюбки нею спілкуєшся...
добре,що москалі та інші мову вивчають.
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А чого ви свій нік козлячою виписали ?
палиться штірліц,ой палиться...
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Видайте зраднику біометричний паспорт,щоби йому легше було в Європу їздити...
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ну если он не хочет метать молот за Украину, на хрена нам такие споцмены? Чтобы только место в команде занимал? Не ое первый, пусть сваливает
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///а в 2014 значить хотів, нехай зовсім не виступає ,проститутки в спорті не потрібні
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Хвамилию нуна сменить теперь на Топорный или Колунов
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Пусть подпишется как Говнометальный-Подхуйловский.
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можно и одним словом - КАЦАПЁЗДАЛ. И без "лёха". А то много чести...
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Скрым, Коктебель, воскресенье, прямо сейчас.
Шо характерно, на пляже установлена вебка (видать, пинодосовская), которая отдыхающих стыбзивает, не отображает на экране. Пустой пляж выдает.
Во пиндосы до чего дошли: отдыхающих в Скрыму тыбзят !

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да, есть такие камеры, с локом от подглядывания, защищают приватную жизнь, полностью показывают красоты пейзажев. На самом деле там несколько камер, с разных точек сьемка, потом синтезируется одно изображение без толпы.
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Привезите его в Украину и дайте этому энтузиасту отбойный молоток. Пусть создает рекорды в шахтах
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКрымский легкоатлет претендует на участие в чемпионате мира от России
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