Крымский легкоатлет претендует на участие в чемпионате мира от России

Рюрик Руський, alexandr shamov, сам прихожу, Vlad Nefakt, Ksenia VB, Сергей Дорошенко d211d5f5, Juli Schubs, Скажений Котяра, Serg Koshserg, Oleg Petrenko 988be2bf, Георгий Юрьевич, Stephan Bil, Сэмэн Поштовый, Вова Воваенович, Elena Drozd, Хавронников Степан, Маргарита Иванова 586c48bf, Авакарсенов, Miko R 798886a8, Volodymyr Harbuzyuk 44c1e964, Игорь Д, Ivan Bogun 12bf0e40, Viden, Том Джонс
Ответить
Ответить
6 августа 2015 года Федерация легкой атлетики Украины заявила, что согласилась на ускоренную процедуру перехода Алексея Сокирского и других крымских легкоатлетов во Всероссийскую федерацию. За это ФЛАУ получила от России компенсацию в размере 170 тысяч долларов.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ты об этом не знала?
Ответить
І припини мене провокувати,інакше зроблю вийняток для всіх твоїх ніків та буду просити обмежень за всі численні порушення. намкриш вже відпочиває,ще 2 лишилось.
Ответить
так их, тьотко!
Да-да. Все так і є. Не переключай 5 - канал!
Ответить
Ответить
А по-інакшому ніяк!
Ответить
Тебе напомнить где находятся футбольные клубы Крыма?
В Бане.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну і все що побажаєш.
Я дозволяю.
Ответить
Есть международные законы.
Крым это Украина - значит все крымчане должны выступать за Украину или бан.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Желаю провала на всех соревнованиях.)
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.crimeansport.ru/news/3050/
Ответить
Ответить
железяка ху...
Ответить
Ему отказывают в выдаче шенгенской визы, поскольку не признают его российский загранпаспорт. ))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://www.istpravda.com.ua/short/2017/06/23/149976/
Ответить
гадаю, що завдяки їм ми є українцями.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
добре,що москалі та інші мову вивчають.
Ответить
Ответить
палиться штірліц,ой палиться...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Шо характерно, на пляже установлена вебка (видать, пинодосовская), которая отдыхающих стыбзивает, не отображает на экране. Пустой пляж выдает.
Во пиндосы до чего дошли: отдыхающих в Скрыму тыбзят !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить