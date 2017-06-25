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Теги: Киев (17470) пожар (3299) ГСЧС (1111)
Тему создал: Цензор.НЕТ

При пожаре в одном из жилых домов в центре Киева погиб человек, - ГСЧС

В субботу вечером в центре украинской столицы возник пожар в жилом доме, в результате которого погиб человек, 5 были эвакуированы

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Не бухайте в постели и не курите . Вредно для здоровья .
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...в Лондоне уже больше полусотни докурились... ...а вчера полторы тыщи человек из трёх домов повыселяли -- ...соблюдают месячник противопожарной безопастности... -- совок нихто, нигде не отменял! ...*)
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Проблема в том, что 90% электората-вата. Поэтому никто никого никогда никуда не выберет.
А вот когда вате жрать и бухать станет нечего, тогда уже будет отстроен новый ГУЛАГ.
Так что лет 15-20 можно не париться ни чем.

Поэтому сейчас большинство идут лишь бы с кем. проверено - опрос в автозаке и в камере 12 июня после задержания. провел человек, которому полностью доверяю.
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Я сейчас на нищей Пидароссии живу - официально )))
Хотя в год на ней провожу максимум пару месяцев.
За это время отмороженных колорадов у меня в жизни встречается максимум 10-15%, остальные похую мороз - просто хотят жить без проблем и явно не вата.
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А почему как не ватник, так сразу все мысли о фекалиях? Слепи из них себе петуха и успокойся.
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Русня, из роли не выйти?
Я таким как ты предлагал когда было время не ковыряться в говне, а посмотреть на небо.
Я всё продолжаю предлагать, сейчас как минимум не закрашивать себя в угол, а если зудит то пусть зудит и дальше, мне пох.

Таким как ты всякого рода любителям походить в нквдшной форме самое место в Люблино, например. там просторно
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Ночью встану у окна

И стою всю ночь без сна

- Все волнуюсь об расисе,

Как там, бедная, она

Путен
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Как же так, вас ебли веками и тысячелетиями все народы мира, вы служили всем кто приходил в гости должно и старательно и вместо высокого положения в мире, вам дали право стирать им портки.

И эта обида живёт уже минимум пару столетий в том виде, что сидит какой-то обиженный мужик, на кштал тебя, и машет всем, я вам покажу. Его иногда усмиряют подзатыльником, он снова затихает и так по кругу, пока мужик не поймёт, что историю свои нытьём не поменять
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Арийцы, с виду напоминающие эрзу, мокшу, окшу и мордву очень стесняются, когда им напоминают о том, что их пра-прабабки миловались с монголами, турками, а зря.
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Аллах Залещанам послал какие земли-то, от Урала до Хабаровска, иди развивай, осушай, строй, выводи в топ, так нет, лезут на всё готовое к славянам, в европы, отобрать и изгадить. Говорят на севере холодно, как танцоры.
На аляске тоже холодно однако, но вот же, если отмазки не придумывать и работать, а не раскрывать рот на чужой каравай.
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Один мой знакомый физик, бывший залещанин, москвич, придумал солнечные коллекторы для Севера, очень крутое изобретение, дешевле и надежнее аналогов, быстрее нагреваются, дольше остывают, 15 минут солнца хватает чтоб заработали. Здесь, на Залесье, над ним потешались, а в Финляндии он за 2 года производство открыл, с нуля. Защитил право гранд от государства получить и вперед. А нашим залесским ванечкам все камешки, блин.
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при пожаре ? Прокуратура уже взялась за Кличко шьет вину мэра?
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давай, вперёд, дакажи, что ты не Кличко. )
Могу порекомендовать тебе ресурс где "Азов" покупает себе военную форму.
Может тоже купишь и перестанешь горлованить.
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Согласно кацапосми плешивый пупкосос со вчерашнего дня гуляет по Артеку
При пожаре в одном из жилых домов в центре Киева погиб человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8612
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Украинцы! Когда войдёте танками на москву, помните, что мочить нужно всех сразу. И власть и всех проституток от оппозиции.
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Ага. 12 июня всю ночь бесплатные долбо@бы навального продолжали "протестовать", крякая во сне на весь свой подъезд)

Навальный рот гаранта путинской неприкосновенности тчк

Некому справляться (
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Тогда расслабьтесь и получайте удовольствие тчк
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Хм, ок, ну и получаем.
Даже молодёжь упоротая.
Молодёжь та же самая завтра может скакать и на путинге, процентов 10 наверное могут остаться, но останутся в стане вора навального, ряженого урода, а значит против честного протеста, посему срать на такую молодёжь. картинки это картинки не более. насмотрелись уж на разных тут как и что они потом становятся .
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Вас спасет лишь распад и обретение каждым народом своей самобытности,сейчас россеяне объединены лишь культом путина и жаждой завоеваний.
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Никто и ничего нас не спасёт. Говно, извиняюсь, всегда на поверхности плавает.

Вы даже на секунду не можете представить себе пропаганду по росТВ.
Все поголовно готовы тряпки-слуги принять, вот такое у них полное право услуживать самодуру.
Ну кто то ж с удовольствием лижет пятки, это их жизнь, пусть лижут)
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А люди? Все царя ждут,который всем распорядится и поведет ?
Никакой само организованности...
Запорожцы и бурлаки...Прав был Репин.
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У людей в голове путин. Он царь. Пропаганда от ТВ.
Из тех, у которых "в голове не путин" надо смотреть через неск лет и в привязке к делам. Они просто быстро отлетают, армия, свадьбы, наркомания и много причин, это в принципе если не сажать их на иглу политики ненадёжная и одномоментная публика. Ну говорю .ж это долгая история. что такое молодёжь ..короче совсем прямо - в поле ветер в жопе дым .. и дохуера раз могут менять свои предпочтения, вопрос кто больше нассыт банально в уши.

Цинично - молодежь на Залесье, это такая штука, которая никогда не кончается. Никогда не кончается пока есть ресурс не кончать, да)
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Теrе! Папашам-мамашам вместо того чтобы отправлят свои чада в такие нацистские лагеря, как Артек, где готовят быдло, умеюшее толко шагат в ногу, орат толпой "Россия, Россия" и учит мантры о величии избранного народа, лучше учит детей мыслит самостоятелно и аналитически. Но я согласен, с вашими гос.СМИ ето очен сложно.
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Доброго утречка!
Модератор удалил часть но даже то что осталось впечатляет. Ответ стихами за пять минут -
24.06.2017 12:37
и ниже
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Взаимно доброго.)
К сожалению не видела того,что было там изначально.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПри пожаре в одном из жилых домов в центре Киева погиб человек, - ГСЧС
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