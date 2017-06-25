При пожаре в одном из жилых домов в центре Киева погиб человек, - ГСЧС

Рюрик Руський, alexandr shamov, сам прихожу, Vlad Nefakt, Ksenia VB, Сергей Дорошенко d211d5f5, Juli Schubs, Скажений Котяра, Serg Koshserg, Oleg Petrenko 988be2bf, Георгий Юрьевич, Stephan Bil, Сэмэн Поштовый, Вова Воваенович, Elena Drozd, Хавронников Степан, Маргарита Иванова 586c48bf, Авакарсенов, Miko R 798886a8, Volodymyr Harbuzyuk 44c1e964, Игорь Д, Ivan Bogun 12bf0e40, Viden, Том Джонс
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А вот когда вате жрать и бухать станет нечего, тогда уже будет отстроен новый ГУЛАГ.
Так что лет 15-20 можно не париться ни чем.
Поэтому сейчас большинство идут лишь бы с кем. проверено - опрос в автозаке и в камере 12 июня после задержания. провел человек, которому полностью доверяю.
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Хотя в год на ней провожу максимум пару месяцев.
За это время отмороженных колорадов у меня в жизни встречается максимум 10-15%, остальные похую мороз - просто хотят жить без проблем и явно не вата.
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Я таким как ты предлагал когда было время не ковыряться в говне, а посмотреть на небо.
Я всё продолжаю предлагать, сейчас как минимум не закрашивать себя в угол, а если зудит то пусть зудит и дальше, мне пох.
Таким как ты всякого рода любителям походить в нквдшной форме самое место в Люблино, например. там просторно
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И стою всю ночь без сна
- Все волнуюсь об расисе,
Как там, бедная, она
Путен
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И эта обида живёт уже минимум пару столетий в том виде, что сидит какой-то обиженный мужик, на кштал тебя, и машет всем, я вам покажу. Его иногда усмиряют подзатыльником, он снова затихает и так по кругу, пока мужик не поймёт, что историю свои нытьём не поменять
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На аляске тоже холодно однако, но вот же, если отмазки не придумывать и работать, а не раскрывать рот на чужой каравай.
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Могу порекомендовать тебе ресурс где "Азов" покупает себе военную форму.
Может тоже купишь и перестанешь горлованить.
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Навальный рот гаранта путинской неприкосновенности тчк
Некому справляться (
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Даже молодёжь упоротая.
Молодёжь та же самая завтра может скакать и на путинге, процентов 10 наверное могут остаться, но останутся в стане вора навального, ряженого урода, а значит против честного протеста, посему срать на такую молодёжь. картинки это картинки не более. насмотрелись уж на разных тут как и что они потом становятся .
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Вы даже на секунду не можете представить себе пропаганду по росТВ.
Все поголовно готовы тряпки-слуги принять, вот такое у них полное право услуживать самодуру.
Ну кто то ж с удовольствием лижет пятки, это их жизнь, пусть лижут)
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Никакой само организованности...
Запорожцы и бурлаки...Прав был Репин.
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Из тех, у которых "в голове не путин" надо смотреть через неск лет и в привязке к делам. Они просто быстро отлетают, армия, свадьбы, наркомания и много причин, это в принципе если не сажать их на иглу политики ненадёжная и одномоментная публика. Ну говорю .ж это долгая история. что такое молодёжь ..короче совсем прямо - в поле ветер в жопе дым .. и дохуера раз могут менять свои предпочтения, вопрос кто больше нассыт банально в уши.
Цинично - молодежь на Залесье, это такая штука, которая никогда не кончается. Никогда не кончается пока есть ресурс не кончать, да)
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Модератор удалил часть но даже то что осталось впечатляет. Ответ стихами за пять минут -
24.06.2017 12:37
и ниже
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шедевр!
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К сожалению не видела того,что было там изначально.
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