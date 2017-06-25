На компьютерные системы британского парламента совершена хакерская атака

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Российские хакеры торгуют похищенными данными, в частности онлайн-паролями, принадлежащими членам британского кабинета министров, послам и старшим офицерам полиции. Об этом говорится в расследовании британского издания The Times.
"Электронные адреса и пароли, которые используют министр образования Джастин Грининг и министр по вопросам бизнеса Грег Кларк, есть среди украденных документов десятков тысяч государственных служащих, которые были проданы или обменяны на русскоязычных хакерских сайтах. Позже они появились в свободном доступе", - говорится в сообщении.
Как отмечается, два огромных списка похищенных данных содержат личную информацию о входящей регистрации британских депутатов и работников парламента (всего около тысячи человек), семи тысяч сотрудников полиции и более тысячи представителей Министерства иностранных дел.
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June 24th, 23:29
П'ять копійок: Пост Кунгурова написан 2015-08-03. 9 июня с.г. политзаключённый Алексей Кунгуров прибыл в Курган. Колония-поселение №5. Десять дней был в карантине. Надеюсь, теперь революционный ватник понял, что его рабской орде никакой революции не светит. Революций достойны свободные люди, как украинцы. В традициях же Московии перевороты, как в октябре 1917 и затем гражданская война. Так, что РФ ждет смерть, а ватный, пардон, рюзьке мир небытие
отрывок из kungurov at Россия должна умереть
В общем, будущее уже наступает, и в этом будущем места РФ нет. Какое будущее ждет Ресурсную Федерацию в случае победы очередной промышленной революции (открытое информационное общество, энергоэффективное производство, генетическое моделирование биологических организмов, наноэлектроника)? Смерть! Если вы, дебилы, не сможете менять нефть на айфоны и колбасу, то как вы будете жить? Хотя Путирашка, разумеется, не доживет до этих уже недалеких времен. Сейчас нефть подешевела до $50 - и экономику ломает, как наркошу, не получившего привычной дозы. Вы, бараны, блеете, что революция не нужна, потому что приведет к распаду страны? Нет, революция - единственный шанс для страны выжить. Вы не хотите революции, потому что вам лично и так хорошо? Хм, римским патрициям тоже было "и так хорошо" и где теперь великая Ромея? Романовская аристократия хотела пересидеть промышленную революцию в своих патриархальных родовых поместьях, спрятавшись под одеялком "духовности и богоизбранности". Итог известен. Советская партократия решила, что железный зановес - хорошая альтернатива Интернету. Чем это закончилось?
Революция приведет к смерти России? Отлично! Старая Россия должна умереть, а новая - родиться. Я желаю перерождения страны, а смерть - это непременное условие перерождения. Альтернатива такая: смерть и перерождение или смерть и небытие. Иное уже невозможно.
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похоже в кацапии накрылся ЧМ медным тазом))
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СДОХ!!!
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Ижевец...донбас прошел,.....а война в Украине гражданская...........земля стекловатой мокшанской суке.
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Из четырех людей один рсукий, остальные местные боевики. Из двоих 200х один так-же рсукий и один местный боевик.
Надеюсь в ближайшее время мы сможем обменять их на наших ребят!
fb.me/4lCBY1qZN
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За такие действия американский полисмен, Джо Джосвиак, будет уволен и окажется на скамье подсудимых.
ACLU рулит!
https://www.youtube.com/watch?v=GUUKP3DMu9c
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Скоро полит.убежище будет просить.
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https://www.youtube.com/watch?v=yHRuCsSz2GA …
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Композиція "Лети..." увійде в однойменний альбом колективу, реліз якого запланований ближче до осені. До речі, саме цієї осені колектив відзначить своє 25-річчя.
https://www.youtube.com/watch?v=MezabroJHSM
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https://www.youtube.com/watch?v=If3c4CbRQTw
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http://goo.gl/kDSV6k
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https://www.youtube.com/watch?v=OyScAdzUdxg …
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весь состав сборной России на ЧМ-2014 по футболу подозревается в применении допинга
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расея вновь оказалась в центре допингового скандала
Впервые в истории под подозрение попала вся расейская сборная по футболу! ФИФА ведет расследование в отношении 23 футболистов, которые играли на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, и еще 11 спортсменов, не участвовавших в турнире. Об этом пишет воскресное издание газеты «Дейли мейл». Представитель ФИФА подтвердил факт расследования, не уточняя подробности. Издание полагает, что это ставит под вопрос проведение на россеи чемпионата мира по футболу в следующем году.
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распил бабла на Олимпийском и качество постройки это детские шалости по сравнению с Зенит Ареной .... круглым мячом да на волнистом поле....
Криштиану Роналду раскритиковал новый стадион в Петербурге
«Поле было сложным, газон не очень хороший. Игру лучшего качества на нем было не показать», - цитирует «Спорт-экспресс» одного из лучших футболистов мира. Сборная Португалии разгромила Новую Зеландию со счетом 4:0 и вышла в полуфинал Кубка конфедераций.
Строительство стадиона затянулось на 10 лет и обошлось, по данным СМИ, в 48 миллиардов рублей. Весной выяснилось, что газон надо менять. Новый уложили на стадионе всего за несколько дней до старта турнира.
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