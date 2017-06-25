EN|RU|UK
Темы дня: Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Блокада ОРДЛО
 Форум Украины(608021)
  2370  73
Теги: Великобритания (1654) киберпреступление (274) хакер (604) кибербезопасность (130)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На компьютерные системы британского парламента совершена хакерская атака

Парламент Великобритании выпустил заявление, в котором подтвердил, что его компьютерные системы были атакованы в результате кибератаки.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Надоели уже эти провинциалы из своей зажопинской страны
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Российские хакеры продают пароли британских министров и полиции
Российские хакеры торгуют похищенными данными, в частности онлайн-паролями, принадлежащими членам британского кабинета министров, послам и старшим офицерам полиции. Об этом говорится в расследовании британского издания The Times.


"Электронные адреса и пароли, которые используют министр образования Джастин Грининг и министр по вопросам бизнеса Грег Кларк, есть среди украденных документов десятков тысяч государственных служащих, которые были проданы или обменяны на русскоязычных хакерских сайтах. Позже они появились в свободном доступе", - говорится в сообщении.
Как отмечается, два огромных списка похищенных данных содержат личную информацию о входящей регистрации британских депутатов и работников парламента (всего около тысячи человек), семи тысяч сотрудников полиции и более тысячи представителей Министерства иностранных дел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если кибератаки неизвестных будут продолжаться, то кто-то получит по наглой плешивой ботоксной харе!

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
РФ ждет смерть, а ватный, пардон, рюзьке мир небытие
На компьютерные системы британского парламента совершена хакерская атака - Цензор.НЕТ 5528June 24th, 23:29
П'ять копійок: Пост Кунгурова написан 2015-08-03. 9 июня с.г. политзаключённый Алексей Кунгуров прибыл в Курган. Колония-поселение №5. Десять дней был в карантине. Надеюсь, теперь революционный ватник понял, что его рабской орде никакой революции не светит. Революций достойны свободные люди, как украинцы. В традициях же Московии перевороты, как в октябре 1917 и затем гражданская война. Так, что РФ ждет смерть, а ватный, пардон, рюзьке мир небытие
отрывок из На компьютерные системы британского парламента совершена хакерская атака - Цензор.НЕТ 5528kungurov at Россия должна умереть
В общем, будущее уже наступает, и в этом будущем места РФ нет. Какое будущее ждет Ресурсную Федерацию в случае победы очередной промышленной революции (открытое информационное общество, энергоэффективное производство, генетическое моделирование биологических организмов, наноэлектроника)? Смерть! Если вы, дебилы, не сможете менять нефть на айфоны и колбасу, то как вы будете жить? Хотя Путирашка, разумеется, не доживет до этих уже недалеких времен. Сейчас нефть подешевела до $50 - и экономику ломает, как наркошу, не получившего привычной дозы. Вы, бараны, блеете, что революция не нужна, потому что приведет к распаду страны? Нет, революция - единственный шанс для страны выжить. Вы не хотите революции, потому что вам лично и так хорошо? Хм, римским патрициям тоже было "и так хорошо" и где теперь великая Ромея? Романовская аристократия хотела пересидеть промышленную революцию в своих патриархальных родовых поместьях, спрятавшись под одеялком "духовности и богоизбранности". Итог известен. Советская партократия решила, что железный зановес - хорошая альтернатива Интернету. Чем это закончилось?

Революция приведет к смерти России? Отлично! Старая Россия должна умереть, а новая - родиться. Я желаю перерождения страны, а смерть - это непременное условие перерождения. Альтернатива такая: смерть и перерождение или смерть и небытие. Иное уже невозможно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
какие нежные эти бриты, просто пароль попробывали подобрать, сразу кибератака . а если им трояна закинуть, то у них апокалипсис начнётся .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"СМИ узнали о попавшей под подозрение FIFA российской сборной 2014 года"
похоже в кацапии накрылся ЧМ медным тазом))
 показать весь комментарий
Ответить
 
пал в неравной борьбе, бомбя сирийские больницы... слава херою!!!
СДОХ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А уж как справедливо ненавидят вас уродов все эти братские народы, так и представить себе трудно. Открывайте и далее ворота в ад, проходите, места вам всем хватит
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Туда, блядь, и дорога. Прямо в АД. В пекло.
Ижевец...донбас прошел,.....а война в Украине гражданская...........земля стекловатой мокшанской суке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Несколько часов назад на Луганском направлении, наши взяли в плен 4 человек, еще 2-200х.
Из четырех людей один рсукий, остальные местные боевики. Из двоих 200х один так-же рсукий и один местный боевик.
Надеюсь в ближайшее время мы сможем обменять их на наших ребят!
fb.me/4lCBY1qZN


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для тех кто пишет, что в штатах полиция мочит всех без разбора.
За такие действия американский полисмен, Джо Джосвиак, будет уволен и окажется на скамье подсудимых.

ACLU рулит!

https://www.youtube.com/watch?v=GUUKP3DMu9c
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Запомьяті ентоть твіт
Скоро полит.убежище будет просить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А где все арийцы с Пидароссии, с виду напоминающие эрзу, мокшу, окшу и мордву?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Популярний гурт презентував нову пісню з майбутнього альбому Легендарна українська а-крапельна група "Піккардійська Терція" випустила нову пісню.
Композиція "Лети..." увійде в однойменний альбом колективу, реліз якого запланований ближче до осені. До речі, саме цієї осені колектив відзначить своє 25-річчя.
https://www.youtube.com/watch?v=MezabroJHSM
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Навесні цього року вокальна формація вже порадувала своїх шанувальників пісенними новинками "Дженні" та "Колисонька кленовая".
https://www.youtube.com/watch?v=If3c4CbRQTw
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чергова композиція проекту #ПісніВійни Ірина Красота та Ірина Доля - Щастя - Коли Ти Не Йдеш На Війну
http://goo.gl/kDSV6k

На компьютерные системы британского парламента совершена хакерская атака - Цензор.НЕТ 1845
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
The Mail on Sunday:
весь состав сборной России на ЧМ-2014 по футболу подозревается в применении допинга
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
офф топ


расея вновь оказалась в центре допингового скандала
Впервые в истории под подозрение попала вся расейская сборная по футболу! ФИФА ведет расследование в отношении 23 футболистов, которые играли на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, и еще 11 спортсменов, не участвовавших в турнире. Об этом пишет воскресное издание газеты «Дейли мейл». Представитель ФИФА подтвердил факт расследования, не уточняя подробности. Издание полагает, что это ставит под вопрос проведение на россеи чемпионата мира по футболу в следующем году.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как по мне, то я бы предпочел не эхо моцквы, а эхо в мацкве
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Олексій‏ @A_G_2007 17 ч.17 часов назадЕщеПоки Порошенко був в США і ЄС,сиділи чекали на нього. Щойно Порошенко повертається в Україну, миші розбігаються. На компьютерные системы британского парламента совершена хакерская атака - Цензор.НЕТ 9677На компьютерные системы британского парламента совершена хакерская атака - Цензор.НЕТ 9677На компьютерные системы британского парламента совершена хакерская атака - Цензор.НЕТ 9677На компьютерные системы британского парламента совершена хакерская атака - Цензор.НЕТ 1589
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
✦Новини UA✦‏ @politkyxnya 12 ч.12 часов назадЕщеСиджу я тут голодую з панкреатитом, дай думаю в гріценківський смітник статтю напишу На компьютерные системы британского парламента совершена хакерская атака - Цензор.НЕТ 79На компьютерные системы британского парламента совершена хакерская атака - Цензор.НЕТ 1524
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
офф топ

распил бабла на Олимпийском и качество постройки это детские шалости по сравнению с Зенит Ареной .... круглым мячом да на волнистом поле....

Криштиану Роналду раскритиковал новый стадион в Петербурге
«Поле было сложным, газон не очень хороший. Игру лучшего качества на нем было не показать», - цитирует «Спорт-экспресс» одного из лучших футболистов мира. Сборная Португалии разгромила Новую Зеландию со счетом 4:0 и вышла в полуфинал Кубка конфедераций.
Строительство стадиона затянулось на 10 лет и обошлось, по данным СМИ, в 48 миллиардов рублей. Весной выяснилось, что газон надо менять. Новый уложили на стадионе всего за несколько дней до старта турнира.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Донбасс прошел с честью, а в Сирии обесчестилиНа компьютерные системы британского парламента совершена хакерская атака - Цензор.НЕТ 5575
 показать весь комментарий
Ответить
 
Докучаєвськ-Україна!‏ @Adc600QB8cTEDRK 23 июн.Ещесветлана куценок-гайдуль. отдел соц.защиты работает. 11 мая 16г год Донецк.их рэспублыка. Запомни сука Донецк -это Украина, а не ...уйлостан.На компьютерные системы британского парламента совершена хакерская атака - Цензор.НЕТ 2361
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФорум УкраиныНа компьютерные системы британского парламента совершена хакерская атака
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Рюрик Руський, alexandr shamov, сам прихожу, Vlad Nefakt, Ksenia VB, Сергей Дорошенко d211d5f5, Juli Schubs, Скажений Котяра, Serg Koshserg, Oleg Petrenko 988be2bf, Георгий Юрьевич, Stephan Bil, Сэмэн Поштовый, Вова Воваенович, Elena Drozd, Хавронников Степан, Маргарита Иванова 586c48bf, Авакарсенов, Miko R 798886a8, Volodymyr Harbuzyuk 44c1e964, Игорь Д, Ivan Bogun 12bf0e40, Viden, Том Джонс
 Всего на сайте: 92 писателя
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти