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 Форум Украины(608021)
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Від «Еліта-Центру» до «елітних руїн»: Як змінилося «кидалово» на ринку новобудов

Років десять тому, всіх цікавило, як захиститись при купівлі квартири, а зараз: Що робити з купленною, в якій неможливо жити? Адвокатська практика є чудовим індикатором виявлення схем обману. По категоріям замовлень можна зрозуміти, які схеми нині в моді у бізнеса, особливо будівельного. Так, після скандалу з Еліта-Центр, люди масово просили консультації, як убезпечити купівлю квартири в новобудові, які документи запитувати. Да і Еліта-Центр тоді були не єдиними,…

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Цензор.НЕТФорум УкраиныВід «Еліта-Центру» до «елітних руїн»: Як змінилося «кидалово» на ринку новобудов
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