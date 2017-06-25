На Торецком фенольном заводе может прорвать дамбу резервуара с химическими отходами, - украинская сторона СЦКК

На Торецком фенольном заводе давно необходимо провести работы по укреплению противоаварийной защиты дамбы на резервуаре с вредными химическими отходами, однако боевики не предоставляют гарантий безопасности.
Рюрик Руський, alexandr shamov, сам прихожу, Vlad Nefakt, Ksenia VB, Сергей Дорошенко d211d5f5, Juli Schubs, Скажений Котяра, Serg Koshserg, Oleg Petrenko 988be2bf, Георгий Юрьевич, Stephan Bil, Сэмэн Поштовый, Вова Воваенович, Elena Drozd, Хавронников Степан, Маргарита Иванова 586c48bf, Авакарсенов, Miko R 798886a8, Volodymyr Harbuzyuk 44c1e964, Игорь Д, Ivan Bogun 12bf0e40, Viden, Том Джонс
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Як кролик.
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Кацапи плакали і відосик видалили.
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов объявил, что граждан РФ должны со временем пропускать через границу в Украину только по биометрическим паспортам с одновременным контролем биометрических данных.
Об этом он заявил, выступая во время открытия нового пограничного отдела "Тополі" Харьковского пограничного отряда, сообщает Радио Свобода.
По словам Турчинова, "пограничники сейчас рассчитывают технические детали и также рассчитывают, какое еще требуется техническое и материальное оснащение для того, чтобы, пока правительство определяется с введением визового режима (для граждан РФ - ред.), обеспечить пропуск по биометрическим паспортам, и при пересечении границы любым россиянином отбирать у него идентификационные признаки: или отпечатки пальцев или скан сетчатки глаза".
Турчинов добавил, что техническая работа для этого уже ведется, и выразил надежду, что правительство финансово поддержит эту работу, которая должна дать результат в течение месяца.
При этом секретарь СНБО не назвал сроков внедрения такого комплекса проверки.
Начальник Восточного регионального управления Госпогранслужбы Сергей Бидыло подтвердил, что сейчас уточняется комплекс оборудования для такой проверки, которое надо купить и внедрить.
Как сообщалось, Турчинов неоднократно заявлял, что поддерживает идею введения визового режима с Россией и что еще до введения виз нужно разрешить въезд граждан РФ в Украину только по биометрическим паспортам. Таким образом, по мнению секретаря СНБО, Украина может защититься от проникновения на ее территорию "вражеской агентуры и террористов".
Ранее министр иностранных дел Украины Павло Климкин выступил в поддержку инициативы разрешить въезд в Украину гражданам РФ только при условии "предварительного информирования" о намерении пересечь украинско-российскую границу.
Министр юстиции Украины Павло Петренко, со своей стороны, заявлял, что юридические механизмы для введения визового режима с РФ готовы и что для этого нужно только политическое решение.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в случае введения виз Россия отреагирует симметрично.
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Ваш Турчинов дурак, в России биометрические паспорта выдают с 2009 года, а то, что у Украины на границе нет технической возможности их считывать, это проблемы Украины и что-то мне подсказывает, что я знаю где они возьмут деньги на этот банкет.
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June 24th, 18:40
"Глава миссионерского отдела Томской епархии РПЦ Максим Степаненко предложил называть матерей-одиночек "блядями".
По его мнению, это "ничего такого - нормальное древнерусское слово, означающее женщину родившую во блуде" [*ложная этимология]. Также, он считает, что "так можно называть и всех, кто состоит в гражданском браке, а мальчики, воспитанные матерью без отца, имеют склонность к гомосексуализму""
(из подсмотренного у Ania Dorn, от Yury Shin)
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"Доступ банков РФ к рынкам капитала останется ограниченным из-за экономических санкций и снижения уверенности инвесторов", - отмечает S&P.
Приток денег от населения также де-факто остановился: хотя общая сумма депозитов растет, это происходит с темпом ниже, чем средняя ставка по вкладам, указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
Иными словами, происходит чистое изъятие средств населением: деньги нужны на возросшие расходы, тогда как процентные ставки (6,45% годовых в среднем) вдвое ниже той инфляции, которую видят сами граждане (около 12%, по опросам ЦБ), объясняет Порывай.
По данным Национального бюро кредитных историй, 20% всех потребительских кредитов на РФ просрочены, по кредитным картам этот уровень достигает 25%, пишет Finanz.ru.
По оценке РАНХиГС, у 4% россиян, взявших в банке кредит, сумма доходов меньше ежемесячного платежа по долгу. Примерно 10% вынуждены отдавать банку от 50% до 75% всего заработка. Каждому четвертому банковский кредит стоит от 25% до 50% всех поступлений.
В относительно благополучной зоне, когда банку нужно отдавать меньше 25% "получки", находятся лишь треть заемщиков.
Невозможность расплатиться приводит к новым долгам, замыкая рынок потребительского кредитования в порочный круг: в 2016 году 53% взятых населением РФ кредитов ушло не на цели прямого потребления, а для частичного или полного погашения ранее взятых банковских займов, выяснили эксперты Объединенного кредитного бюро.
Если данные по потребительским кредитам относительно открыты, то по займам бизнесу истинную картину установить невозможно - она по-прежнему всячески ретушируется, чтобы имитировать сохранение банками капитала, говорит директор программы "Экономическая политика" Московского центра Карнеги Андрей Мовчан.
"В частности, это приводит к тупиковой ситуации с залогами по несостоятельным кредитам: банки не производят реализации залогов (сегодня на рынке они стоят ниже, чем сумма объема кредита и начисленных процентов), для того чтобы не фиксировать убытки. Залоговые активы фактически становятся бесхозными: владельцы ими уже не управляют, а банки не способны это делать", - рассказывает Мовчан.
По его оценке, в 2017 году банковской системе потребуется на докапитализацию 1-1,5 триллиона рублей.
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Польша выступает за продление санкций против России, а если это будет необходимо - то и за их усиление.
На этом после завершения саммита ЕС в Брюсселе акцентировала глава правительства Польши Беата Шидло, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
"Самое главное решение, которое мы приняли, это - продолжение санкций (против России - ред.). Это показывает, что Евросоюз решительно настроен на то, чтобы положения Минских договоренностей было выполнены", - заявила Шидло.
По ее словам, Польша на саммите подчеркивала, что санкции должны оставаться до выполнения Россией Минских договоренностей.
"Мы также придерживаемся мнения, что нужно подумать над следующим: если санкции не будут эффективными, то их нужно будет усилить", - отметила премьер-министр Польши. Она добавила, что дискуссия по этому поводу будет вестись в последующие месяцы.
Как сообщалось, лидеры Евросоюза 22 июня согласовали решение о продлении экономических санкций против России, введенных за агрессию против Украины.
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Jun. 24th, 2017 at 3:25 PM
Всю прошлую неделю умы трейдеров и простых обывателей будоражила нестабильная цена на нефть. Пляски главного ценоопределителя Brent вокруг отметки в $45 стали причиной ряда спекуляций и вполне реальных тревог стран, вся экономика которых держится именно на торговле энергоносителями. Тем не менее, представители рынка, которые и создают неблагоприятные волны, даже и не думают снижать градус напряженности.
Так, стало известно, что США в течении недели ввели в эксплуатацию ещё 11 нефтяных буровых и теперь светоч демократии выкачивает черное золото 758 вышками. Напомню, что максимальное значение эксплуатируемых буровых в США было зафиксировано 10 октября 2014 года и оно составляло - 1609!
В глаза бросилось и то, что вместе в США, практически в унисон, на 11 буровых свой потенциал увеличила и Канада. Теперь страна кленового сиропа и моего любимого сериала детства добывает нефть посредством 170 буровых.
Собственно, гризли топят ОПЕК и те либо прогнутся, либо попытаются на спекуляциях остановить тренд "на дно". Однако, как показывает практика, инициативы картеля не так долговечны, как им того хотелось бы! Я конечно не ходячий тотализатор, но прогнозы на следующую неделю с удовольствием приму во внимание!
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Варшава рассчитывает на то, что сможет заблокировать реализацию российского проекта "Северный поток-2".
Об этом заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк в эфире телеканала TVP.INFO.
В частности, отвечая на вопрос журналиста, надеется ли всё еще Польша на то, что сможет заблокировать строительство газопровода, Возняк сказал: "Конечно. Мы находимся в авангарде тех, кто протестует против строительства этого газопровода".
Руководитель PGNiG отметил, что не считает эту задачу нереальной, поскольку ранее польская компания и правительство выступили против эксклюзивного доступа "Газпрома" к наземному ответвлению "Северного потока" - газопроводу OPAL, и европейские судебные органы поддержали это решение.
"Если мы соблюдаем букву закона и выполняем европейские нормы права, то можем достичь многого... Если мы будем соблюдать нормы Третьего энергетического пакета ЕС, то мы можем задержать реализацию "Северного потока-2" и избежать петли, которая сжимается вокруг Польши, Словакии, всех стран от Чехии до Балтики, не говоря уже об Украине, - резюмировал Возняк.
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Немецкая газотранспортная компания Gascade отказалась принимать российский газ из газопровода Ямал-Европа из-за его низкого качества пока до 26 июня, сообщает ПРАЙМ.
Ограничения связаны с низким качеством газа. Они коснулись около 40% мощностей, днем ранее они распространялись только на 8% мощностей системы.
Ранее оператор газотранспортной системы Польши Gaz-System в среду, 21 июня, приостановил отбор российского газа из трубопровода Ямал-Европа, объясняя это низким качеством топлива.
В пятницу, 23 июня, Польша возобновила прием российского газа в свою систему после улучшения его качества, однако Польша официально заявила, что начислит России штраф за некачественный газ. По-вилимому, немцам также придется штрафовать Москву за ее махинации.
Напомню, эксперты заявили, что Россия специально бодяжит газ, который гонит в Европу.
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Нефть между тем не так чтобы плавно, а очень даже бодро сползает к отметке 40 долларов.
Это не обвал - это, скорее, планомерная корректировка в направлении, которое было указано еще в мае аналитиками Мерилл Линч.
Соглашение "ОПЕК+", подписанное и Россией, подано, как продолжение успешной политики по аккуратному контролю над рынком, однако в реальности речь идет если не о капитуляции, то как минимум о полном признании "сланцевого фактора" как ключевого в вопросе дестабилизации рынка. Миллер, презрительно отзывавшийся о "сланцевом пузыре", конечно, полностью некомпетентен, как и вся путинская вертикаль. Но в его утешение можно сказать, что его зажравшиеся коллеги из-за рубежа тоже полностью провалили свою работу и совершенно зря получали свои фантастические (хотя и более скромные) зарплаты за последнее десятилетие.
В США пробурено, но не задействовано около 5 тысяч скважин, готовых в любой момент начать добычу, при этом доля США все равно продолжает увеличиваться - соглашение "ОПЕК+", ограничившее добычу в странах-подписантах почти на 2 млн баррелей, фактически отдало эти два миллиона США, Ливии, Мексике, Бразилии. Страны ОПЕК и Россия теперь начинают терять не только в цене - они начинают отдавать и долю на рынках.
Корректировка цены на нефть в район отметки 40 долларов в таком случае - просто попытка ограничить сдачу рынков, не ставя под сомнение сам факт. 5 тысяч скважин в США - это просто лавина, нависающая над рынком, и попытка повышать цену или даже держать ее на текущем уровне может эту лавину обрушить, и тогда цена в 30 долларов покажется верхом оптимизма. Поэтому "Мерилл Линч" и указал 40 долларов, как наиболее оптимальную цену, позволяющую сбалансировать сланцевую угрозу и минимальные потребности "традиционных" производителей. К 40 долларам все дело и идет. Что будет дальше, сказать сложно. Сланцевики настолько стремительно совершенствуют технологии, что за год-полтора вполне смогут достичь рентабельности даже при этой цене - и все начнется сначала.
Для нас происходящее выглядит просто. Цена на нефть уже никогда не вернется на комфортные для нашего ворья уровни. Теперь нужно готовиться к жизни после нефти. То есть, нефть будет, ее будет много, продавать ее будут еще очень долго. Не будет только сверхприбылей. Проблема в том, что свою некомпетентность наше ворье как раз и прикрывало сверхприбылями, когда любой провал никак не отражался на благополучных показателях и солидных графиках. Именно сверхприбылями можно объяснить сумасшедшие убытки того же "Газпрома" при Миллере в 2,3 триллиона рублей (большая часть которых пришлась на курс доллара еще тот - по 30 рублей). Теперь этот номер не пройдет - управленческую нищету путинских назначенцев уже не скрыть.
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Польша наложит на Россию штраф за снабжение некачественным газом, который Варшава прекратила отбирать для собственных потребностей из Ямальского газопровода со стороны РФ с 21 июня.
Об этом заявил председатель польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
"В этой связи PGNiG вынуждена будет наложить на "Газпром" штраф в соответствии с контрактом",- заявил Возняк.
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Новосибирский минфин подготовил поправки в региональный закон о налогообложении. Власти предлагают отменить льготы для общественных организаций инвалидов. Сами быдлорабы якобы приветствуют решение.
Минфин под руководством Виталия Голубенко разработал проект областного закона, который отменяет льготную ставку на прибыль для общественных организаций инвалидов. Документ опубликован на сайте «Электронная демократия», передает Тайга.инфо.
Сейчас ставка по налогу на прибыль таких организаций в Новосибирской области составляет 13,5% при общей ставке в 20% (3% идет в федеральный бюджет, 17% остается в регионах). На льготы могут рассчитывать только те структуры, которые участвуют в исполнении целевых программ по социальной поддержке инвалидов.
Вместе с отменой льгот по налогу на прибыль министерство финансов предлагает полностью освободить организации инвалидов от транспортного налога. «В отношении транспортных средств, используемых для осуществления их уставной деятельности», - уточняется в документе.
В случае одобрения на заседании регионального правительства закон внесут в заксобрание
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