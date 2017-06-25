В Запорожье экс-депутату горсовета дали 7 лет за вымогательство

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Запорожская " Васильева" ?
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Сам себя и опустил, что теперь отдельная ветка цензора положена. Спам называетя.
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Шота мне это не нравится. Может они давно в рашке и их "осудили" заочно?
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"вымогательство, совершенное с угрозой применения насилия над потерпевшим, по предварительному сговору группой лиц"Источник: https://censor.net.ua/n445352
Так что не ведитесь на заголовок, в Украине за взятки не сажают, взяточников ловят, оформляют, и отпускают.
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