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Теги: вымогательство (304) Запорожье (1559) ПР (12794)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Запорожье экс-депутату горсовета дали 7 лет за вымогательство

В Запорожье Октябрьский райсуд приговорил к 7 годам лишения свободы экс-депутата Запорожского горсовета Елену Бондаренко (фракция Партии регионов) по обвинению в вымогательстве.

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С жидками из самопомощи
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Пару лет отсидит и выпустят за хорошее поведение.

Запорожская " Васильева" ?
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Браво! Только что сам признался в подгоревшей от бессилия дупе и нытье!
Сам себя и опустил, что теперь отдельная ветка цензора положена. Спам называетя.
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Приговор зачитывали без присутствия обвиняемых в зале суда. Причина их отсутствия не уточняется.Источник: https://censor.net.ua/n445352

Шота мне это не нравится. Может они давно в рашке и их "осудили" заочно?
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―Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии
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Этот суд в Запорожье традиционно принято называть Жовтневым, а не Октябрьским .
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Вообще-то Жовтневый район там переименован в Александровский.Но судов это не касается...
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Да и Фантомас! традиционно), принято было...
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Ну,наконец-то! Свыше 10 000 осуждённых патриотов разбавили одним настоящим преступником.
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Судя по тексту там не только что-то вымогали, но и кого-то и убили.

"вымогательство, совершенное с угрозой применения насилия над потерпевшим, по предварительному сговору группой лиц"Источник: https://censor.net.ua/n445352

Так что не ведитесь на заголовок, в Украине за взятки не сажают, взяточников ловят, оформляют, и отпускают.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Запорожье экс-депутату горсовета дали 7 лет за вымогательство
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