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Miroslav Gai
1 год ·
В районе Желобка была взята группа противника в составе 6 человек. 2 из них оказались россиянами.
В результате боя, двое из терористов, один из которых русский - погибли. Оставшиеся были взяты в плен. Сейчас в 4 Бригаде 2 Армейского Корпуса врага идет шухер. Сепарские ресурсы уже воют.
Мда, на лицо нарушение русскими перемирия. Сами виноваты. Нечего шастать.
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-- похоже на атаку... ...но жидковато, чёй-то ... -- петуха не слепишь...*)
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