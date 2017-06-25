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 Форум Украины(608021)
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Молния

Miroslav Gai
1 год ·

В районе Желобка была взята группа противника в составе 6 человек. 2 из них оказались россиянами.
В результате боя, двое из терористов, один из которых русский - погибли. Оставшиеся были взяты в плен. Сейчас в 4 Бригаде 2 Армейского Корпуса врага идет шухер. Сепарские ресурсы уже воют.
Мда, на лицо нарушение русскими перемирия. Сами виноваты. Нечего шастать.
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...хлебное перемирие... -- подайте корочку скоту на пропитание...*)
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Так может всё-таки явить отех двоих миру?! Бо Госдеп США вважає,що..." Россия обучает и финансирует боевиков на Донбассе, - Госдеп США24.06.17 00:02"
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Даже десять раз не предупредтли,что будут стрелять??
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..там ещё на неделе, один пэдрол пытался подорваться с криком: " аллаху акбар" -- пристрелили...
-- похоже на атаку... ...но жидковато, чёй-то ... -- петуха не слепишь...*)
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Повезло москалю что полицианты не попали.
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Смешная полиция вооруженная берданками...
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Аваков, доколе это будет продолжаться?! Где реформы, бандиты как убегали так и убегают!
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Новость конечно просто топовая, это руководство к действию аваковской полиции?
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Ми хочемо порядку в державі, то потрібно робити так, як в Європі--порушив,одержав кийка, напав па поліцію, че скоїв збройний напад--одержи кулю. А в нас поліція "соплі жує", то маємо такий безлад.
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подивиться останню передачу Міхо - там є чому вони не чіпають багато порушників.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Брюсселе водитель пытался наехать на полицейских, они открыли огонь
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