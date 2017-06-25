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Теги: армия (7898) Луганщина (4001) мост (394) Северский Донец (12)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Военные инженеры установили понтонную переправу через Северский Донец на Луганщине. ФОТОрепортаж

В Луганской области на одном из участков реки Северский Донец вблизи села Крымское военные инженеры установили для местных жителей временную понтонную переправу повышенной грузоподъемности длинной 70 метров.

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а на фуя? лучше бы в харькове через речку 3 метра шириной и непреодолимой полвека..
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Давно так не ржал. Несколько минут позитива. Смотреть до конца: https://www.youtube.com/watch?v=__e9l6O4O9U
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...они по свои пенсии ходют даже если сепары, а ты взрыватель стыдливый для начала построй что нибудь
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А про свои пенсии огни думали,когда с аквафрешами и калорадами бегали и наши войска останавливали,прося Путлера ввести расеянские?Вот теперь пусть им путлер и платит
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ты реально думаешь что народ там что то решал или сейчас решает? Тех бабок что войска останавливали можно было разогнать одной очередью в воздух или под ноги.
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Можно было-но не разганяли.Так как не понимали,к чему оно идет.Хотя,как по мне,сотня сдохнувших калорадских блокировщиков и митингарей, предпочтительнее погибших десятков тысяч.В Одессе спали эту шушеру-и все тихо,спокойно.
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...думали точно так же, как и те шо на майдане стояли!
...ты по утряне когда какаешь, у тебя наверное сиськатые блондинки в голове
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Написал житель Ватастана,стыдящийся своего голимого триперлора и прячущийся под флагом Испании
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аха.. скоро китайцы мосты будут 3D принтером печатать а тут понтонный мост, хотя для нашего народа и то за счастье...а только по этому мосту на танках тока ездить после первого же дождя..
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зачем печатать мост на 3д принтере если это театр военных действий ?
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Не верно - до первого дождя. После первого дождя и на танке не проедешь.
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...С. Донец водная преграда к телам кацапских орков, спасибо будет кому сказать
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вот одного не пойму, на западе про таких людей, снимают телепередачи - потому как люди действительно делают тяжолую работуи интерестные вещи ( Discovery канал тому яркий пример) а у нас большенство медиамагнатов предпочитают засорять людям мозги разными ток-шоу, сериалами и прочей ерундой...
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...таперишние телеки показывают то, шо больше смотрят
...там одно, у нас другое
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так осушили бы речку динамитом, быстро же, воевать так воевать?
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...динамитом тебе сопли посушить нада-ть, ваиватель - нафуитель, гепав рубящих истребитель
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Домбасятина снова любимую шару получила.
Теперь не будет испытывать "неудобств".
Эффективнее по тылам сможет подсматривать и вынюхивать.
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По такой переправе удобно танками ехать прямо до границы с Бензоколонией.
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как всегда и было в истории - свинособаки и их полицаи будут ломать, украинцы будут строить!....
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мне знакомая говорила, когда ее хахаль мосты взрывал в горловке - "нам здесь не жить, лишь бы украм не досталось!... оставим за собой выжженную землю!"...
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В Луганской области на одном из участков реки Северский Донец вблизи села Крымское военные инженеры установили для местных жителей временную понтонную переправу повышенной грузоподъемности длинной 70 метров. Источник: https://censor.net.ua/p445350


Для "местных жителей", говорите
Красавцы
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Не заостряйте внимание, сделали-значит надо
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВоенные инженеры установили понтонную переправу через Северский Донец на Луганщине. ФОТОрепортаж
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