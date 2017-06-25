Военные инженеры установили понтонную переправу через Северский Донец на Луганщине. ФОТОрепортаж

В Луганской области на одном из участков реки Северский Донец вблизи села Крымское военные инженеры установили для местных жителей временную понтонную переправу повышенной грузоподъемности длинной 70 метров.
Рюрик Руський, alexandr shamov, сам прихожу, Vlad Nefakt, Ksenia VB, Сергей Дорошенко d211d5f5, Juli Schubs, Скажений Котяра, Serg Koshserg, Oleg Petrenko 988be2bf, Георгий Юрьевич, Stephan Bil, Сэмэн Поштовый, Вова Воваенович, Elena Drozd, Хавронников Степан, Маргарита Иванова 586c48bf, Авакарсенов, Miko R 798886a8, Volodymyr Harbuzyuk 44c1e964, Игорь Д, Ivan Bogun 12bf0e40, Viden, Том Джонс
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...ты по утряне когда какаешь, у тебя наверное сиськатые блондинки в голове
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https://www.youtube.com/watch?v=n2szk5MItRA
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...там одно, у нас другое
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...а то, нафуя
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...пост для Gangster
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Теперь не будет испытывать "неудобств".
Эффективнее по тылам сможет подсматривать и вынюхивать.
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Для "местных жителей", говорите
Красавцы
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Басурин на трибуне "Только идиоты не хотят видеть что укры готовят наступление !"
встрепенувшийся в президиуме Захарченко " А ? Что? Где?"
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