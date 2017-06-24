Убийца ветерана АТО возле Золотых ворот в Киеве арестован судом без права внесения залога. ВИДЕО

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человек был на выпускном сына..пару стопок пропустил(а кто бы не пропустил)
и ещё-ссуки вы.
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сын его играл не на своем выпускном а в парке.
Это не оправдывает убийцу - просто вы так эмоционально и не по делу обвинили человека в легкой степени опьянения
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"Именно поэтому, конфликт и убийство Максима пробуют замолчать. Давайте сделаем волну, огласку, пусть СМИ подхватят, возможно заинтересуются журналисты-расследователи"
Пробуют замолчать: на Одесщине АТОшника убили за проукраинские взгляды, выбросив из поезда
Изуродованное тело нашли на перегоне
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Сил родині.
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Без мозгов...
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причём тут страна???
иди в спам
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Как это наш Самый гуманный Суд в мире-Шевченковский Суд не отпустил его на поруки соседям по дому???!!!
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