EN|RU|UK
Темы дня: Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Блокада ОРДЛО
 Форум Украины(608021)
  7015  37
Теги: ветераны (362) убийство (4997)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Убийца ветерана АТО возле Золотых ворот в Киеве арестован судом без права внесения залога. ВИДЕО

В Киеве Шевченковский райсуд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве ветерана АТО Сергея Олейныка Анатолия Чивикова.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Та шо ему там станется, там половина таких. Был бы умный сказал бы, что сторонник "руSSкого мира" и попросился на обмен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Умный не устроит на ровном месте поножовщину в микрорайоне в котором проживает и не пойдет спокойно домой после убийства на глазах десятков свидетелей. Очевидно клинический отморозок, с высохшими от буханины мозгами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не досидит и хрен с ним. Всем только лучше будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хорошо что №"тый закон савченко аннулировали...
 показать весь комментарий
Ответить
 
100%!!!Скажу больше:не досидит даже при посадке на полгода.Ну,разве что в одиночку...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
могли бы отпустить под личное обязательство, никуда бы он не убежал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Под личное поручительство?Ну разве что ПИСЬМЕННОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНО ЗАФИКСИРОВАННОЕ обязательство судьи,что в случае побега он (т.е. судья) отсидит за него не менее 15 лет .
 показать весь комментарий
Ответить
 
напишу мразям которые спрашивают почему боевой офицер пропустил удар ---
человек был на выпускном сына..пару стопок пропустил(а кто бы не пропустил)
и ещё-ссуки вы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
выпускные вечера по всей Украине были вчера а не позавчера.
сын его играл не на своем выпускном а в парке.
Это не оправдывает убийцу - просто вы так эмоционально и не по делу обвинили человека в легкой степени опьянения
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ветеран вообще не пил, это говорят все его друзья...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну как бы я не против. но суть в том что позавчера небыло никакого выпускного.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мураева ублюдка когда посадят, тот ублюдок намного много больше украинских граждан убивает.Если власть будет смотреть на паРашного ублюдка унижающего наших бойцов то его за его паРашную жизнь в Украине никто не отвечает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мураеву - нужно сделать обструкцию ! Конченый путинский холуй . . . Допиз . . . . ся сука продажная . . .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На Берковцах похоронят... ...ну, прости его Господь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
В тюрьме у него есть шанс, а на свободе...
 показать весь комментарий
Ответить
 
"у Бачинского возник конфликт с некими сотрудниками СБУ еще в санатории Одессы "Оризонт", где Максим проходил реабилитацию, а продолжился в поезде.
"Именно поэтому, конфликт и убийство Максима пробуют замолчать. Давайте сделаем волну, огласку, пусть СМИ подхватят, возможно заинтересуются журналисты-расследователи"

Пробуют замолчать: на Одесщине АТОшника убили за проукраинские взгляды, выбросив из поезда

Изуродованное тело нашли на перегоне

Поделиться

OBOZREVATEL.COM
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Теперь в тему- этому ублюдку однозначно смерть, и на будущее - у паРашников есть так называемое убийство АТОшников по предлогом несчастных случаев или др. убийств незначительных,, каждый ублюдок под прикрытием скрупулезно об этом отчитывается регулярно.. Поэтому каждая смерть АТОшника это ЧП.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так убийца тоже АТОШник???
 показать весь комментарий
Ответить
 
продолжаете тянуть свой феэсбешный вброс, твари ольгинские?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И как же ты до своих лет-то дожило?
Без мозгов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В принципе - ни чего не имею против, но...! Вот вам пример того, когда за "бытовуху" дадут - "по полной без залога", а прочей "богатой шушере" дают - шанс "на исправление под залог".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дальше- если даже такого ублюдка поймать и попытаться привлечь при нынешней власти к законности , то это бесполезно, как прекрасно видно , Аваякян крышует игровой бизнес по Украине, у каждой игровой точке есть свой код в Киеве, вся выручка и информация бежит в Киев, если кто то несправляется или не желает платить того убирают. Банда Авакова сменила банду Овоща..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Як за такі явища карають сьогодні в Сінґапурі? Якщо хто вбив людину навмисне, то його негайно затримують. Другого дня суд. Суд виносить вирок - статити. На третій день убивцю страчують. Сьогодні вже який день маємо по вбивству війського??? А вбивця ще навіть і не осуджений. Не країна, а суцільне бл...во!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
можно ненавидеть власть,но нельзя предавать свою родину
причём тут страна???
иди в спам
 показать весь комментарий
Ответить
 
Странно и удивительно???
Как это наш Самый гуманный Суд в мире-Шевченковский Суд не отпустил его на поруки соседям по дому???!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
И кто же мне поможет угадать с одного раза:куда этот сепар по убеждениям собирался бежать после убийства под надуманным предлогом украинского Патриота????...
 показать весь комментарий
Ответить
 
///якби це зробив наприклад Пашинський то з нього даже б недоторканість би не зняли
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныУбийца ветерана АТО возле Золотых ворот в Киеве арестован судом без права внесения залога. ВИДЕО
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Рюрик Руський, alexandr shamov, сам прихожу, Vlad Nefakt, Ksenia VB, Сергей Дорошенко d211d5f5, Juli Schubs, Скажений Котяра, Serg Koshserg, Oleg Petrenko 988be2bf, Георгий Юрьевич, Stephan Bil, Сэмэн Поштовый, Вова Воваенович, Elena Drozd, Хавронников Степан, Маргарита Иванова 586c48bf, Авакарсенов, Miko R 798886a8, Volodymyr Harbuzyuk 44c1e964, Игорь Д, Ivan Bogun 12bf0e40, Viden, Том Джонс
 Всего на сайте: 92 писателя
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти