Наглядно о преимуществах децентрализации

Город Покров (бывший Орджоникидзе) Днепропетровская область. Самый яркий в стране пример того, во что можно перевратить депрессивный населенный пункт, благодаря децентрализации в умелых руках и слаженной командной работе - Губернатор - Облсовет - Мэр - Горсовет. Это не областной центр, не город, откуда родом кто-то из руководителей страны, не парадная витрина и не яркий фасад реформ. Это всего лишь плод кропотливой, системной и каждодневной работы огромного…
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