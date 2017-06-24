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Наглядно о преимуществах децентрализации

Город Покров (бывший Орджоникидзе) Днепропетровская область. Самый яркий в стране пример того, во что можно перевратить депрессивный населенный пункт, благодаря децентрализации в умелых руках и слаженной командной работе - Губернатор - Облсовет - Мэр - Горсовет. Это не областной центр, не город, откуда родом кто-то из руководителей страны, не парадная витрина и не яркий фасад реформ. Это всего лишь плод кропотливой, системной и каждодневной работы огромного…

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Цензор.НЕТФорум УкраиныНаглядно о преимуществах децентрализации
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