На репетиции парада в центре Минска танк врезался в столб. ВИДЕО

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Уже давно пора белорусам - совковый, на правильный флаг поменять.
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Для рихтовщиков раз плюнуть.
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https://m.youtube.com/watch?v=gNLU_8H9NoI
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