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Теги: Білорусь (391) танк (188) Мінськ (301)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На репетиции парада в центре Минска танк врезался в столб. ВИДЕО

Танк Т-72, двигавшийся в колонне техники для участия в репетиции парада к Дню Независимости Белоруссии 3 июля, врезался в столб на центральном проспекте Минска.

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Это потому шо на столбе висел флаг не той Беларуси. :D

Уже давно пора белорусам - совковый, на правильный флаг поменять.
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Это рашка танки поставляет. Даже автомобиль нормальный так не покорежит
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Против фашистского столба не сработали защитные шашки со взывчатков по боках
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Ничеси ... Этож как надо было умудрится так "влепить в дерево" танк, что бы аж "ДЗ" сорвало по ходу катки погнуло не слабо?
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Фигня, на шиномонтаже обкатают, и даже отпескоструят и покрасят к параду.
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броня помялась.
Для рихтовщиков раз плюнуть.
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лукашенко на Марсе))
https://m.youtube.com/watch?v=gNLU_8H9NoI
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Говорили ж Григорычу - остановись на морепродуктах, не сцуко усатое захотел "белорусских бананов" :D
На репетиции парада в центре Минска танк врезался в столб - Цензор.НЕТ 9540
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Беларусы не дураки,чтобы устраивать Майдан ради повышения тарифов в 3 раза
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У ватного "задова" задок-то неплохо бомбануло ... Бгг-гг ...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа репетиции парада в центре Минска танк врезался в столб. ВИДЕО
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