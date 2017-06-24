США и Китай будут добиваться ядерного разоружения Северной Кореи

США и Китай договорились усилить давление на Северную Корею, заставив Пхеньян полностью отказаться от программы разработки ядерного оружия. В итоговом документе, подписанном после завершения переговоров в Вашингтоне, стороны особо отметили, что намерены добиться "полной, проверяемой и окончательной денуклеаризации Корейского полуострова".
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Мы уже отдали ЯО под гарантии безопасности.
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Кроме того, для развития ядерных оборонных технологий необходимо проводить испытания - ядерные взрывы. Вы согласны проводить их у себя в огороде?
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А итоги отказа мы увидели. И цену договорам.
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Слышали о северокорейских "трудовых лагерях"?
Так вот половина этих "лагерей", в которых содержат полит-заключённых, находится на территории россии, в сибири...
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Приветствуя факт присоединения Беларуси к ДНЯО в качестве неядерного государства Великобритания, Россия и США предоставили Беларуси гарантии безопасности, зафиксировав свои обязательства в Будапештском меморандуме 5 декабря 1994 года.
Вывод ядерного оружия с территории Беларуси был завершен в ноябре 1996 года.
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Российской Федерации ?
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-- Аллё -- плохо слышно...
-- Аллё! - Где Чен, фак, Ын?
-- Аллё! Я Ын, фак, Чен!
-- Аллё! -- А Ким, фак, где делся?
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Украина показала всему миру, как преступно поступать, какие дебильные могут быть политики, доверившиеся мировым лохотронщикам и обменявшие ядерное оружие на бумажку-пустышку, которая как оказалось ничего не стоит, от которой все отказываются, а теперь Украина даже обычное оружие для защиты своей территории не может выклянчить у херантов.
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