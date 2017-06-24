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Теги: Китай (98) КНДР (85) США (2433) ядерна зброя (121)
Тему создал: Цензор.НЕТ

США и Китай будут добиваться ядерного разоружения Северной Кореи

США и Китай договорились усилить давление на Северную Корею, заставив Пхеньян полностью отказаться от программы разработки ядерного оружия. В итоговом документе, подписанном после завершения переговоров в Вашингтоне, стороны особо отметили, что намерены добиться "полной, проверяемой и окончательной денуклеаризации Корейского полуострова".

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Пустозвон. Ты согласен, чтобы у тебя в огороде производились ядерные испытания? Я нет.
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Ну там же Кравчука нет !!!
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там Китай есть. а тут россия была. все возможно. может таким способом они смогут вывести регион из кризиса. американцы серьезно настроены. еще бы, тот пузатый хорек их диктатор на весь мир кричит, - Лос Анжелес привет?
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Не вір ти синку цьому підарасу. (С)
Мы уже отдали ЯО под гарантии безопасности.
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У всех средств ЯО , которое было к Украине давно закончился срок эксплуатации. От них было бы больше угроз , чем пользы. Так , что все это треп. Ракеты были в Украине, а коды доступа в РФ.
Кроме того, для развития ядерных оборонных технологий необходимо проводить испытания - ядерные взрывы. Вы согласны проводить их у себя в огороде?
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Про подземные ядерные испытания не слышал? Кроме того кто тебе сказал что у нас была бы необходимость в срочном развитии "ядерных оборонных технологий"? Кроме того ядерное оружие это реальный товар который можно было частично продать (тем же США или орде), а не отдавать в обмен на бумажку для туалета.
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что интересно - поддерживают отказ от ЯО исключительно пуйловцы и порохоботы. последние- или агенты кремля или кучмовские консервы
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Это все сказки. Тогда еще не разбежались по миру ядерные физики, которые могли поддерживать боеголовки в боевом состоянии. Тем более, обогащать уран есть где, реакторов полно, даже в Киеве есть минимум один. Какие коды, если эти ракеты делали в Днепропетровске? Там что, не могут коды поменять? Испытания нужны если пытаться развивать эту отрасль. А если все расчеты и испытания были произведены до того, то не нужны. Содержать много шахт, ракет, боеголовок накладно. Но мы не собирались стирать в ядерный пепел несколько раз США. Нам бы хватило несколько десятков стратегических ракет в шахтах, и авиационное тактическое ЯО с десятком ТУ-22М3, которые порезали нахрен. Это не обременило бы бюджет.
А итоги отказа мы увидели. И цену договорам.
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Вы не владеете матчастью. Коды запуска были в Росиии, для обогащения урана (оружейного урана) простые реакторы с АЕС не используют. И много других нюансов, про которые те кто дрочат на ЯО не знают. В Днепре делали ракеты но не ядерные заряды, их производили на секретных заводах на територии РСФСР.
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китайцы понимают что фиг его знает куда эти ракеты полетят
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Та толку. Есть "позитивный" опыт Украины - теперь держи карман шире. Сейчас каждая шушера будет рваться к ЯО и фиг когда его отдаст.
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шас, рассея станет единственным братом севернои корее, кстати да, если посмотреть ну восточно-южнова и не только восточно-южнова русскова и северного кореица - ну не отлчишь, как две капли воды, братья не только по разуму но и что то больше там братское.
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Расея давно единственный родственник этой кучки говнища...
Слышали о северокорейских "трудовых лагерях"?
Так вот половина этих "лагерей", в которых содержат полит-заключённых, находится на территории россии, в сибири...
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Ну США ладно, далеко від Ына розташовані, а ось Китай як тиснути збирається, він першим під роздачу ядерних ракет потрапить. Навіщо Китаю злити божевільного Ына незрозуміло.
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"Тиснути" можно по разному, в том числе не нарываясь. Только без толку это.
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Я написав про божевільного Ына, а не про партократа Кравчука або червоного директора Кучму. Можете мені навести приклад ще однієї держави крім України, котра віддала ядерну зброю? Ын у себе в гетто створив таку систему, що там землю їсти будуть і здохнуть якщо їм накажуть, ніж підуть у когось на поводу.
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Вони не відмовлялися, росія вивезла їх звідти після розвалу союзу, їх згоди ніхто не питав.
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да, да, да... ну как же.

Приветствуя факт присоединения Беларуси к ДНЯО в качестве неядерного государства Великобритания, Россия и США предоставили Беларуси гарантии безопасности, зафиксировав свои обязательства в Будапештском меморандуме 5 декабря 1994 года.

Вывод ядерного оружия с территории Беларуси был завершен в ноябре 1996 года.
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Когда будет : США и Китай амерены добиться "полной, проверяемой и окончательной денуклеаризацииИсточник: https://censor.net.ua/n445347
Российской Федерации ?
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Только когда сами денуклеаризуются.
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Будапештский меморандум подпишите, ага
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-- Аллё! Это Ким Чен Ын?
-- Аллё -- плохо слышно...
-- Аллё! - Где Чен, фак, Ын?
-- Аллё! Я Ын, фак, Чен!
-- Аллё! -- А Ким, фак, где делся?
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Крылатые ракеты . Только они подкрыльевые , ранние совковые разработки . Полетят ли с рампы ? Там даже тт ускоритель прицепили . В ПВО в 80х использовались как ракета-цель . Где-то так ...
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чучхелюби настільки залежать від Китаю, що наврядчи відмовляться, якщо Китай по справжньому вимагатиме ядерного роззброєння
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США и Китай сотрудничают согласно подписаного договора о военном сотрудничестве, ложат болт на расею и только в рашке все еще верят в дружбу с Китаем как союзником номер один.
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Сцуко, когда уже США и Китай будут добиваться ядерного разоружения России?
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В Северной Корее понимают, что как только избавятся от ядерного оружия, то это государство сразу прекратит свое существование, его попросту моментально сожрут.
Украина показала всему миру, как преступно поступать, какие дебильные могут быть политики, доверившиеся мировым лохотронщикам и обменявшие ядерное оружие на бумажку-пустышку, которая как оказалось ничего не стоит, от которой все отказываются, а теперь Украина даже обычное оружие для защиты своей территории не может выклянчить у херантов.
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Давно пора. Странно видеть в этой теме дебилоидов которые против разоружения придурка из КНДР.
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У кимчепуха скоро появится вазелино-зависимость...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСША и Китай будут добиваться ядерного разоружения Северной Кореи
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