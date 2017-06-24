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Теги: Парубий (1510) Польша (3910) сотрудничество (624)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украина реализует несколько инфраструктурных проектов с Польшей, - Парубий

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий с Маршалком Сейма Республики Польша Мареком Кухцинським договорились реализовать несколько инфраструктурных проектов между Украиной и Польшей.

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Парубий - крупный политический деятель международного масштаба...
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та ничо...вроде в штатах был ,встречался в сенатскими деятелями...не хуйло же какое нить невыездное
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ога...а палковнику никто не пишет...
палковника никто не ждет...
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Москва тоже - "...не сразу строилась". Утухни, кацапье!
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я знаю ты любитель Вавана Жиринжопского и его братана Кадырхана
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за 2016 год Польша приняла - официально на работу более миллиона украинцев!!!!!вот это проект.
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и чем же это плохо? .лучше как слопатоедия,принимать на работу миллионы таджиков?
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приехали с Польши молодые люди работали там. и рассказывают, что там и как там. и вот ватоголовый их знакомый со своей шлендрой, вдруг заявляет своему отцу, - батя, вот выпишут с больнички уеду в Польшу, там 15 тысяч гривен в месяц, общага и питание. я спрашиваю у него(это отец его рассказывает мне), - а где он в больнице лежит? он мне отвечает, - в Горловке. в Зайцево укропы легкое прострелили, тяжелый был, недавно с реанимации подняли. я иду и у меня слезы на глазах, а в душе смеюсь и спрашиваю молча, куда, куда он поедет? Карл! он в Польшу поедет. слышь Карл! подвал СБУ его последняя остановка, а не Польша. иду и смеюсь рыдая.
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А что, в сраную Россию ехать? Да лучше туалеты прибирать в Польше, чем срань выносить из туалетов в России.
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А в чем проблемы? Во времена СССР, поляки, "югославы" и т.д. ездили и работали во всех странах Мира и только в сраном СССР людей давили "в отчизне" и "на родине". В чем проблемы, идиот?
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Парубій скоріше навіть не знає, що таке інфраструктурні проекти. Це дурниця, особливо з Польщею.
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Неужели нельзя было предположить. что завхоз не может входить в руководство чего то большего, чем колхоз?
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Нам треба залізничний термінал, який з'єднав би європейську вузьку колію з нашою широкою. І не один.
Нам треба вирішити питання з прикордонними переходами, щоб по півдня не стояти в тих чергах на автомобілі, а фури щоб не стояли там тижнями.

Нам треба зробити на заході України нормальні дороги встик до кордону, бо соромно перед нормальними людьми.
А воно, картаве, з довідкою про розумову неповноцінність, їде попиздіти. Сука, заїбали. Коли вони вже на гілляках будуть висіти, ці всі галімі актори... Чи доживу?
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на гиляках-то надо было в таёожный саюз встревать...там такие методы .и сталин ментальный вошдь
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Ну мабудь нащадок..,Коба теж планував перекроїти нескріпну вузьку західну колію на скріпну саветскую, и было это ровно 76 лет назад. Тварыдло дружбан ударил первым.
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Ну это всё из серии про Украино-японские учения ....
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... трудно молчать, когда тебя не спрашивают
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Є Україна, з убогим людом, а в Україні є область аутизму, звідки час від часу вискакують обкурені придурки і несуть щось відірване від реальності й надумане, дуже схоже на маячню алкоголіка.
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В Украине появятся еще две бетонные дороги


Госагентство "Укравтодор" предоставило перечень дорог, на которых будет бетонное покрытие. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы "Укравтодора" Александр Харченко в ответе на запрос Главкому.
Сейчас разрабатывается проект строительства автодороги государственного значения Р-52 Днипро - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка и проект капитального ремонта автодороги Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев на участке с 162-го по 190-й километры.
В ведомстве отметили, что вернулись к применению технологий цементобетонного строительства дорог еще в 2003 году. Тогда выполнили капитальный ремонт дороги М-06 Киев - Чоп (24 километра).
В 2013 году после капитального ремонта дороги М-07 Киев - Ковель - Ягодин в Житомирской области введено в эксплуатацию 150,4 километров с цементобетонным покрытием.
В целом, в Украине общая протяженность автодорог общего пользования составляет 169,6 тыс. километров, в том числе 2,1 тыс. километров с цементобетонным покрытием.
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Посмотрел на Парубия,и думаю,ну чем о похож на Савелия Крамарова,какой то прикольный,смешной,но в политике ни бум бум.
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Крамаров на відміну від Парубія був професіонал і працював за фахом, а цей соціолог має таке ж відношення до економіки, як директор речового ринку до енергетики.
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А я сегодня на рус-весне русню троллил. Они меня вычислить все угрожали. А я не додумался ник какой-нибудь придумать, под своими именем и фамилией зашел. Ну, думаю, гулять так гулять!- И дал еще и адрес свой. Я их встречу!
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Баранов? Стоп... Это тот самый, что картинками флудит и овец пасет?
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стал бы я ему ставить "нравиться"...? чабану могу на вытиранах поставить, для куража...
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Тю. А я подумал он самый, еще думаю, реально чувак обесбашенный- сепарам свой адрес давать. А это просто смельчак какой-то.
Поставлю и я ;нравится;.
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Президент Росії ратифікував передачу Кітаю Далекий схід Росії :p


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...регулярно беру в "русском" магазине заквашэнэ млеко от панов... ...и аджику от грузин.
Немцы на такое не способны... -- и на многое другое... ... -- бо не славяне!
А от, когда шляхта гривни на свои -- хотя бы -- менять начнёт-- я в Доле! -- поднакопилось гривень за 3 года -- девать некуда... *)
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В Польше можешь гривны обменять в торговом центре
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После строк, что сжиженный газ самый дешёвый на рынке в мире, всё стало на свои места.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраина реализует несколько инфраструктурных проектов с Польшей, - Парубий
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