Украина реализует несколько инфраструктурных проектов с Польшей, - Парубий

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палковника никто не ждет...
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Нам треба вирішити питання з прикордонними переходами, щоб по півдня не стояти в тих чергах на автомобілі, а фури щоб не стояли там тижнями.
Нам треба зробити на заході України нормальні дороги встик до кордону, бо соромно перед нормальними людьми.
А воно, картаве, з довідкою про розумову неповноцінність, їде попиздіти. Сука, заїбали. Коли вони вже на гілляках будуть висіти, ці всі галімі актори... Чи доживу?
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Госагентство "Укравтодор" предоставило перечень дорог, на которых будет бетонное покрытие. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы "Укравтодора" Александр Харченко в ответе на запрос Главкому.
Сейчас разрабатывается проект строительства автодороги государственного значения Р-52 Днипро - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка и проект капитального ремонта автодороги Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев на участке с 162-го по 190-й километры.
В ведомстве отметили, что вернулись к применению технологий цементобетонного строительства дорог еще в 2003 году. Тогда выполнили капитальный ремонт дороги М-06 Киев - Чоп (24 километра).
В 2013 году после капитального ремонта дороги М-07 Киев - Ковель - Ягодин в Житомирской области введено в эксплуатацию 150,4 километров с цементобетонным покрытием.
В целом, в Украине общая протяженность автодорог общего пользования составляет 169,6 тыс. километров, в том числе 2,1 тыс. километров с цементобетонным покрытием.
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Поставлю и я ;нравится;.
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Немцы на такое не способны... -- и на многое другое... ... -- бо не славяне!
А от, когда шляхта гривни на свои -- хотя бы -- менять начнёт-- я в Доле! -- поднакопилось гривень за 3 года -- девать некуда... *)
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