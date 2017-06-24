"Я думаю, что это будет ошибочное решение", - Жебривский о возможном подчинении военно-гражданских администраций Оперативному штабу

Председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский выступает за создание единой военно-гражданской администрации для Донецкой и Луганской областей и против подчинения ВГА Оперативному штабу, как планируется в новом законопроекте "О восстановлении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".
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Было установлено, что Бидусенко забрал с собой ряд секретных и совершенно секретных документов штаба 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В разговорах с друзьями незадолго до побега капитан высказывал мысли об ошибочности своего решения относительно участия в так называемой антитеррористической операции в Донбассе, а также заявил, что собирался оставить службу и переехать в Луганск или Донецк .
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Хочется царствовать и "решать вопросы" самостоятельно.
А хрен вам.
Будете подчиняться военным, ворьё.
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