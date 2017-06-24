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 Форум Украины(608018)
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Теги: Жебривский (556) Турчинов (3248) Донбасс (15169) военно-гражданская администрация (32)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Я думаю, что это будет ошибочное решение", - Жебривский о возможном подчинении военно-гражданских администраций Оперативному штабу

Председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский выступает за создание единой военно-гражданской администрации для Донецкой и Луганской областей и против подчинения ВГА Оперативному штабу, как планируется в новом законопроекте "О восстановлении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".

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Хочется самому править бал... Да и выгоднее...
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B как свиньи жрут жрут жрут и когда они на жрутся? свиньи то? Хоть б за государство подумали о людях...
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Вы все и есть ошибочное решение ,очень крепко ваши родители ошиблись,когда произвели вас на свет !!!
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ну взагалі то їх завезли-щоб вони через проміжок часу почали скандувати-- хуйло пріді !!! або хуйло ввєді вайска !!!! ну ввели їм і ну війська..... ну вони сидять на штирю муртадовському і голову бояться повернути.....
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Жид жебрівський присосався до видоювання грошових потоків в цьому хаосі.
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бабло т только бабло,ни чего общего с ошибками!
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Жеребчик ты наш домбосятский ишь чего захотел весь пирог, нет уж подвинься и нам чуток дай. смеюсь.
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Що ти там писати зібрався, за тебе вже давно все написали. Зараз тобі з адміністрації президента текст надішлють, ти його підпишеш і відправиш на ім'я Офшоренко. Порошенко ні з якими оперативними штабами владою наміру ділиться не має, а сам цей штаб очолюватиме не хоче, щоб відповідальності не було. Порошенко любить тільки рапортувати про перемоги і досягнення, коли трапляється якась біда, він ховається на кілька діб та оцінюючи реакцію суспільства, вичікує, яку заяву йому зробити з цього приводу.
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Йулебот гавкает, а караван идёт! Держись на плаву и не затихай!
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Уже появилась информация о предложении переименовать Украину в Киевскую Русь! Это что нашлись умники в тупую попиариться в пику России? А не лучше ли, например, ЕвроУкраина?! У нас сегодня по-попугайски частицу Евро присандаливают куда и к чему угодно, например, Евроремонт или даже Еврострижка, Европошив, Европосуда и т.п. А при этом технологии наши украинские ещё с запахом совка, а материалы могут быть как из Европы, так и из Скандинавии, из Китая и конечно же из России (???). Как мы любим покрасоваться, как обезъяны перед зеркалом. А в отношении создания Оперативного штаба - а что у нас военные готовы профессионально организовывать хозяйственную деятельность целых регионов и крупных городов. Наломать дров во многих отраслях украинская власть и так уже успела за три года и ровным счетом ничего не сделала по борьбе с коррупцией, за что уже получила по "темечку" от ЕС и США и теперь срочно для отмазки пытаются засадить пятерых депутатов. Теперь ещё осталось развалить управление таким сложным регионом, как Донбасс, и тем более в военное время. Сильно сомневаюсь, что военные профессионально подготовлены к этому новшеству.
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ну почему?у нас достаточно вещей с приставкой (а не частицей) совко-...и никто даже не заикается,что это рашка пиарится...
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Военные, более организованые чем всякая остальная "разваливашаеся шлое@бень". "ВЦАГ" (Військово-Цивильно Административно Господараство) было придумано давно и оно опиралась на "военных". В случае с "Даунбассом", это - приемлено. Там давно уже надо "обламать рога" местным "князьям".
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это как?поменять территориальное устройство.обьединить луганскую и донецкую области?только потому ,что жебривский не хочет военным подчиняться?
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Скоро жебряковского займут вывозом мусора. Писать будет просто некогда
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Які нах «цивільні адміністрації» з зоні проведеня військової спецоперації?
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«В ориентировке указано, что 16.06.2017 г. капитан Бидусенко самовольно оставил свою часть. На телефонные звонки не отвечает. Нацполиции было предписано активно содействовать ВСП в поимке беглеца», - сказано в сообщении.

Было установлено, что Бидусенко забрал с собой ряд секретных и совершенно секретных документов штаба 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В разговорах с друзьями незадолго до побега капитан высказывал мысли об ошибочности своего решения относительно участия в так называемой антитеррористической операции в Донбассе, а также заявил, что собирался оставить службу и переехать в Луганск или Донецк .
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Бред! Откуда у "капитошки" - "совершенно секретные документы"? Ну, разве что он был "шифровальщиком" либо накурился всякой "дури"
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Жебривский жидок уже порядком надоел... То ему каждый день подавай бабло на ремонт линии ЛЕП то на канализацию в Лугандонию... пора его уже к Мотороле отправлять...
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Все газеты в оккупации подчинялись своим хозяинам



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Они знали о "приходе "Кровавого пастора". Они верили в него :D Я пад цталом. Ржунимагу.
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Рыговский ставленник,пропихнутый порохом!
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Понятно.
Хочется царствовать и "решать вопросы" самостоятельно.
А хрен вам.
Будете подчиняться военным, ворьё.
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Там еще и тука-сука против тогоючтобы АТО назвали войной!Эта мрпзь спрашивпнт,,война против кого?,, Мразь !
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Цензор.НЕТФорум Украины"Я думаю, что это будет ошибочное решение", - Жебривский о возможном подчинении военно-гражданских администраций Оперативному штабу
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