Брать деньги за снятие материала - это нормально!

Заметил, как нас все начиная с Крюковой пытаются убедить в том, что вообще брать деньги за снятие публикации - нормально. Нам рассказывают, что на видео в ресторане Гужва не предлагает, а предлагают ему. И Гужва не отказывается. Он не говорит собеседнику: "ты что, сдурел? У нас честное издание, я не могу удалить материалы моих независимых журналистов!". Он не говорит так, он говорит что посмотрит было ли что-то, а то он не помнит. Говорит точную сумму в районе 30 тысяч…
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