В развитии Карпатского региона заинтересованы 8 стран, - Парубий

Gabriel Monte, Alexander Hesse, legionary, vivv555777, Ричард Третий, Urs, Larisa_BY, Senator S 01a656ec, Zadov Vasiliy, Sergey Yashchur 039b274b, Oleg Mamont, Татьяна R, Фантом 2, Максиміліан, Garsia UA, Alex Firman, Миша Бортко, igezo, НБ, Saramat, Алексей Носов d8330900
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На маршрутах проводники из местных всё время жалились: А чего она мне в рот своего языка суёт, когда целуется? ... ...я валялся... ... ...но ничем помочь не мог -- у меня тогда Зазноба была питерская... -- до сих пор дрожу! ...и фоточки храню... *()
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Нет для него в ней, значит, интереса...
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А поки нею керують такі гниди, як парубій, про незалежність можна казати лише як про формальність.
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