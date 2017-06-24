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Теги: Карпаты (135) Парубий (1510) сотрудничество (624) развитие (49)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В развитии Карпатского региона заинтересованы 8 стран, - Парубий

В развитии Карпатского региона заинтересованы 8 стран, в том числе и Украина. Именно региональное сотрудничество – это путь к предоставлению нового качества жизни в Карпатском регионе.

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Бразилию уже 100 лет вырубают никак не вырубят.. .А шуму-то
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а ти в гугл мапс уважно заглянь...не добралися тільки туди куди сам чорт не добереться...а Карпати от вони...я тобі можу про Волинські Поліські ліси краще розказати...у лісі дубів НЕМАЄ (за три роки 3,14зжащейпАноФомуБанди) Сосни ("класс" сірник) граб вільха і береза...от все що лишилося ці виПлядки повирізали те на що не піднімалася рука не уполяків не у совітів не в фашистів не "других" асфабадітелей...тільки ці виродки зуміли це зробити...
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Парубій, коли ліс Карпат припините рубати, треба вже в'язати і лісових розенблатів.
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...красотень там... ...я в 77 летом там был, перед своей войной... ...девчонки с Питера... ...и всё такое... -- есть, чего не позабыть...*)
На маршрутах проводники из местных всё время жалились: А чего она мне в рот своего языка суёт, когда целуется? ... ...я валялся... ... ...но ничем помочь не мог -- у меня тогда Зазноба была питерская... -- до сих пор дрожу! ...и фоточки храню... *()
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ага, очень хотят конкурентов под боком. такие добрые, аж страшно
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це воно картаве, так у всьому)) -- там дороги треба робити, але не до лісу кругляка, а до всіх суперових місць, що є в Карпатах!
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Странно,что парубий не сказал 88,очень странно, а может он просто таких больших чисел не знает ...
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Мрія влади вирішення розвитку інфраструктури такий, спиляти весь ліс, вивезти його в Європу і заасфальтувати Карпати, щоб потім Карпати згадували нащадки на рівні з динозаврами. Тому, що провладні чиновники потім в Альпи передут жити, там інфраструктура вже розвинена і їм не потрібно буде думати про її розвиток Тому різні Розенблюти бігають по Раді зі своїми законами і валізами грошей, які вони отримують за прийняття цих законів. На будиночок в Альпах вони заробляють без праці.
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Головне Україна заінтересована! а може кучка ділків-злодіїв пригрітих Баригою,бо так вирізувати і безнаказанно,можуть тільки вороги України,в Європі за одне дерево штраф а то і тюряга світить,і не так просто потім вернути довіру,постоянні провірки і неудобства гарантіровані,і дуже надовго.
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половины леса точно нет, но это товарного леса который можно использовать в производстве. В Карпатах лесосеки быстро заростают молодняком-самосевом через пару месяцев. Через 10-15 лет уже стоит молодой лес который производству не нужен, с него даже дров нету. 25-35 летний лес уже даёт дрова... Выкосят варвары за копейки товарный лес, а потом будут ждать 40 лет, шоб снова "заработать"... Ну, а с лесом в Карпатах проблем нету
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24.06.17 21:47 В развитии Карпатского региона заинтересованы 8 стран, - Парубий- И какие это страны Парубий умолчал... и что он имел в виду сказав слово развитие.....
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Коль королю не интересна пьеса,
Нет для него в ней, значит, интереса...
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Як Україна стане незалежною країною, тоді вона зможе бути в чомусь зацікавленою, а в чомусь незацікавленою.
А поки нею керують такі гниди, як парубій, про незалежність можна казати лише як про формальність.
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Парубій, в українській мовіне має слова "регіон". Використовуй українські слова - край, місцевість, земля, паланка, полк. Чи воно по-українські тяжко?
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Интерес в вырубке карпатских лесов или в чём-то ещё?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ развитии Карпатского региона заинтересованы 8 стран, - Парубий
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