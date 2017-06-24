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Теги: голодовка (576) СИЗО (962) Безъязыков (34)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Подозреваемый в государственной измене полковник Безъязыков объявил в СИЗО голодовку

Подозреваемый в государственной измене полковник ВСУ Иван Безъязыков объявил бессрочную голодовку

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ШОТО ЦІ КРЕМЛІВСЬКІ ШАВКИ АКТИВІЗУВАЛИСЬ НЕНАШУТКУ
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ага...заважають КНУРУ влаштувати ДЕРІБАН ЗЕМЛІ по тихому ...
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ЯКОМУ КНУРУ І ХТО ЗАВАЖАЄ БЕЗЯЗИКОВ ? ТИ ОЛЬГІНЕЦЬ ?
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Я НЕЗНАЮ ХТО ТАКИЙ КНУР І ЧОГО ТИ ЗА ВСІХ УКРАЇНЦІВ ТУТ РОЗПИСУЄШСЯ ! МОЖЕМ ЗУСТРІТИСЬ Я ПОГЛЯНУ НА ТЕБЕ ЖИВОГО ЧИ ТИ ІСНУЄШ БО В МЕНЕ Є СУМНІВИ ЩО НОРМАЛЬНА ЛЮДИНА ТАКЕ БУДЕ МОЛОТИ
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где тема-а где кнур...неужели и за такую бездарность по 11.80 платят?
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Скоріше він Йулінець, землю не продавати то її фішка.
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Подозреваемый в государственной измене полковник Безъязыков объявил в СИЗО голодовку - Цензор.НЕТ 7165

Сьогодні мав необережність підвезти цих маму з сином. У машині мама голосила "коли ж ця країна нарешті розвалитися, коли ж тут нарешті наведуть порядок ввічливі люди, скоріше б виїхати з країни ..". Ледве стримувався від злості, але вирішив для початку повідомити їм, що говорити такі слова в машині, де висить шеврон Національної Гвардії України не зовсім доречно. На то почув відповідь: "А ви що, вважаєте себе патріотом, захищаючи цю країну?" .... Довелося зупинити машину і "ввічливо" попросити їх залишити салон, а в наслідку і країну. Моб.номер цих "падріодов" 0991738935 - запам'ятав, коли вона говорила синові записати її номер. Зробимо їх зірками Фейсбуку - може хто впізнає - підібрав я їх за адресою: Київ, бульвар Шамо (Давидова) 6, виходили з 4-го під'їзду. Я як раз повз проїжджав у справах. За Репост - плюсик в карму Подозреваемый в государственной измене полковник Безъязыков объявил в СИЗО голодовку - Цензор.НЕТ 1248 P.S. Як стало відомо завдяки публікаціям, дана жінка ні хто інша як Марина Чекмак, колишня співвласніця журналу ХХЛ. Дякую вам друзі і подпісчікі.Сила Фейсбуку РЕАЛЬНА !!!!! Доповню публікацію цікавим скріншотом з сайту "Миротворець", який мені вислали. Сила Фейсбуку РЕАЛЬНА сила. Фото на "Миротворці" від 2008 року. Фото моє - 2017 р так що швидше за все це все ж вона. p.s. Привіт всім. Як стало відомо з даної особи, то: 1. побутової сепаратизм у всій красі, дружба з представниками т.зв. "Русскава міра", 2. Мадам Марина Чекмак - Валеріївна, а ні Олександрівна. Анкета миротворця - не її, 3. Син в Могилянці вчиться, і поглядів особливо не приховує. Прилюдно пожартувати про "тупе хохломясе в АТО" в порядку речей, як і крики про те як вони ненавидять Україну. Але тим не менше особу з сайту "Миротворець" варто пошукати)))
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от падло ватноголове..Їх би в лугандон якось переправити..Щоб вкусили усі дари рузьгєміра!
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і не кажіть. а воно живе хуйлостворіння в мирному Київі і не париться за свою домівку... суки кончені.
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Цікава інформація. Потрібна максимальна публічність.
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Тут такое: у любого преступника должна быть надежда на Правосудие...
.
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на правосудие чи кривосудие ? ось в чому питання.....
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Давай начнём с Права. ...а судьи потом организуются...
В Украине Закона нет. ...и спросить неского...
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згоден. законів немає.. тут ви на 100 % праві.
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Тут ещё немножко другое -- Вы в курсе -- Закон постоянно коррегируется... -- это плохо.
Сейчас доверенность для банка из-за бугра оформляли -- уже второй раз отказ -- законы поменялись... ...это тоже неспроста.... -- ну, сделали третий пакет документов... -- побачым, короче. ...или соскочим... -- и будет жаль. ...а шо делать?
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эпидемия голодунов прямо!
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интересно однако а когда у кучерявых рамадан?
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Уже пошла на спад - двое уже своё отголодали.
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моду Вона запустила...по тюремным голодовкам.узники совести,мля...
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Не..,я за. Самое главное чтоб не распёрло с голодухи,ну чтобы потом не было такой же печальки как с надюхой,она уже вроде бы на 52 размер замахнулась.
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Иван Безъязыков? Расскажите что он сделал.
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То, что написано в єтой статье не убеждает сразу в его виновности. В плену могло бьіть по разному и он вьінужден брать оружие.
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Может есть другие доказательства.
Странная история.
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Ну..,блин вот от кого никак не ожидал ссыли на кондома,так это от тебя.
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Ну так слегка подташнивает,но ежели надо могу и осилить.
Но всё и сразу энто перебор.
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Это первое,что под руку попало.) Обычная информация.
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Та нормально,читал,читаю и читать буду..,а куды от энтих какашек денешся..,эх не видеть нам нормальной жёлтой прессы Ксеннья, точно мабудь тільки наші нашадки зрозуміють через что мы продрались.
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ОДНА УЖЕ ГОЛОДАЛА, ЕЛЕ Ж...ПА В КАЛИТКУ СИЗО ВЛЕЗЛА, КОГДА ВЫПУСТИЛИ
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Неа, это перевод с англ. - http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13960401000674
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Информационное агентство «Фарс» (Fars) названо в честь одной из центральных провинций Ирана. Согласно информации, размещенной на официальном сайте издания, «Фарс» - это самое первое независимое информагентство Ирана. Оно начало свою работу зимой 2003 года, когда вся страна готовилась к празднованию 24-й годовщины победы Исламской революции.

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Идите подальше с таким источником.
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Глянь на главную на том сайтишке,колонка редактора -статьи о несостоявшемся государстве,очевидно нашем и насмешка над трагедией в Манчестере.
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да я давно прошерстил это дерьмо... поэтому админ и в курсе про это дерьмо...
правда наши петриёты могут черпать оттуда...\даже двумя руками...\
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Вони скоріше від старості помруть, чим від кривосуддя....
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ггг... безъйазыков такой слоупок. передайте ване, что его самозадроченные коллеги уже голодовку закончили...
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Опять смертельно больной.. Теперь уже - полковник!!! - " Но позвольте - как же он служил в очистке???" КАК целый полковник мог быть болен,, он что - медкомиссию не проходил???? Бля,, одни больные кругом.. Даже Савченко с толстой мордой....
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По какому поводу голодовка? Гниду Безъязыкова уже ОПЕТУШИЛИ?
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сказал батюшка и неспешно перекрестил меня куском жаренного поросёнка на вилке....
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Дивну вибірковість демонструє влада, полковник Без'язиков в СІЗО, а полковник Голубан на свободі. Провладне правосуддя воно таке, хто "цілує руки", той обласканий владою, не залежно зраджував він вже Україну, чи ні.
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теперь это будет только Свиностополь. Ну,может,если толерантно - то Ватостополь. А если уж совсем по сути - то срань-рязань.
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Трошки вам принес стеба голландцев над русликами на тему MH-17

Голландское ТВ о лжи РФ в расследовании крушения Боинга MH17
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статью читал ровно до слова правопопулисткие, - о чем там дальше даже и не хочу знать.
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шо-то я не понимаю, как розеблять насралова какая-то, так всё быстро, а как военный или доброволец, так годами в сизо держат. наверное, всё очень справедливо
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потому что розеблядь - это кого надо розеблядь.. Кто ее танцевал,блядь эту розеновую - тот ее и будет иметь дальше. Он в нее бабки вложил нехилые. А добровольцы всего лишь страну защищали,которая спонсорам розеблядей и нах не вперилась.
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В последне время что стало модно голодать -то это я только приветствую -этим он только поддерживает тех кто вынужден голодать чтобы им легче было голодать из за вынужденных обстоятельств во всем мире -продолжайте в том же духе и не забывайте думать про тех кто вынужден голодать из за отсуствия пищи и если кто то не захочет голодать поясните пагубность его поведения -его не убудет от голодовки но зато тот человек который вынужден гдето голодать из за отсуствия пищи лишится поддержки моральной.
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шоколадным веры нет мужик мог попасть под роздачу благодаря паркетным генералам лиш бы свою задницу прикрыть если мурыжат значит нет ничего на него
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Там есть один нюансик - два года назад полковник обвинял сотрудников СБУ в незаконном обогащении в зоне АТО...
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Два года назад он с сепарами в Донецке на тачке катался
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У нас кожен, кому смаженим запахло, починає когось у чомусь звинувачувати і клеїти із себе суперпатріота-правдоборця-антикорупціонера.
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А шо тут не так!Безьязикова встретили,нагородiлi!!! Тут на форуме Я Гы-гу больше верю
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Тем более красиво: встретили, наградили... а всё это время держали под колпаком какгритцца. И если на самого березюка материала сразу достаточно было, от ранее освобождённых пленных и из других источников, то дали ему возможнасть засветить ФСБильную агентуру и связи.
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відкритий та справедливий суд, це суд Лінча чи що?
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Судя по новости объявили голодовку куча людей, включая и торнадовцев. Наверное надо разбираться что произошло, наверняка администрация СИЗО чудит,а не акцентировать внимание на "предателе", предательство которого никто еще не доказал.
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Это просто пошесть какая-то - все вдруг решили голодать.
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курортный сезон. А у многих - морды в купальники и плавки не влазят.
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Ну, у этого курорт, мягко говоря, - не очень...
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если не внесут залог - то да. С курортом не сложится однозначно..
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Безъязыков в СИЗО, а Голубан почему служит?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПодозреваемый в государственной измене полковник Безъязыков объявил в СИЗО голодовку
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