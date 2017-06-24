Подозреваемый в государственной измене полковник Безъязыков объявил в СИЗО голодовку

Gabriel Monte, Alexander Hesse, legionary, vivv555777, Ричард Третий, Urs, Larisa_BY, Senator S 01a656ec, Zadov Vasiliy, Sergey Yashchur 039b274b, Oleg Mamont, Татьяна R, Фантом 2, Максиміліан, Garsia UA, Alex Firman, Миша Бортко, igezo, НБ, Saramat, Алексей Носов d8330900
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Сьогодні мав необережність підвезти цих маму з сином. У машині мама голосила "коли ж ця країна нарешті розвалитися, коли ж тут нарешті наведуть порядок ввічливі люди, скоріше б виїхати з країни ..". Ледве стримувався від злості, але вирішив для початку повідомити їм, що говорити такі слова в машині, де висить шеврон Національної Гвардії України не зовсім доречно. На то почув відповідь: "А ви що, вважаєте себе патріотом, захищаючи цю країну?" .... Довелося зупинити машину і "ввічливо" попросити їх залишити салон, а в наслідку і країну. Моб.номер цих "падріодов" 0991738935 - запам'ятав, коли вона говорила синові записати її номер. Зробимо їх зірками Фейсбуку - може хто впізнає - підібрав я їх за адресою: Київ, бульвар Шамо (Давидова) 6, виходили з 4-го під'їзду. Я як раз повз проїжджав у справах. За Репост - плюсик в карму P.S. Як стало відомо завдяки публікаціям, дана жінка ні хто інша як Марина Чекмак, колишня співвласніця журналу ХХЛ. Дякую вам друзі і подпісчікі.Сила Фейсбуку РЕАЛЬНА !!!!! Доповню публікацію цікавим скріншотом з сайту "Миротворець", який мені вислали. Сила Фейсбуку РЕАЛЬНА сила. Фото на "Миротворці" від 2008 року. Фото моє - 2017 р так що швидше за все це все ж вона. p.s. Привіт всім. Як стало відомо з даної особи, то: 1. побутової сепаратизм у всій красі, дружба з представниками т.зв. "Русскава міра", 2. Мадам Марина Чекмак - Валеріївна, а ні Олександрівна. Анкета миротворця - не її, 3. Син в Могилянці вчиться, і поглядів особливо не приховує. Прилюдно пожартувати про "тупе хохломясе в АТО" в порядку речей, як і крики про те як вони ненавидять Україну. Але тим не менше особу з сайту "Миротворець" варто пошукати)))
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В Украине Закона нет. ...и спросить неского...
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Сейчас доверенность для банка из-за бугра оформляли -- уже второй раз отказ -- законы поменялись... ...это тоже неспроста.... -- ну, сделали третий пакет документов... -- побачым, короче. ...или соскочим... -- и будет жаль. ...а шо делать?
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Странная история.
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Но всё и сразу энто перебор.
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Идите подальше с таким источником.
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правда наши петриёты могут черпать оттуда...\даже двумя руками...\
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Голландское ТВ о лжи РФ в расследовании крушения Боинга MH17
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Крим - споконвічна російська територія, і він не може бути повернутий Україні, - німецький політик
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