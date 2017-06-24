Спецмиссия ОБСЕ открыла передовую патрульную базу в Попасной. ФОТО

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Як що Бог дасть, то Україна буде "другою Швецією". І нехай там вони самі воюють з "Россійскою ордою" і поділють "сферы влияния". А на рахунок - "поділити Россію",.... ми допоможимо.
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И что они в Новоайдаре делают? Оттуда до сепаров 30-40 км. Может из Киева будут мониторить?
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