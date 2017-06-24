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 Форум Украины(608018)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: Луганщина (4001) наблюдатель (634) ОБСЕ (2647) Хуг Александр (286)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Спецмиссия ОБСЕ открыла передовую патрульную базу в Попасной. ФОТО

В субботу, 24 июня 2017 года, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) открыла новую передовую патрульную базу (ППБ) для размещения группы наблюдателей в Попасной Луганской области.

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це точно. та і ген.штаб разом з вітьою гробом не погано з цим справляється...
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там закладывается фундамент военной базы членов НАТО. ну это предположительно конечно. я как путин, тот умозрительно строит базы членов с яйцами НАТО и я. наверное должен еще кто то третий так думать и это свершится.
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хотілось, щоб так було)), але там в обсце) стільки кацяпів!
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на них внимания не обращать, всем выдать лопаты пусть копают, им не привыкать.
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"УТОС ОБСЕ" на деньги России - вот как это называется.
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не буду спорить. но вынужден пояснить некое данное. не надо так завышать планку для этой миссии. она не призвана для того что бы остановить войну.она просто наблюдает и все фиксирует. их всего 650 человек. нам необходим воинский контингент НАТО. на худой конец голубые каски, и в большом количестве. вообще ты представляешь масштаб войны и масштаб этой миссии? это южный фронт второй мировой. просто сейчас относительное затишье. во вторую мировую и Одесса попала в передрягу и Севастополь. и огромная заслуга членов этой миссии которые от западных стран в том, что они донесли своим правительствам о том, что Украина говорит правду и россия агрессор. да три года это долго. но и война не шуточная.
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Во все времена и все года в "миссиях" работали только"профи" разведчики. Просто с "одной стороны" все и все видят как оно есть на самом деле, а с "другой стороны" - тулят туфту и "распятых мальчиков", "износилованых бабушек" и прочую хрень.
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ну и я о том. кацапы брешат понятно. но западные люди имеют свою точку зрения и на туфту не ведутся. закон об оккупированных территориях есть результат работы этой миссии и нашего правительства.
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Ну, на счет "нашего правительства" тут можно поспорить Это уже - другая история.
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Это не база а коттеджи для отдыха,а машины для подвоза бухла.
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Здесь отсутствует один не маловажный ответ - руцький просто иди в жопу. За ним будет большинство
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Класс стих. До боли... Украинцы вообще миролюбивая нация и с ее территории никогда не шла агрессия. всегда агрессия проходила по ней выжигая на этой священной земле все живое и не у кого не получилось этого сделать, самобытная и богатая духом нация непобедима.
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Так не буде!
Як що Бог дасть, то Україна буде "другою Швецією". І нехай там вони самі воюють з "Россійскою ордою" і поділють "сферы влияния". А на рахунок - "поділити Россію",.... ми допоможимо.
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в принципе, Я рад! Мля, а какую они ленточку перерезали во время "открытия" - "красно-алую" или "жовто-блакитну"?
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Шесть ППБ миссии уже работают ..... а также в Новоайдаре.
И что они в Новоайдаре делают? Оттуда до сепаров 30-40 км. Может из Киева будут мониторить?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСпецмиссия ОБСЕ открыла передовую патрульную базу в Попасной. ФОТО
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