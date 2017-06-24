"Северный поток-2", который реализует Россия, угрожает энергетической безопасности ЕС, - Парубий

Gabriel Monte, Alexander Hesse, legionary, vivv555777, Ричард Третий, Urs, Larisa_BY, Senator S 01a656ec, Zadov Vasiliy, Sergey Yashchur 039b274b, Oleg Mamont, Татьяна R, Фантом 2, Максиміліан, Garsia UA, Alex Firman, Миша Бортко, igezo, НБ, Saramat, Алексей Носов d8330900
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Явная очепятка. Не члена, а дырки.
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1. Гоблин сказал, что мы стали жить лучше, и за время оккупации получили больше, чем за 23 года на свободе. В эту чушь уже даже вата не верит. Дадим слово предателям: "Деньги-то выделяют, только их крадут раньше, чем они попадают к простым людям!", "Прочитал, Аксёнов обещал. Перестал читать", "П*здит как дышит", "Рада за Аксёнова", "Получили, а сколько в карман себе бабок положили, не посчитали???? Бред, а не писанина!!!! Сейчас подорожают коммунальные услуги на 14%, потом, как обычно, поползут продукты вверх, а зарплаты в жопе!!!", "Хорошо, наверное, жить в этом альтернативном Крыму", "Хахахахахаха", "Мы стали жить лучше, сказало правительство. Мы за вас рады, ответил народ. Это смешно и грустно", "Чет по уровню жизни не заметно", "Мммм… Сергей Валерьевич имел ввиду себя и свое окружение, видимо. Улучшения чет не вижу", "Да… Стали лучше жить!! А пособие в декрете от 1.5 до 3 лет - 50 руб в месяц!!!!! Это анекдот!! Чтоб они так жили!!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/878577741649637376 (скрин).
2. Оккупанты продолжают пачками отбирать землю у жителей Севастополя и понаехавших. Ватники, зная о сегодняшнем приезде путина, вышли с плакатами по всему городу на одиночные пикеты, взывая к спасению их земли и собственности. Вата так и не поняла, что следующий уровень спасения от путина, - это танки и ГРАДы http://primechaniya.ru/home/news/iyun_2017/putin-_u_nas_otnimayut_zemlyu/ (фоторепортаж).
3. Одиночные пикеты, приуроченные к всеватной акции "путин, помоги", начались в Севастополе. На плакатах написано: "Владимир Владимирович, в Севастополе не соблюдается 6ФКЗ!", "Путин В.В., остановите беспредел на земле!", "Остановите судебный беспредел!", "Помогите нам отстоять собственность!", "Владимир Владимирович, надеемся только на вас!", "Владимир Владимирович, защитите нашу землю!", "У меня отбирают земельный участок!", "Путин, защити землю севастопольцев!". Возле пикетчиков моментально нарисовались полицаи https://twitter.com/SectorCrimea/status/878566488717885440 (фото), https://twitter.com/SectorCrimea/status/878573780368535552 (фото).
4. Сегодня в Крым приехал луноликий. Чтоб севастопольская вата не смогла проявить чрезмерную любовь, охранять тело будут усиленно "росгвардией" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/878569299518119937 (фото).
5. Пропагандон-предатель Сергей Сардыко из Ялты в ужасе от того, что к приезду путина в "Фуршете" не заменили таблички с украинского на русский язык. Сардыко, видимо, путина прям в супермаркете ждет https://twitter.com/KrimRt/status/878596957324926977 (фото-скрин).
6. Это жах, когда 30-летний здоровый лось аж течет от путина, и готов на все ради него! И таких много.
7. В Артеке к приезду ботоксной крысы детям выдали флаги террористических организаций "л/днр". Путинский пропагандон Дмитрий Смирнов, обслуживающий кремлевский пул, в экстазе: орет о "признании Донбасса" и неких делегациях "из Украины и США" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/878615044296232961 (фото-скрин). Позже появился и сам педофил https://twitter.com/KrimRt/status/878608674213826560 (фото), https://twitter.com/KrimRt/status/878628977174355968 (фото).
8. Понаехавшая в Севастополь из Нижегородской области уже пакует чемоданы: "Накипело и бомбануло, да и, честно признаться, скучно стало. ДОКОЛЕ? Доколе мы будем хаять всех приезжих/кавказцев/донбассцев и т.д.? Некоторые откровенно рассуждают, как фашисты. Ну, идите обратно в Украину. Поверьте, все «с материка» свалят в считанные дни. Зачем на референдум шли? Спасибо за внимание" https://twitter.com/KrimRt/status/878577922684194816 (скрин).
9. Понаехавшая из Челябинска ватница в Алуште ищет Сбербанк. Не удивлюсь, если в Челябинске сообщение с внешним миром происходит только с помощью дирижаблей, а новости доставляют гонцы https://twitter.com/KrimRt/status/878585965601853441 (скрин). Зато у понаехавших в Армянске появилось новое развлечение - они ищут пляж https://twitter.com/KrimRt/status/878583095900778497 (скрин).
10. Цены на рынке Феодосии: говядина - 450 руб (199 грн), свинина (мякоть) - 280 (124), курятина (магазинная тушка) - 125 (55), яйца (десяток) и молоко (литр) - 60 (26), картофель - 35 (15), капуста - 65 (29), огурцы - 35 (15), помидоры - 110 (49), лук, сахар и яблоки - 45 (20), бананы - 85 (38), баклажаны и болгарский перец - 150 (66), початок кукурузы 35 (15). клубника - 300 (132), черешня - 200 (88), абрикосы - 180 (79), арбузы (Узбекистан) - 80 (35), джанкойские дыни - 120 (53), селедка - 210 (93), пиленгас - 300 (132), малосольная хамса - 150 (66), камбала - 550 (243), барабулька и бычок - 80 (35) http://kafanews.com/novosti/133918/tseny-na-rynke-feodosii_2017-06-24 (фоторепортаж).
11. Двое встретились в магазине: " - Привет, как у вас дела? - Да все стонут". Наверное, от удовольствия…
12. С этого года в бюджете Севастополя нет денег на трости с устройством против скольжения для инвалидов. В гололед все будут сидеть дома.
13. Просто посмейтесь: 2014 год - "Референдум в Крыму будут защищать боевые львы"; 2017 год - "Зубков пообещал скормить львам журналистку телеканала Крым-24" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/878563850500624384 (скрин и ссылки).
14. Позавчера банк "Рублев", попавший 20 июня под санкции США, сообщил что перестает обслуживать карты Visa и Mastercard ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ https://twitter.com/CrimeaUA1/status/878249305563435009 (скрин). А сегодня я узнал, что эти карты перестали работать в Крыму. Знакомые ватники жаловались, что даже деньги снять не могут. Я им сказал причину - они зависли)))
15. Внимание, Крым! Не оставляйте собак без присмотра! И котов - на всякий случай. К нам приехал голый Панин!!! https://twitter.com/KrimRt/status/878240137213132800 (фото).
16. Судак. Ватники продолжают ностальгировать по хорошим сезонам, размещая доокупационные фотографии со словами: "Было время". Другие комментируют: "Ужас. А сейчас как? А то скоро едем, аж жутко стало", "Наверно, в 100 раз меньше", "А сейчас народу мало, ооочень мало", "Да, раньше сезон был так сезон((", "Да уж…", "Сейчас смотрела вебкамеры - на пляжах одни лежаки(((((". Но москвич не отчаивается: "И в чем соль? Купаться в грязном море и наступать на отдыхающих? Плохо только торгашам". Вата в тридесятом поколении тоже показывает, что от отсутствия туристов они только выиграли: "Зато по головам топтаться не будут", "Чем меньше народу, тем больше кислороду" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/878597077697220609 (фото-скрин).
17. Посмотрите фото пустого вечернего Судака в наши дни https://twitter.com/KrimRt/status/878588923995357184 (фото). Ночная жизнь Ялты тоже вымерла https://twitter.com/KrimRt/status/878608125674311680 (фото).
18. Оккупанты констатировали спад турпотока по сравнению с 2016 годом, но надеются, что в июле все изменится. Обвиняют холодное море и цены https://twitter.com/KrimRt/status/878580281984385024 (скрин).
19. Сегодня 1196-ой день камнепада в Крыму…
20. - Насыпьте ещё камней, пожалуйста. - Ты что, не видишь, у нас тут очередь!
21. Щось давненько в мордорі нічого не падало і не тонуло.
P.S. Закончу сегодняшний выпуск мнением севастопольца: "Вся проблема "коренных" севастопольцев в том, что они считают себя лучше других. Услышав "я из Севастополя", люди должны падать ниц, по их мнению. С теми же чувствами они шли на оккупендум, рассчитывая на более жирное положение в россии, но их поставили раком, как и весь остальной скот в стойле. Я не придумал это, я знаю по себе. В детстве это внушается на всех уровнях. На заре интернета я сказал на одном из российских форумов, что я из Севастополя, и удивился, что все так прохладно отреагировали. Это превосходство прививается в школе, на улице, в семьях. Меня спасло украинское телевидение. Украинский должен быть везде. Единственный язык, имеющий право соревноваться с украинским, это английский. Фильмы в оригинале и с титрами, например".
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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расчете на лохов шаКАЛадных!!
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Украина никогда не воровала газ у РАБссии,поскольку технически это сделать невозможно,на всей ветке оот Уренгоя до французского города Брест стоят современнейшие газонализаторы утечки сырья...
КацаПсины, вы БОЛВАНЫ...
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http://www.kp.by/online/news/2786541/
уважаемые укропы!! бы заколебали со своим героином ))
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боевик с погонялом "Керчь" арестован на РАБссии будет передан МВД Украины.
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Штаб блокади торгівлі з окупантами
12 год. ·
УКРАЇНА ДОСІ ЗАКУПОВУЄ ВУГІЛЛЯ В РФ
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В Москве человек полтора часа висит на мосту на виду у прохожих
Андрей Григорьев
23 июня, 19:04
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Одно только сжижение - разжижение газа стоит сопоставимо с конечной стоимостью трубопроводного. К тому же трубы РФ строит за свои деньги, а терминалы для сжиженного придётся строить потребителям. НИКОГДА СПГ не будет стоить и близко сопоставимо с трубопроводным.
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Мы пробили дно?
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вы из энтих ?
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UkropSteel @steel_ukrop 5 часов назад
Епт, итальянская мафия "Коза Ностры" была создана на деньги "черной кассы КПСС"!
Суд просят допросить Путина.
Trattativa Stato - Mafia, la difesa di Mori chiede la citazione a deporre di Vladimir Putin - http://www.lastampa.it/2017/06/23/italia/cronache/trattativa-stato-mafia-la-difesa-di-mori-chiede-la-citazione-a-deporre-di-vladimir-putin-biat9NGJa9QweCaGVxhf8L/pagina.html
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Как будто эта проблема нарисовалась сегодня, она еще при ставленнике кремля януковиче была, или раньше, что само по себе говорит о многом, живущим здесь ватникам правда плохо доходит, лряльность или нелояльность к кремлю не имеет никакого значения, ВСЕ кто живет в Украине, в глазах великососов - жители колонии, их стратегия была обрисована господином путиным давно ,еще до аннексии Крыма и начала войны, торговые войны при януковиче и проекты газопроводов в обход красноречиво указывали на это, им все равно бойко или порошенко, стратегия на уничтожение Украины не изменится.
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов объявил, что граждан РФ должны со временем пропускать через границу в Украину только по биометрическим паспортам с одновременным контролем биометрических данных.
Об этом он заявил, выступая во время открытия нового пограничного отдела "Тополі" Харьковского пограничного отряда, сообщает Радио Свобода.
По словам Турчинова, "пограничники сейчас рассчитывают технические детали и также рассчитывают, какое еще требуется техническое и материальное оснащение для того, чтобы, пока правительство определяется с введением визового режима (для граждан РФ - ред.), обеспечить пропуск по биометрическим паспортам, и при пересечении границы любым россиянином отбирать у него идентификационные признаки: или отпечатки пальцев или скан сетчатки глаза".
Турчинов добавил, что техническая работа для этого уже ведется, и выразил надежду, что правительство финансово поддержит эту работу, которая должна дать результат в течение месяца.
При этом секретарь СНБО не назвал сроков внедрения такого комплекса проверки.
Начальник Восточного регионального управления Госпогранслужбы Сергей Бидыло подтвердил, что сейчас уточняется комплекс оборудования для такой проверки, которое надо купить и внедрить.
Как сообщалось, Турчинов неоднократно заявлял, что поддерживает идею введения визового режима с Россией и что еще до введения виз нужно разрешить въезд граждан РФ в Украину только по биометрическим паспортам. Таким образом, по мнению секретаря СНБО, Украина может защититься от проникновения на ее территорию "вражеской агентуры и террористов".
Ранее министр иностранных дел Украины Павло Климкин выступил в поддержку инициативы разрешить въезд в Украину гражданам РФ только при условии "предварительного информирования" о намерении пересечь украинско-российскую границу.
Министр юстиции Украины Павло Петренко, со своей стороны, заявлял, что юридические механизмы для введения визового режима с РФ готовы и что для этого нужно только политическое решение.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в случае введения виз Россия отреагирует симметрично.
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Нытьё за транзитные миллиарды такое же и ноется теми же кто торговал с сепаратистами.
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