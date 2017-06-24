Украинский боксер Выхрист стал победителем чемпионата Европы по боксу

Gabriel Monte, Alexander Hesse, legionary, vivv555777, Urs, Larisa_BY, Senator S 01a656ec, Zadov Vasiliy, Sergey Yashchur 039b274b, Oleg Mamont, Татьяна R, Ричард Третий, Фантом 2, Максиміліан, Garsia UA, Alex Firman, Миша Бортко, igezo, НБ, Saramat, Алексей Носов d8330900, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, дератизатор, shokolad, Ostap Veresay, hedonism bot
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пс. Наступним кацапа вихрестить.)))
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Але золото завоювали ще два українці! Так тримати хлопці!!!
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Больше читайте тут: http://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10062714-boks.html
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