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Теги: бокс (580) победа (358) спорт (1679)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украинский боксер Выхрист стал победителем чемпионата Европы по боксу

Украинский боксер Виктор Выхрист в финальном поединке победил англичанина Фрейзера Кларка.

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Перед этим, в полу-финале он отп**дил москаля.
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Слава Чемпіону!
пс. Наступним кацапа вихрестить.)))
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а что могут кацапы сказать? они не могут найти в тайге очередного волуева отставшего от эволюции естественным путем.все искуственники
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Люто завидует чужим достижения, а сам в это время щас на кумысе из боярышника в амстердамском аэропорту пытаеццо "всем рекордам свои звонкие дать имена!..."
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Нет, что не говорите, а морды украинцы бьют знатно!
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У нас 3 золота-первое место в командном зачете
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ждём треска ватных пердаков,мол у него руки длиннее и ноги быстрее..
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та не-е... этот был типичный кацаб: мешок с дерьмом и одним выжившим зубом.Спсибо Выхрист!!!)))
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Так кто скажет,по дороге кацапу вин пыку набыв?
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Так кто скажет,по дороге кацапу вин пыку набыв?
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Та набыв. http://www.telegraf.in.ua/kremenchug/2017/06/24/kremenchuckiy-bokser-vktor-vihrist-pobiv-rosyanina_10062705.html
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Спаринг-партнер Володимира Кличка Віктор Вихрист переміг спаринг-партнера Ентоні Джошуа 24 червня у Харкові кременчуцький боксер Віктор Вихрист у надважкій ваговій категорії (+91 кг) переміг англійця Фрезера Кларка одноголосним рішенням суддів. На ринзі зустрілися спаринг-партнери Ентоні Джошуа та Володимира Кличка. Віктору Вихристу вдалося взяли своєрідний реванш у поєдинку з англійцем.
Больше читайте тут: http://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10062714-boks.html
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраинский боксер Выхрист стал победителем чемпионата Европы по боксу
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