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 Форум Украины(608018)
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(с) "Полиция ищет взрывчатку на Московском мосту в Киеве" - А вообще-то должна бы искать на московском мосту в Мацкве. После взрыва.
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Название моста раздражает и притягивает взрывчатку.)))
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"Московский мост" негайно перейменувати в Львівський міст
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За переименование в мост Фукса, Северный или другие названия, не было еще голосования.Все еще впереди.
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Пусть лучше ищут места где чинуши заработали то,что задекларировали ...
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в Армении такое было. жаль мужиков тех, пересажали их.
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Это да,все кто связан с властью на работу идут ,как на дело Песенку знаешь ,Хрещатик,Хрещатик я по тебе иду на дело ...
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Ну про безумие это вам конечно видней
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А под мостом искать не пррробовали????
Логично, не???
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на Московском мосту в Киеве

-- лучше на Киевском мосту в Москве искать...
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cиняки) на копійці моста з москальською назвою, замінували !!! тільки чим?
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Кубок Конфедераций: Мексика - Расея 2:1 :D
Раша, Гудбай !

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...а я помню, как Московский строили... ...а все рулили через Рыбальский...
...а потом с Московского Кировец упал...
...а потом у меня в Волжане рулевая тяга оборвалась в 10 ночи на Московском... -- и
никого мимо не ездило в это время... ...-- просто глухо было! 1987 год. -- ни души на мосту !
...а ещё Троещину Трещиной звали...*)
Помянем!-- хто помнит и не забыл -- ... Києве мій...*)
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Ну и где патруль на мостах во время войны???? Идиоты в сбу - пора менять всю команду.
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такие обьекты как мосты и туннели должны охраняться 36 часов в сутки
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Ну ты загнул У нас так даже магазины \рошен\ не охраняются Даже спионереная офшорником фабрика Карла Марла И то только 24 часа в сутки Но с рвением и присущим хорошо прикормленым ментам остервенением
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Зачем Киеву мацковский мост, неужели нельзя нормальное название ему дать? Туда вот тянет фейковых минёров с лугандонии и ностальгаторов совковых.
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НА ПРОСПЕКТЕ СТЕПАНА БАНДЕРЫ, СЕПАР ЗАМИНИРОВАЛ МОСКОВСКИЙ МОСТ...ТЕАТР АБСУРДА.
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"что он воевал на Донбассе против украинских военных, имеет при себе огнестрельное оружие и заминировал Московский мост"

Скорее, бутылку от стекломоя он имеет, на три четверти пустую. На подвиги потянуло...
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в 2014 году Киев если кто помнит, ежедневно "накрывали" звонки по минированию то метро, то торговых центров. 90% звонков были с даунбаса-это ментами доказаный факт, и лишь мизер от душевнобольных Киева. А на сегодняшний день ещё не всю вату перемолотили которая спит и видит пакостить
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Прошу извинить. Почему Московском мосту. Теперь это же Бендеровский мост. Вроде ж переименовали.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПолиция ищет взрывчатку на Московском мосту в Киеве
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