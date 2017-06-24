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Логично, не???
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-- лучше на Киевском мосту в Москве искать...
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Раша, Гудбай !
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...а потом с Московского Кировец упал...
...а потом у меня в Волжане рулевая тяга оборвалась в 10 ночи на Московском... -- и
никого мимо не ездило в это время... ...-- просто глухо было! 1987 год. -- ни души на мосту !
...а ещё Троещину Трещиной звали...*)
Помянем!-- хто помнит и не забыл -- ... Києве мій...*)
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Скорее, бутылку от стекломоя он имеет, на три четверти пустую. На подвиги потянуло...
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https://m.antikor.com.ua/articles/176050-sered_nochi_za_licheni_hvilini_vlasni_kvartiri_v_kijevi_vtratili_odrazu_52_simji._video
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