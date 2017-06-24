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Материалы по теме:  ДТП
Теги: ДТП (5828) Харьковщина (1241)
Тему создал: Цензор.НЕТ

ДТП в Харьковской области - погиб один человек, пострадали пятеро, - Нацполиция

В результате ДТП в Харьковской обл. погибла 19-летняя девушка, еще 5 человек пострадали.

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...в Бундесе, каждые 9 секунд ДТП... ...и больше всего страдают водилы при высадке из кабины... ...при посадке -- ничего не сказано...
...но, сцуко! -- нервов иногда не хватает! *(((
...шюкт... -- поверьте мне...*)
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таз ВАЗ нужно вообще убрать с дорог. Во первых при любой серьезной аварии шансов нет ни у водилы , ни у пассажиров. Во вторых этим тазикам часто по 20-30 лет. Дайте людям возможность купить более безопасную б/у машину из Германии
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...мне сказать нечего... ...кроме того, что пристёгиваться надо.
...и не борзеть...
...рулю с 1981 года -- где нипопадя и куда не пошлют -- 40 тонн с прицепом... -- за базар отвечаю!
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Хуже АТО.И никакой реакции, никакого анализа, никаких законопроектов. Импотенты государственные.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДТП в Харьковской области - погиб один человек, пострадали пятеро, - Нацполиция
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