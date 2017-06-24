ДТП в Харьковской области - погиб один человек, пострадали пятеро, - Нацполиция

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...но, сцуко! -- нервов иногда не хватает! *(((
...шюкт... -- поверьте мне...*)
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...и не борзеть...
...рулю с 1981 года -- где нипопадя и куда не пошлют -- 40 тонн с прицепом... -- за базар отвечаю!
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