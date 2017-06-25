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Теги: образование (1530) Турция (1994) Эрдоган (347) эволюция (3)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Власти Турции убрали теорию эволюции из школьной программы

По мнению турецких чиновников, "противоречивая" теория Чарльза Дарвина "слишком сложна для понимания", поэтому ее решено убрать из учебников для 9 класса. Решение турецкого правительство вызвало бурю в соцсетях.

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Насчет умных азиатов - это миф. В США тестировались студенты-азиаты, которые показали высокий IQ. Отсюда миф и пошел. Но ведь азиаты явно, в среднем, глупее этих тестируемых студентов..
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Вообще-то IQ прямо зависит от СРЕДЫ. Миклухо-Маклай доказал, что потенциал мозга папуасов - не меньше, чем у европейцев. Но их IQ ниже из-за среды обитания в джунглях. Если бы папуаса поселить в мегаполис и выучить в университете, он бы тоже показал высокий IQ.
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Я именно об этом. Но поселить пауаса в мегаполис нужно сразу после рождения и воспитывать его должны коренные жители мегаполиса, а не дедушка с бабушкой в набедренных повязках.
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Согласен, но мы же про то как есть на самом деле.. так что азиаты приблизительно такие же, как и европейцы по IQ.
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Это не миф. Иероглифическая письменность (всего 87 000 иероглифов) задействует оба полушария мозга более эффективно. У тех же китайцев "четырехтональная" речь и такая проблемка как "отсутствие музыкального слуха" отсутствует в принципе. Безусловно, есть слабо образованные азиаты, которые знают до 1200 иероглифов, но обучаемость у азиатов выросших не в Америке, а в своей культурной среде очень высокая. Например Южная Корея за пятнадцать лет вышла из джунглей в промышленные лидеры. Сингапур, Малайзия...
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причем тут промышленность к абсолютному слуху? загадка
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Ритмичность основа слаженной работы. Вы никогда не напевали когда работали?
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по вашему вся страна напевала одно и то же одновременно чтобы выбиться в промышленные лидеры? нет, это было совсем не так
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Судя по результатам каждый напевал себе под нос что ему нравилось. Когда нужно много работать включаю Вивальди и "работа делает сама себя".
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плевал я на сраные "святые" книги которые писали какие-то доисторические бомжи из пустынь
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Теорія і є теорія:то єсть херня,не знаю скільки але в нас на неі' думаю виділено годину-дві а і тотго не варто. Ніякоі' еволюціі'ніколи небуло нема і не буде. Є поліплоідія,помітна міжвидова гібридизація ,навряд чи можливі корисні мутаціі'-те що люди штучно отримують не є корисним для виду і організму. Те що відрізняє людину від мавпи,буквально все,є шкідливим з точки зору виживання: і безволосість,і прямоходження,і інтелект,слаба фізична сила . ну от немає людська істота з і'і' властмвостями кращих ознак перед мавпою для виживання а отже і не може бути продуктом еволюціі'. Більше того ,геном людини менший на цілу пару хромосом,МЕНШИЙ від тоі' ж шимпанзе
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измени в программе одну единицу на ноль- и она начнет по-другому работать. ты знаешь зависимость - "ген-белок-признак" ?

отож..
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тем не менее эта "истота" выжила, с чем тебя и поздравляем значит эволюция работает
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Бугага! Если человек живет сегодня значит он появился так, как говорять господа даВРИнисты. Гениально! Тогда самый великий ученый - Марк Порций Катон (который всегда в конце своих выступлений повторял, что "Карфаген должен быть разрушен"). А посколькуу Карфаген действительно был разрушен, то это доказыват, что все, сказанное сенатором перед этой фразой - тоже истина. Именно такова глупая логика эволюционистов
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он же говорит что такое существо выжить не могло, а кто ему помог выжить? бог? самолично? вот так пришел и помог родиться? да лан до этого даже кретины креационисты не додумались
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А почему ты уверен, что условия жизни на Земле всегда были такими как сегодня? Мы, креационисты, утверждаем, что до потопа атмосфера была совсем другой. Если сегодня в атмосфере 23% кислорода, то до потопа было примено 50% (есть доказательства воздуха с таким кислородом в ископаемых янтаря). Было меньше ультрафиолетового излучения, все расло гораздо лучше, дышать было гораздо легче, люди были по 3,5 метра высоты, а динозавры - это просто ящерицы, которые вырастали большими именно из-за благоприятных условий атмосферы
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"до потопа"? интересно, чем подтверждается этот "потоп"? что за период такой? геологи в курсе?
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Словом теорія еволюціі' стоі'ть в одному ряду з терією єдиного поля і біблією -тіж вимисли і чуш здобрені відвертою брехнею
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ти вчив? чи так просто думаєш? може ще розкажеш фізикам як краще ядерний реактор побудувати?
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Хлипкая конечно эта теория.. проблема в том, что теперь туркам начнут говорить , что все сотворил Аллах ну и т.д. по Корану - но ведь это еще больший бред..
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давайте еще теорию относительности уберем - она же тоже не идеальная
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Я бы начал с диалектического материализма. Достала марксистская архаика. Этот псевдонаучный метод должен уступить место ТРИАЛЕКТИКЕ
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Любопытно, что Дарвин всегда был осторожен, публично рассуждая на тему происхождения человека. Дарвин никогда публично не заявлял, что «человек произошел от обезьяны», а лишь предполагал, что у людей и обезьян должно быть некое связующее звено, общий предок. http://www.nat-geo.ru/fact/35106-darvin-i-proiskhozhdenie-cheloveka/
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Інна Цицак-Pik Az:"где факт наличия у тебя мозга?". Pik Az -Інна Цицак:"где факт наличия у тебя цицак ?" . Посміявся від душі,чуть всіх домашніх не розбудив
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Кстати можно поверить в теорию эволиции только потому что..глядя на Мордву...понимаеш что у них идет обратный процесс - дееволюция...люди превращаются в макак..и баранов..
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Фантом іди сам знаєш куди,я захищався на кафедрі генетики . теорія еволюціі' гавно,реактори хай фізики ліплять,людина виживає завдяки інтелекту,а всі фізичні і біологічні властивості котрі має людина повинні були при своєму еволюційному виникненні призвести до смерті організму бо не є корисними з точки зору еволюціі' і просто виживання
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те що ти тут розмазував- на рівні макулатури "свідків ієгови" ))
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Фантом ,свідків і прочих я просто посилаю )особливо назойливим в в зуби даю,буває. А щодо Дарвіна ,ну нема ніякоі' еволюціі' ,є якщо хочеш,революція. Гібрид терну і аличі -буде сливаю,в геномі м'якоі' пшениці є тверда ,полба,спелта і все що там для парності поліплоі'дно збільшено. В геномі людини є гени бактерій ,вірусів,мухи... Як і коли це було зліплено ,не знаю,але ніяк не шляхом поступового накопичення мутацій і природним добором.і взагалі Дарвін ту теорію просто вкрав у гугл вам в поміч
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВласти Турции убрали теорию эволюции из школьной программы
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