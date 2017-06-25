Власти Турции убрали теорию эволюции из школьной программы

По мнению турецких чиновников, "противоречивая" теория Чарльза Дарвина "слишком сложна для понимания", поэтому ее решено убрать из учебников для 9 класса. Решение турецкого правительство вызвало бурю в соцсетях.
Gabriel Monte, Alexander Hesse, legionary, vivv555777, Urs, Larisa_BY, Senator S 01a656ec, Zadov Vasiliy, Sergey Yashchur 039b274b, Oleg Mamont, Татьяна R, Ричард Третий, Фантом 2, Максиміліан, Garsia UA, Alex Firman, Миша Бортко, igezo, НБ, Saramat, Алексей Носов d8330900, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, дератизатор, shokolad, Ostap Veresay, hedonism bot
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
отож..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а она в свою очередь полилектике
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить