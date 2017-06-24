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Теги: Азербайджан (265) лоукост (26)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Азербайджанский лоукостер начинает полеты в Киев

Лоу-кост Buta Airways, являющийся структурным подразделением азербайджанской авиакомпании AZAL, начнет полеты из Баку в Киев осенью с ценой билетов от 29 евро в одну сторону.

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от 29 евро в одну сторону

...почти, как Жуляны -- Бундес!
...а летать, есть кому?
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Та, нехай себе гуляют... ...главно -- нам в торбу!
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А ты знаешь, что сейчас в Мюнхене, в центре, пожрать негде -- всё позакрывали!... ...от и гуляй себе на голодный желудок в удовольствие...
...не в Тему -- зато точно!
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я летаю в Лондон и обратно в Базель за 62 швейцарских франка,это в районе 60 долларов. как-то пришлось лететь из Одессы в Киев,Жуляны,заплатил 110 баксов!!!посмотрел последние сводки по украинским зарплатам - ну это пол-месяца работать только на авиабилет :/ а пенсии так и вообще не хватит,только до крыжополя, выходит лоукосты хорошая штука.и пора турецкие авиалинии гнать с украинского рынка авиаперевозок,гавнокомпания,и дохера дорого!
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...46 евриков до Жулян от нас литаком ... -- токо надо знать окуда...*)
...но пипл нынешний автобусом предпочитает -- грузы возят... ...с яиц навар снимают... -- евреи -- свою социалку в Украину родичам сдают... ...шо-то им тут не сложилось, как в Совке -- нифуя гениальных не оказалось...
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Берлин -- Иркутск. Туда и назад -- 670 евриков... ... а у совков за эти деньги, в ту же сторону из Москвы, один раз не доедешь...
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что за с лово лоукостер правильно авиарейс
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бидоло... свої авіапідприємства знищують, розкрадають літаки, а ринок авіаперевезень здають зайдам ...
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ой як ви замахали блядські совки. Йди зроби краще. Шо русня. нашо ти користуєшся компами "зайдів", телефонами "зайдів", ти ж здав ринок електроніки, йди склипай з цеглини свого телефона. дебіли. "Всё должно быть в коллективном хозяйстве!" Тьфу блядь. антикоммуністичні-коммуністи. Українське ноу-хау.
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Российская порноактриса Алина Хеннеси (настоящее имя Алина Ерёменко) ставшая первой представительней РФ, которая завоевала премию "AVN Awards" (в категории "Best Sex Scene in a Foreign-Shot Production") пообещала сборной России в случае победы на Кубке Конфередаций одновременный секс со всеми футболистами.

Источник: http://u-news.com.ua/45938-zvezda-filmov-dlya-vzroslyh-poobeschala-sbornoy-rossii-po-futbolu-fantasticheskuyu-nagradu.html
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это хорошо. Дружить с Украиной. Вон Киргизия рашку бортанула с постройкой ГЭС, лучше говорит с близкими соседями строить, т.е.с узбеками и казахами, а с русскими -нет, плохие соседи.
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Хотел бы я за такие бабки хотя бы из Минска в Киев слетать, молчу уже за Николаев....
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Потихоньку-помаленьку, а почти стольник в одну сторону набегает!!! Так что не совсем и дешево при минимуме удобств. Это примерно как сегодня в районы люди ездят на ещё советских ЛАЗах и ПАЗах на жестких сиденьях без номера места, часто стоя, и зимой без отопления. Дешевый или бесплатный сыр бывает только мышеловке!
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С аэропорта прокофьева до баку на наших желтых самолетах цена была 1800.в 2010г .а на полосатых тушках через турцию 2000гр рейс :москва-донецк-стамбул-баку.я приехал билет покупать людей 3 человека в зале.кассир удивилась говорит по интернету дешевле будет.просто раньше путь домой с маяка мимо проходил можно было и заехать поумничать.думаю заехать может еще кассы работают.а если серьезно то полечу на этническую родину 100%.еще и хундай ходит константиновка-киев.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАзербайджанский лоукостер начинает полеты в Киев
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