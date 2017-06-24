Азербайджанский лоукостер начинает полеты в Киев

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...почти, как Жуляны -- Бундес!
...а летать, есть кому?
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...не в Тему -- зато точно!
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...но пипл нынешний автобусом предпочитает -- грузы возят... ...с яиц навар снимают... -- евреи -- свою социалку в Украину родичам сдают... ...шо-то им тут не сложилось, как в Совке -- нифуя гениальных не оказалось...
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Источник: http://u-news.com.ua/45938-zvezda-filmov-dlya-vzroslyh-poobeschala-sbornoy-rossii-po-futbolu-fantasticheskuyu-nagradu.html
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