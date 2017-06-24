Украина и Вышеградская четверка обсудили новый формат углубленного сотрудничества, - Минобороны. ФОТОрепортаж

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June 23rd, 22:51
Польша не допустит проникновения в свое воздушное пространство российских самолетов. Об этом сказал начальник генштаба Польши генерал Лешек Суравский, сообщает tvn24.
"Я не представляю себе ситуацию, что мы позволим россиянам проникать в наше воздушное пространство, когда им заблагорассудится. В связи с этим, пока нам будут позволять силы и средства, мы однозначно не позволим, чтобы преимущество в этом аспекте было на стороне России", - отметил Суравский.
По его словам, нет ничего странного в том, что страны НАТО будут следить за российско-белорусскими учениями "Запад-2017", которые будут проходить в сентябре вблизи границ стран Альянса.
В среду оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило, что пара польских истребителей F-16 в рамках миссии контроля воздушного пространства стран Балтии (Baltic Air Policing) после получения сигнала тревоги перехватила три воздушных цели России. Речь идет о пассажирском Ту-154, а также двух истребителях Су-27, вооруженных ракетами класса "воздух-воздух". По информации польской стороны, перехват состоялся согласно процедурам НАТО ввиду того, что самолеты не идентифицировали себя и не реагировали на контроль воздушного движения. Впоследствии оказалось, что на борту Ту-154 находился министр обороны РФ Сергей Шойгу, который направлялся в Калининградскую область.
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