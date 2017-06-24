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Материалы по теме:  Вступительная кампания
Теги: вступительная кампания (100) Минобразования (816) ВНО (153)
Тему создал: Цензор.НЕТ

При подаче апелляции на результаты ВНО баллы могут быть как увеличены, так и уменьшены, - Минобразования

Перед подачей апелляции относительно внешнего независимого оценивания стоит объективно оценить результат выполнения теста, поскольку в случае удовлетворения заявления определенный ранее результат может быть изменен не только в сторону увеличения, но и в сторону уменьшения количества баллов.

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Ну если он ЗАНИЖЕН ли ЗАВЫШЕН, ну наверное надо ОТСЕИВАТЬ таких Оценивальщиков. В чем проблема, то. ? Наоборот это должно вызвать ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ эффет в целом. А он УГРОЖАЕТ.
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Отсеивать надо тех кто дал самые низкие (высокие) баллы от среднестатистического балла по даному предмету.
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Сто процентов звучит , как угроза . Мол довольствуйся тем , что получил , а то ещё меньше получишь.
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А какую оценку получили профессора, которые составили задание по украинскому языку с ПЯТЬЮ правильными ответами и с ДВУМЯ правильными ответами ??? Сколько времени и нервов потратил ученик , подбирая правильный ответ. Кто и как наказан за это?
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Рассмотрение апелляционного заявления - это фактически повторное определение результата ВНО.
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Далее пойдут судебные разбирательства, кассационные жалобы - триндец ВНО.
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я когда школу в 2000ом заканчивал, были такие мальчики и девочки, которые приходили со своими ебнутыми родителями к учителям, и устраивали скандалы на тему "моя дочь/сын гениальна/ен, какого хуя вы ей/ему четверку поставили а не пятерку ? две четверки в табеле ! почему у юного гения четверка по физкультуре/информатике/истории ?"

тфу, животные. да потому что нельзя быть гениальным математиком, историком и мастером спорта одновременно.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПри подаче апелляции на результаты ВНО баллы могут быть как увеличены, так и уменьшены, - Минобразования
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