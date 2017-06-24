При подаче апелляции на результаты ВНО баллы могут быть как увеличены, так и уменьшены, - Минобразования

Перед подачей апелляции относительно внешнего независимого оценивания стоит объективно оценить результат выполнения теста, поскольку в случае удовлетворения заявления определенный ранее результат может быть изменен не только в сторону увеличения, но и в сторону уменьшения количества баллов.
Gabriel Monte, Alexander Hesse, legionary, vivv555777, Ричард Третий, Urs, Larisa_BY, Senator S 01a656ec, Zadov Vasiliy, Sergey Yashchur 039b274b, Oleg Mamont, Татьяна R, Фантом 2, Максиміліан, Garsia UA, Alex Firman, Миша Бортко, igezo, НБ, Saramat, Алексей Носов d8330900
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Далее пойдут судебные разбирательства, кассационные жалобы - триндец ВНО.
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тфу, животные. да потому что нельзя быть гениальным математиком, историком и мастером спорта одновременно.
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