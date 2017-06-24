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 Форум Украины(608018)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: дети (3207) Россия (71126) убийство (4997) Донбасс (15169)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Россия отказывается выдавать убийцу 16-летнего краматорского школьника Степана Чубенко: "Убили украинского фашика-"правосека". Об убийстве врагов жалеть не принято"

Сегодня в Краматорске проходит футбольный турнир памяти Степана Чубенко, украинского школьника, который был похищен и убит 28 июля 2014 года группой террористов "ДНР".

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Надо же, торговые партнеры нашей власти оказались перепачканы кровью украинцев,кто бы мог подумать
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Ми теж не будемо шкодувати ворогів, люди які втратили людську подобу вже непотрібні Господу.
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влад хорф( бля, ну и придурошный ник) , ты в курсе что ты пидор, причём с рождения?
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это настолько страшно и больно, что слов найти нельзя. Парень погиб , такой юный, светлый
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Мы не сомневались, что Погодина не выдадут. Сегодня слушал по телевизору греко-католического священника, призывавшего к прощению россиян, а потом учитывая условия и к примирению. При всем я бы не смог их простить.
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Это что за такой поп , что хочет прощать дикарей и варваров?
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А я и думать даже не собираюсь о прощении этих ТВАРЕЙ! (и детям, и внукам, и правнукам своим зареку!)
НИКОГДА не прощу тех кто ступил с оружием на нашу землю, кто убивал наших ребят, и всю эту нацию конченую !!
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При всем я бы не смог их простить.

В смысле "я бы не смог"? Я не прощу. И даже не воимя абстрактной справедливости не прощу. А ради своих собственных детей. Как только ты начнешь прощать эту людоедскую мерзость, как только ты начнешь даже в своих мыслях поощрять прощением их безнаказанность, ты сделаешь эту беду чуть ближе к своей семье. Помнить и не прощать единственный путь закрепить иммунитет общества к этой инфекции, обеспечить защиту, ментальную и физическую.
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Такой полюбому должен пережить то что пережили родители этого парня. Эта мразь должна пропитаться до последнего ногтя той пустотой и безысходностью которую ты испытываешь теряя самого светлого и драгоценного для тебя человека. А потом жить со всем этим, долго жить.
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Така, як Ви кажете, =мразь= - не відчує. Воно - нелюд.
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А где наши айнзацгруппы которые должны выжигать такую русню вместе с их самками приплодом и соседями?
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Где, где в пи......! Нету у нас таких! Мы не такие. Мы земледельцы, миролюбивые, живущие в своей хате с краю......
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Почитайте, что-нибудь об истории Швейцарии. Вы очень удивитесь насколько яростным может быть миролюбие.
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у такого преступления нет срока давности... надеюсь покарают эту мразь...
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выстрелом в затылок, со связанными руками, на коленях, ребенка... убийцам недолго осталось
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Если бы у нас был президент, а не говно , до уже бы давно без шума и пели этого бандита бы зачислели ССО и не только его , но и его род , что бы паразиты не размножались.
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Самые искренние сочувствие и соболезнование родным и такое же искреннее пожелание неотвратимого наказания убийцам.
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Убить ребенка за ленточку.....в голове не укладывается...

Сколько же лютой ненависти и уверенности в своей безнаказанности в этих рассеянах...
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Це зробив рашен-телевізор: Ернст-Кулістіков-Добродєєв.
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Думаю, что Вы ошибаетесь. Они были УЖЕ готовы к тому, чтобы это с ними смог "сделать" телевизор.
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А что, кто-то серьезно верил в то, что кацапстан кого-то там выдаст? Что еще должно произойти, чтобы понять с кем имеем дело?
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Его не выдадут по запросу Интерпола. Учтем.
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"за чертой, которая отличает людей от диких зверей, которые понимают только пулю."

Дикие звери, в отличие от россиянских недочеловеков, НЕ убивают ради развлечения и НЕ пытаются установить мировое господство.

А пуля для террориста - слишком дорогой расходный материал. Ближайший фонарный столб или сук должны стать последним словом в биографии каждого из колорадов.
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а у нас за "колорадскую ленточку" - "штраф"...барыги у нас гуманисты.
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Может и нам за колорадскую ленточку стрелять, тогда не будем барыгами?
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А ще є ті, хто не знає, що ці виродки, які називають себе дуже високодуховними і скрепними, приписують собі якусь місію зі спасіння усього людства, вбивали, вбивають і готові вбивати нас і всіляко знищувати далі за те, що ми - українці ?

Якщо такі лишаються, то вони або дебіли, або хворі.
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Еще не время. Придет час и будем выискивать и судить всех этих убийц, как фашистских палачей по всему миру.
Осенью заканчиваются фонды у режима, а там и до развала не далеко, бо скрепы закончились.
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,,Борцы с фашистами", млять. Казламордые хуже гитлеровцев, ИГИЛ и инквизиции. Достать этого кацапского пидараса, должно быть делом чести для украинских спецслужб.
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Медведчук и оппоблок хотят таким, как этот выродок дать амнистию. Чтобы они свободно разъезжали по всей Украине. Вот тогда и начнется уже настоящая гражданская война, чего они и добиваются!
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Ну вот и и работа спецслужбам.Раз козломордые не хотят выдавать эту мразь,то найти и ликвидировать этого погодина их прямая обязанность.
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как бы сделать денежный фонд по отлову таких скотов,ну,чтобы русня сама его на границу в багажничке привозила?
думаю,вся Украина скинется..
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так кто распинает мальчиков? вот же ублюдки
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это резонансное убийство и о нем должен узнать весь Мир!
а его именем должны назвать проспект в Киеве!
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Сегодня, пожалуй,самая Сильная статья Юрия Бутусова из всех, что я лично читал. По крайней мере - до слёз.....
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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Царствие небесное тебе, Стёпка....
Пусть твари, убившие тебя, сгорят в аду, вместе с своим недомерком - путиным и тысячами ублюдков пришедших с россии убивать украинцев...
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Сгорят?!. Неа! Гореть там они будут вечность. ВСЮ ВЕЧНОСТЬ.
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Якщо у нашого шоколадного "кваземодо" та його СБУшних прихльобателів(вони тільки гроші вміють вибивата та замки будувати за людські гроші,скотиняки) є капля совісті,то цього ублюдка повинні найти мертвого хоть на камчатці....
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Пане Бондарь, а ви рамси не переплутали, приплітаючи президента до російського убивці? чи ви тут гроші у кацапських господарів заробляєте?
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мірний план... нема альтернатів - чиї слова???
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а які "альтернативи" ? Піти війною на срашку?
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"вадичек",салупа ты тупорылая!
придёт время и мы тебя возьмём за иички,как чечены взяли твоего брата по разуму "буданова"..
только харкать ты будешь долго и очень активно..
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кацапия на херу вертела интерпол и не только в трех плоскостях,они поступают так как выгодно им,а у нас на запад оглядываются,что б пальчиком не грозили.
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если они грубо нарушают устав Интерпола, по линии которого производится запрос на видачу преступника, есть все основания вигнать єту бандитскую хуйловскую шайку, напичканную фсбшной агентурой
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Зато Барыга по первому требованию отдает кацапам всех беглецов... Нужно уже высылать кацапских дипломатов и разрывать любые отношения с Рашкой.
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Ув. Юрий Бутусов! Конечно же, печально, что наши спецслужбы до сих пор не нашли и не наказали убийц 17-летнего патриота Украины Степана Чубенко. Но хотя бы о его убийстве не молчат. А почему молчат об убийстве 14 мая с.г. 18-летнего патриота Украины Данила Савченко в г. Мариуполь? Сержант Мотыка "Днипрянин" и ком. роты младший лейтенант Горбатенко "Ролло" из ОЗСП "Азов" - шпионы ДНР, засланные в Мариуполь для убийства наших пацанов-патриотов?
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кожного разу здригається серце від спогадів про цю нещасну безневинну дитину.
Принаймні, тепер ми знаємо на чию голову слати прокльони, це викидень, дорослий здоровезний дядько, який вбив беззбройного шістнадцятирічного юнака з очима янгола...
Хай з дітьми погодіна так само вчинять його друзі... Вб"ють їх..
Світла пам"ять юному патріоту Степанчику. Матусі - уклін до землі і найщиріші співчуття.
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Світла память Тобі хлопчику
А цих виродків спалити прилюдно, бо куля в потилицю десь підворітні занад то мяке покарання для цих тварюк
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Просьба жителей Донецка - не сносить фонарные столбы, (когда вернемся будет маловато места чтобы развешивать подобных этому кацапскому лизоблюду-ублюдку)
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А как же реинтеграция и примирение? Погодин "Керчь" и его товарищи - это же наши граждане Украины? У них просто телевизор настроен не на тот канал. И нет офисов БПП и НФ.
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На вбивць навіть амністія не поширюється (я про лугандон).
Про яку реінтеграцію і примирення (!!!) мова ?
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Давайте эту историю расскажем МИДам Германии и Австрии, а то они очень громко выступать начали против новых санкций.
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я сам отец...ссука...ребёнку со связанными руками выстрелили в затылок...в затылок...потому что взгляда не вынесли бы наверное бы...мрази ёбаные...
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А что там драгоценный интерпол? Это же вроде не политика, просто тяжкое уголовное преступление.
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В интерполе такие же г*ндоны как и на Рашке. Хоть одного выдали Украине преступника за все время? Пора уже ставить вопрос о целесообразности таких бесполезных организаций как интерпол, ОБСЕ и ООН.
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Недавно одна из главных нацистских сволочей - "министр Лавров" - громко вопила по факту запрета ношения нацистской "георгиевской"ленты на территории Украины,о нарушении "прав соотечественников". П.дар, очевидно, читать не умеет - наказанием является всего лишь штраф для тех, кто ее напялил. Украинский хлопец носил не свастику,ни что-то другое - а украинский флажок НА СВОЕЙ, УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛЕ, и был убит за это нацистами, приехавшими из Раши убивать украинцев.Я не живу в Украине, не украинец, но я пойму украинцев, которые отомстят за Степана, и будут безжалостно уничтожать тех, кто приехал в Украину воевать с мандатом НКВД. За ношение бандитского символа "рюськимир" - колорадской ленточки - наказание слабое: должно быть как минимум тюремное заключение в память о Степане Чубенко, для меня это - символ современного нацизма.
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Еще такой юный, еще жить и жить... нет, не дали, нелюди пришли на украинскую землю... ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ, ТЕБЕ, СЫНОК!
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У нас не президент а говно собачье. Вместо того чтобы с кацапов сдирать шкуру за каждого убитого украинца оно ездит по заграница ищет куда свои сбережения пристроить. Почему до сих пор не выдворены разейские дипломаты, а за убийц не оглашено вознаграждение? И ето ведь таких случаев сотни, просто.
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Степка - светлый ангел небесный. Восхищаюсь мужеством и бесстрашием этого мальчика. Помним тебя, Степочка! Всегда помним! Низкий земной поклон маме. (Гори в аду, Погодин, нелюдь фашистская.)
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссия отказывается выдавать убийцу 16-летнего краматорского школьника Степана Чубенко: "Убили украинского фашика-"правосека". Об убийстве врагов жалеть не принято"
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