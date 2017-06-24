Россия отказывается выдавать убийцу 16-летнего краматорского школьника Степана Чубенко: "Убили украинского фашика-"правосека". Об убийстве врагов жалеть не принято"

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НИКОГДА не прощу тех кто ступил с оружием на нашу землю, кто убивал наших ребят, и всю эту нацию конченую !!
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В смысле "я бы не смог"? Я не прощу. И даже не воимя абстрактной справедливости не прощу. А ради своих собственных детей. Как только ты начнешь прощать эту людоедскую мерзость, как только ты начнешь даже в своих мыслях поощрять прощением их безнаказанность, ты сделаешь эту беду чуть ближе к своей семье. Помнить и не прощать единственный путь закрепить иммунитет общества к этой инфекции, обеспечить защиту, ментальную и физическую.
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Сколько же лютой ненависти и уверенности в своей безнаказанности в этих рассеянах...
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Дикие звери, в отличие от россиянских недочеловеков, НЕ убивают ради развлечения и НЕ пытаются установить мировое господство.
А пуля для террориста - слишком дорогой расходный материал. Ближайший фонарный столб или сук должны стать последним словом в биографии каждого из колорадов.
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Якщо такі лишаються, то вони або дебіли, або хворі.
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Осенью заканчиваются фонды у режима, а там и до развала не далеко, бо скрепы закончились.
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думаю,вся Украина скинется..
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а его именем должны назвать проспект в Киеве!
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СЛАВА УКРАЇНІ !!!
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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Пусть твари, убившие тебя, сгорят в аду, вместе с своим недомерком - путиным и тысячами ублюдков пришедших с россии убивать украинцев...
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придёт время и мы тебя возьмём за иички,как чечены взяли твоего брата по разуму "буданова"..
только харкать ты будешь долго и очень активно..
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Принаймні, тепер ми знаємо на чию голову слати прокльони, це викидень, дорослий здоровезний дядько, який вбив беззбройного шістнадцятирічного юнака з очима янгола...
Хай з дітьми погодіна так само вчинять його друзі... Вб"ють їх..
Світла пам"ять юному патріоту Степанчику. Матусі - уклін до землі і найщиріші співчуття.
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А цих виродків спалити прилюдно, бо куля в потилицю десь підворітні занад то мяке покарання для цих тварюк
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Про яку реінтеграцію і примирення (!!!) мова ?
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