Террористы из минометов калибром 120 мм обстреляли наши позиции под Катериновкой, - штаб АТО

С начала суток нарушения перемирия зафиксированы только на Донецком и Луганском направлениях. На Приморском направлении оккупанты оружия сегодня не применяли. Преимущественно бандиты осуществляли обстрелы еще до 8.00 часов утра.
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После падения артиллерийских снарядов, выпущенных из Сирии, на израильской территории, ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по позиции, с которой были выпущены снаряды. Атака с воздуха проведена по укрепленному пункту и двум танкам, как сообщают СМИ в Ливане, при ударе погибли два человека.
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