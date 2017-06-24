EN|RU|UK
Темы дня: Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Блокада ОРДЛО
 Форум Украины(608018)
  965  17
Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: обстрел (6532) Антитеррористическая операция (17005)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Террористы из минометов калибром 120 мм обстреляли наши позиции под Катериновкой, - штаб АТО

С начала суток нарушения перемирия зафиксированы только на Донецком и Луганском направлениях. На Приморском направлении оккупанты оружия сегодня не применяли. Преимущественно бандиты осуществляли обстрелы еще до 8.00 часов утра.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пока порошенко будет оставаться у власти ничего в лучшую сторону не изменится ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это да,власть менять надо ,можно даже бесплатно ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
там вашего снова дождь намочил, когда в реале мочить будете, чтобы мир был, а не перемирие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну это понятно,кто говорит,что порошенко вор лжец и коррупционер,тот путину свой,агент кремля,шатун.сотрудник ольгино и пятая колонна ,а кто говорит какой петя молодец,тот молодец сам и патриот Украины Я правильно суть уловил ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это интереснейший вопрос ,если они там есть а в этом лично у меня сомнений никаких,то порошенко государственный преступник,который не выполнил свой конституционный долг и не объявивший военное положение ,кстати полторак тоже рассказывал,что регулярных войск россии на Донбассе нет! И эти вопросы требуют ответов,но при нынешней власти мы этих ответов увы не получим точно,но в перспективе полагаю мы их всё-таки получим .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
для кого хлебное перемирие, а для некоторых брага в голове.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пропавшего по дороге из Одессы в Днепр бойца АТО Максима Бачинского нашли мертвым на железнодорожном перегоне: кадры и все подробности страшного убийства

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/news/122664_1498315552

Террористы из минометов калибром 120 мм обстреляли наши позиции Катериновкой, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 1980
 показать весь комментарий
Ответить
 
Смерть клятим расіянським окупантам !!!! Шоб вони повиздихали там ,на Донбасі,виродки !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В ответ на обстрел из Сирии - Израиль разбомбил незадачливых стрелков
После падения артиллерийских снарядов, выпущенных из Сирии, на израильской территории, ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по позиции, с которой были выпущены снаряды. Атака с воздуха проведена по укрепленному пункту и двум танкам, как сообщают СМИ в Ливане, при ударе погибли два человека.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныТеррористы из минометов калибром 120 мм обстреляли наши позиции под Катериновкой, - штаб АТО
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Gabriel Monte, Alexander Hesse, legionary, vivv555777, Urs, Larisa_BY, Senator S 01a656ec, Zadov Vasiliy, Sergey Yashchur 039b274b, Oleg Mamont, Татьяна R, Ричард Третий, Фантом 2, Максиміліан, Garsia UA, Alex Firman, Миша Бортко, igezo, НБ, Saramat, Алексей Носов d8330900, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, дератизатор, shokolad, Ostap Veresay, hedonism bot
 Всего на сайте: 68 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти