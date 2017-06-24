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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Артек (203) дети (3207) Крым (20002) Путин (23930)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Нюхаете, что ли?": артековцы рассказали Путину про поездки на винзавод в Массандру в оккупированном Крыму

Отдыхающие в оккупированном Россией крымском детском лагере "Артек" дети рассказали в приехавшему президенту РФ Владимиру Путину, что часто выезжают на экскурсии, в том числе в Массандру.

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А потом лечил колени в испанской клинике, прыгал по пенькам в Межигорье...
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Тот редкий случай, когда мозги и тело находятся в полной гармонии. Хороша училка!
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проскочило в новостях она оштрафована за несанкционирований толи митинг толи пикет
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"Учительница пения и плясания" - точно "плясания"? Не танцев?
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Кацапы продули сборной Мексики на кубке конфедерации по футболу - 1:2. И вылетели из турнира.

Особенно потешили причитания и истерики кацапских комментаторов.
Охали, ахали, напоминали то базиканье глупых баб, то кудахтанье двуглавой курицы!
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Без Кацапии полуфиналы будут убойными! Германия, Чили, Португалия, Мексика! Съездить что-ли в Масквабад пока визы не ввели?
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Ну если они доплатят, то пошпионю конечно. Почему нет?
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Из Киева ежедневно поезд в Масквабад ходит. Он что прямо в тюрьму едет?
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Ну если мацковский мент на вокзале решит, что тебе в турму, то ты туда поедешь.
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А где-то в мире иначе? Если киевский мент это решит, дашь ему в жбан и пойдёшь дальше?
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Ага. Вот с этого видео, где они же русского мальчика в трусиках распинают.

https://www.youtube.com/v/OZPOH7Z8YEE


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Какая боль, какая боль - Козломордия-Мексика 1:2
Кацапы едут домой, хотя не, остаются дома - хоть какая-то экономия от домашнего турнира
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странно по поводу спортсменов немытых - ВЕСЬ МИР ЗНАеТ КАК ОНИ ДОПИНГ ЖРУТ ВМЕСТО КИСЕЛЯ!!
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Кто ни разу не видал
Пионера пьяного,
Тот не станет хоронить
Дедушку Ульянова.
(с)
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С детства приучают к рузким традициям ежедневно одевать в "синий пиджака"...
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Плешивый пердун - скоро уже в гроб ложится а он все не успокоится.Приехал в Украинский захваченный Артек-мальчиков и девочек в животик целовать.ничтожество,мразь.
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хуйло сука , издевается таким образом над украинцами , , знает , что многие ностальгируют за крымом / артеком / морем , , такие новости лучше игнорировать
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символ империи зла
красная звезда обычно именовалась «марсовой звездой» по имени древнеримского бога войны Марса. «Марсова» пятиконечная звезда

"Нюхаете, что ли?": артековцы рассказали Путину про поездки на винзавод в Массандру в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6952


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Мне не нужно колбасы
Мне не нужно масла
Лишь бы звездочка кремля
Навсегда погасла...
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Похоже )(уйло ипанулся окончательно....аминь
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Ну и зачем на Цензоре цитировать эту кремлевскую мразь?
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Чтобы было весело читать комментарии к таким новостям!
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просто привык, держать русских дураков за идиотов этот, недоделанный царёк
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Прохожий бросил непогашенный окурок от сигареты в канализационную дыру в тротуаре, в которой скопились газы…
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Клерк РПЦ призвал половину россиянок называть, цитата: блядями.


"Глава миссионерского отдела Томской епархии РПЦ Максим Степаненко предложил называть матерей-одиночек "блядями".

По его мнению, это "ничего такого - нормальное древнерусское слово, означающее женщину родившую во блуде" [*ложная этимология]. Также, он считает, что "так можно называть и всех, кто состоит в гражданском браке, а мальчики, воспитанные матерью без отца, имеют склонность к гомосексуализму""
(из подсмотренного у Ania Dorn, от "Нюхаете, что ли?": артековцы рассказали Путину про поездки на винзавод в Массандру в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 493Yury Shin)
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Детей козломордых надо вывозить и на плантации мака, и конопли...
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Знаешь..Бог не фраер...видит все..и за детей тебе м.р.а.зь вернеться...твои пожелания сбудуться..вот только это скорее всего будут или твои дети..или твоих близких...ибо гадь..но знай край..
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Неплохо бомбануло у беларусской ваты ... А чё плохого было предложено , что у тебя пукан разорвался вдребезги ?
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Он там назвал днр и лнр зарубежными странами
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Бг-ггг... Съездил бы в наркодиспансер: пациенты поняли бы его. Не, поперся в "Артек"....ХЕХ...
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ЗЫ... а может и лучше шо поперся у малкам, со своим пионерским слэнгом, бо ума последним часом уже не хватает даже на аля пришить бабушке мудь дедушки...
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просто привык, держать русских дураков за идиотов этот, недоделанный царёк
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Вы меня извините , но на рабсии даже бичуганы так не выражевываются...
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а если поедет кладбище открывать - то мертвые с могил повстают и свалят куда подальше...
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я уже задолбалась тебя на вокзале ожидать)))))
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Сколько детей на фарш пустил из-за этого крыма пидар гебнявый..., там местная падаль кацапская царю-вове в ноги кланяется с благодарностью за ввсоединение, а у нас каждый день - трупы... Ограничения по крыму недостаточны, антиагитация слабая, блокада должна быть полной, въезд только к родственникам по спецразрешениям, торговля запрещена совсем или с неподьемными пошлинами. Все что проходит в Крым через территорию Украины должно облагатся специальным налогом, в том числе интернет трафик. На КПП Крыма - плакаты и наглядная агитация с фотографиями убитых детей, отрванными частями и фрагментами тел, как напоминание случайному туристу с Украины о цене которую платит Украина за российскую аннексию Крыма.
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блд, там даже не тараканы в голове - там, сцуко, клопы под диклофосом свадьбу справляют ((
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Теперь хуйло в место туристов и денег посещает могилку намкрыша. Вы там держитесь...
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"Мускатный камень"?Бля,в вине ты тоже ни фига не шаришь.Быдло из питерской подворотни.
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да , уж , спистили .и артек , , и массандру , , и весь крым , , быдло питерское перевернуло с ног га голову всю относительно спокойную жизнь снг ,,,
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Цензор.НЕТФорум Украины"Нюхаете, что ли?": артековцы рассказали Путину про поездки на винзавод в Массандру в оккупированном Крыму
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