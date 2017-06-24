"Нюхаете, что ли?": артековцы рассказали Путину про поездки на винзавод в Массандру в оккупированном Крыму

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Особенно потешили причитания и истерики кацапских комментаторов.
Охали, ахали, напоминали то базиканье глупых баб, то кудахтанье двуглавой курицы!
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https://www.youtube.com/v/OZPOH7Z8YEE
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Кацапы едут домой, хотя не, остаются дома - хоть какая-то экономия от домашнего турнира
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Пионера пьяного,
Тот не станет хоронить
Дедушку Ульянова.
(с)
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красная звезда обычно именовалась «марсовой звездой» по имени древнеримского бога войны Марса. «Марсова» пятиконечная звезда
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Мне не нужно масла
Лишь бы звездочка кремля
Навсегда погасла...
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Они просто Сосут!
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"Глава миссионерского отдела Томской епархии РПЦ Максим Степаненко предложил называть матерей-одиночек "блядями".
По его мнению, это "ничего такого - нормальное древнерусское слово, означающее женщину родившую во блуде" [*ложная этимология]. Также, он считает, что "так можно называть и всех, кто состоит в гражданском браке, а мальчики, воспитанные матерью без отца, имеют склонность к гомосексуализму""
(из подсмотренного у Ania Dorn, от Yury Shin)
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