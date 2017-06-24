Росія ввела кріпосне право для українців. Чому мовчить МЗС?

Кілька днів тому ми отримали ще один кричущий прецедент, який вимагає негайного реагування, і зобов'язує нарешті запровадити щонайменше тимчасовий візовий режим з Російською Федерацією. 7 червня 2017 року Державна дума РФ прийняла Федеральний закон № 111-ФЗ, відповідно до якого усі іноземці, які отримали в Росії посвідку на проживання або довгострокове право на роботу, для виїзду за її межі зобов'язані отримувати «виїзні візи». Що отримують в цій ситуації…
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Украинцев, таким образом, это не касается, т.к. с Украиной безвизовый режим.
Что касается граждан стран, с которыми режим визовый, то никаких проблем с той визой нет т.к.:
"Статья 258. Виза временно проживающего лица выдается иностранному гражданину или лицу без гражданства территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел при выдаче этим иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации на срок действия указанного разрешения.".
Виза автоматом выдается с выдачей РВП и ее смысл не держать иностранца на привязи в России, а дать ему возможность при желании выехать к себе домой и НЕ ПОЛУЧАТЬ потом ВЪЕЗДНУЮ визу, когда будет возвращаться по месту жительства в России.
Весь этот визовый шухер - просто тупая пропаганда.
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