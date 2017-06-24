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 Форум Украины(608018)
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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: обстрел (6532) Донбасс (15169) Антитеррористическая операция (17005)
Тему создал: Цензор.НЕТ

С начала суток двое наших воинов погибли. Один - ранен, один - травмирован, - штаб АТО

Несмотря на достигнутые на днях договоренности о соблюдении перемирия с сегодняшнего дня, 24 июня, российско-террористические бандформирования все же не смогли в полном объеме выполнить взятые на себя обязательства и несколько раз открывали огонь по нашим позициям.

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россия, да дети ты уже - хоть на Луну, хоть на Марс! Но - ВСЯ И СРАЗУ!
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Нормальні країни за кожного вбитого чи пораненого солдата - відривають терористам яйця та скидають багатотонні бомби, а ми оголошуємо чергове припинення вогню. А терористи так нас бояться що нагло їдуть відпочивати на захоплені території, бо наша влада обсцикана від страху навіть наказу на знищення ворожого літака не віддасть!
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Соболезнование родным погибших героев. Дай , Боже , им силы пережить это горе. Героям Слава!
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Хорошо бы америкашек отправить куда-нибудь на Марс с их летальным оружием или ещё куда подапее.
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не смогли в полном объеме выполнить взятые на себя обязательства и несколько раз открывали огонь по нашим позициям.Источник: https://censor.net.ua/n445328
Это что кощунство и что это за утешение -только на Донецком направлении

Люди погибли и ранены. Это горе и копеечная цена таким договоренностям.
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В Сирии погибли двое человек, которые ранее воевали на Донбассе в рядах незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщают сообщество Conflict Intelligence Team и российский блогер Анатолий Несмиян, пишущий под ником Эль Мюрид. Один из погибших - Артем Горелов, который ранее воевал в рядах батальона «ДНР» «Спарта» под позывным «Адвокат». Отмечается, что, скорее всего, он служил в «ЧВК Вагнера». Другим погибшим является Александр Мотынга с позывным «Шаман», уроженец российского города Рязань. ) Сдохли, как шакалы.
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Сидел.Думал.Что написать.Писать не хрен.Ты своим вопросом всё написал.
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Для кого-то и вся эта война очень хлебная.
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"Хлебное перемирие" и "безальтернативные минские договорняки" продолжают приносить свои "плоды".

Вечная слава погибшим воинам за Независимую Украину! Простите нас, живых.
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довориваться с террористами о каких то обьязательствах могут либо идиоти, либо предатели
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а шо нам "штаб ато" промекает про "хлебное перемирие""????
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Та не на шо он не намекает. Воевать хочет и дальше крови ему мало.
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Сколько можно подписывать перемирие, сколько можно хоронить ребят... Царствие небесное Героям! Какое горе их семьям... боль и скорбь на нашей земле...
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как бы банально это ни звучало, но это факт - за три года как у корыта поп, все сложилось так, что кроме перемирия нет НИКАКИХ альтернатив.
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Единственная альтернатива - импичмент, нельзя же так бесхребетно и позорно руководить страной, где народ на порядок выше власти.
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Правильно ! Пора прекращать эту бессмысленную войну !!! Хватит крови и смертей ни в чём не повинных Людей , Детей.!
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КАРТИНКИ ИЗ ЖИЗНИ ЧЕЧНИ. 9 членов русской банды ОМОН из Тулы нашли свою смерть на границе Чечни ВИДЕО.
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А ШО ТАМ НАША ЮЛЯ І ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК ОБЯВЛЯЮТЬ ІМПІЧМЕНТ ПОРОШЕНКУ ????????????????? ПУТКО НЕМОЖЕ ВИТРИМАТИ ЩО ПОРОХА ТРАМП ПЕРШИЙ ПРИЙНЯВ ? ДАВ ШАВКАМ КОМАНДУ
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зачем ты крупным шрифтом и два раза написал в этой теме этот пост? я тоже однажды здесь написал искренне как и ты такой же и мне знаешь, что ответили? мне сказали, - если ты такой злой и хочешь отомстить запишись в армию... и иди убивай сепаров, МСТЫ ЗА НАШИХ ПАРУБКИВ ТА ДИВЧАТ. Скорбим мы с тобой вместе и знаем кто виноват. Вечная память вам, вчера вы были живые, сегодня мертвые. а мы живем и пишем всякую хрень, забывая о светлой памяти. Царство небесное вам, защитники наши!
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І ЮЛЮ З ОПОЗИЦІЙНИМ БЛОКОМ
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Порошенко должен быть осуждён за минский сговор ,как предатель Украины !!!
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ДА ЯКЩОБ НЕМІНСЬКИЙ ЗГОВОР ТО ВСУ ВЖЕБ МОСКВУ СПАЛИЛО ! НАВІЩО ТАКЕ МОЛОТИ НА КІСТКАХ СОЛДАТ
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Действительно,к чему ты пишешь эти бредни,к тому же так завуалированно ,просто напиши какой петя молодец и этого будет достаточно ...
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если ты такой умный , то почему до сих пор не в армии? может тебе дать сапёрскую лопатку и ты сам выгонишь от туда росийско-фашистских захватчиков и их базы разнесёшь ?
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Так в армии которой командуют порошенко,мужненко,полторак делать нечего,не просто же так 500 военнослужащих-участников АТО покончили с собой...
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где сколько покончило с собой ? на войне или уже на гражданке ?
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Уже на гражданке,сколько там информация закрытая...
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ну война это тебе не игра в зарницу, собирать остатки органов своих товарищей, с которыми ты только час назад горбушку хлеба делил . да и сам понимаешь что каждая секунда для тебя может стать последней , это для простых не приученых людей просто так не проходит ,психика рушиться .. помню авганцев которые тоже становились убийцами или самоубийцами ... в любом случае винить в этом пороха тоже не вариант ...
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Ну ясно,петя молодец,но много всяких дураков и слабаков ,пойми соя,петя это уже нуль ,шлак,отработанный материал и ваши ничтожные потуги ему орден на задницы подцепить ни ему ,ни вам не помогут ! Всё-ушёл поезд !
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ну уж извини , яроша главнокомандующим не поставят .. тут уж точно поезд ушел .. а что петя или пусть кто другой может в этой ситуации сделать ? дать команду нашим отойти на сто км. назад ? тогда уж точно от кацапских обстрелов никто не погибнет .. по крайней мере несколько дней пока орда это пространство не освоит .. и тогда будут обстреливать уже твой город .. такой вариант тебе подходит ?
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не тыкай палкой в...\ну ты знаешь эту пословицу...\
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тут пешку-штепу так и не осудили, а главного олигарха и подавно.
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порош должен быть осуждён Нюрнбергским процессом за продолжение и поддержание Гражданской войны на Украине !!!
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Зашибись какое "хлебное" перемирие. Побольше перемирий всяких и разных Порохатый придурок пусть объявляет.
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Типичный результат предательского перемирия.
Медведчук дает команду Пете, Петя запрещает стрелять, буряты открывают огонь.
Начинай сначала.
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Надо учиться у евреев (заметьте на случайный обстрел, если бы, не дай Бог, хоть один бы израильтянин пострадал?):
ВВС Израиля нанесли удар по позициям сирийских войск после того, как на контролируемой Тель-Авивом части Голанских высот разорвались снаряды, прилетевшие с территории Сирии. Об этом сообщается в субботу, 24 июня, на сайте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«В ответ на десять снарядов, разорвавшихся в северной части Голанских высот, армия с помощью ВВС атаковала ряд позиций сирийского режима, в том числе два танка и место, откуда были выпущены ракеты», - говорится в заявлении.
В ЦАХАЛ отметили, что не приемлют попыток нарушить суверенитет Израиля и подорвать безопасность его граждан. Как говорится в сообщении, вину за произошедшее военные возлагают на правительственные силы Сирии.
Как отмечает РИА Новости, Израиль признал обстрел с территории соседнего государства случайным. При этом отмечается, что пострадавших нет. По информации военных, снаряды перелетели через разделительную линию в ходе идущих в районе провинции Эль-Кунейтра столкновений правительственных войск с отрядами сирийской оппозиции.
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Очередное фейковое перемирие, которое продержалось меньше суток, состав бригады которая ездит Минск подписывать эти фейковые договорённости нужно менять - э толку ноль за три года, кум путлера представляет расею а заседает от Украины, бред.
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В среднем 2 убитых каждый день, 740 в год! В среднем 4 раненых в день 1465 в год! Теперь умножаем на три года не объявленной войны и что мы видим дальше, колоссальную армию льготников, участников, получивших ранения и увечия, членов семей погибших ...... кто их будет кормить и чем обеспечивать?!!! Вы задавали себе вопрос? И это к той армии "заслуженных" судей, прокуроров, ментов, министров, депутатов, "чернобыльцев", рано вышедших на пенсию, детей войны, репрессированных, "заслуженных" артистов, пенсионеров, инвалидов и т.д. Кто и за чей счет их будет субсидировать!???????? За какие деньги? Может заграница и МВФ будет нас кормить? Это медленное уничтожение Украины как государства!!!
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цель кацапов в этом и состоит ! уничтожить нас как нацию и государство !
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ну так врагов у нас минимум пол страны .. а куда их девать ?
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Это печальная правда.... А что обычно делают с врагами?
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ну это пожалуй точно вопрос к властям! с сепорами нужна борьба на госс. уровне .. но у нас же демократия ... если сепор пока без оружия, значит он ничего не нарушил ..
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так что ты предлагаешь ? сдаться? или сам на передовую пойдешь? против градов..
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Я никогда не предлагаю сдаться другим и себе этого не позволяю. Я хочу что бы мы осознали наши слабые стороны и не правильные и преступные решения во власти и в обществе в целом! Что бы мы жили не одним днем как примитивные, недоразвитые, хитрожопые существа, а как умные, мудрые и дальновидные люди. Ведь только если ты признаешь свои ошибки ты сможешь изменить все в лучшую сторону. Иначе просто медленная и мучительная смерть.......
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А я ,как раз предлагаю вам сдаться, чебу рашки драные и немедленно убраться из Украины, может быть тогда сможете сохранить свою "недострану"-недоразумение!
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10 лет назад такое сообщение о гибели украинских Воинов вызвало бы шок и бурные обсуждения... протесты... демонстрации... формирование добровольческих отрядов...
Сейчас это воспринимается обыденно, инертно. Мы привыкли и смирились. Смирились с тем, что паны"" столкнули рабов лбами, что бы рабы не восстали против них. Одна из причин возникновения первой мировой была аналогична этой. Третья мировая на пороге )))
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у нормальных людей(патриотов) и сейчас гибели наших солдат вызывает шок и горечь.. мы не знаем что происходит на самом деле по-скольку слишком много переговорщиков и "миротворцев".. нудно верить надеяться и молится ..
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... верой, надеждой и молитвой "ИХ ПРИКОРЫТНЫХ"
по майдановским столбам не развесишь...
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москаляку НА ГІЛЯКУ..
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в спам, мавпа козломорда.
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мамка у тебя козломордая? значит и ты не красавец,соболезную
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кацапський троль забруднює український інформаційний простір.
24.06.2017 23:01
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Результат хлебного и выпускного перемирия между щеколадными торгашами и их торговыми партнерами-терористами и окупантами. Смерть кацапо-сепаратной падали.
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Только одна Юля может разрулить ситуацию!
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Вічна пам"ять шляхетним Синам України...
Спочивайте у мирі, Брати..
Схиляю голову в жалобі... І плачу.
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Сейчас слушал Радио Эра. Сказали, что согласно трёхсторонним Минским договорённостям, сегодня хлебное перемирие, на время сбора урожая. Два наших погибли, два ранены.
Хватит засерать народу мозги вашими идиотскими Минскими договорённостями, осточертели уже вы и ваши договорённости !!!
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вчера один раненный тоже скончался (((( а позавчера один геройски погиб ((((
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как этот щоколадный пидарас за@бал с этим АТО люди гибнут непрошто .и всем похер у нас народ точно хохлопоцы
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Вічна світла пам'ять і земний уклін вам, захисники Батьківщини .....
Сумуємо....Спочивайте з миром, герої....


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Сьогодні суспільство вже обговорює імпічмент Порошенку. Думаю, що він погано кінчить, не допоможе йому нацгвардія, яку він так інтенсивно фінансує
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Желаю видет в окопах и блиндажах на этом направлении до окончания всех боевых действий сыновей Авакова и Порошенко.
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Вот вам и хлебное перемирие. Воинов убивают в АТО. Их же убивают и в тылу. Пипец. Порох (цука ты шоколадная.
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Пробуют замолчать: на Одесщине АТОшника убили за проукраинские взгляды, выбросив из поезда.

Участника АТО Максима Бачинского убили за проукраинские взгляды, выбросив из поезда "Одесса-Константиновка".
Об этом в своем Facebook сообщил журналист и волонтер Назар Приходько.
"Незадолго до смерти, на вокзале Днепра, он рассказал в волонтерском уголке, что у него возник конфликт с попутчиками на почве взглядов, а через несколько дней, его изуродованное тело нашли на перегоне Вольногорск-Верховцево в районе села Дубово", - пишет он.
По некоторой информации, отмечает журналист, у Бачинского возник конфликт с некими сотрудниками СБУ еще в санатории Одессы "Оризонт", где Максим проходил реабилитацию, а продолжился в поезде.
"Именно поэтому, конфликт и убийство Максима пробуют замолчать. Давайте сделаем волну, огласку, пусть СМИ подхватят, возможно заинтересуются журналисты-расследователи", - добавил Приходько
https://www.obozrevatel.com/crime/37542-probuyut-zamolchat-na-odesschine-atoshnika-ubili-za-proukrainskie-vzglyadyi-vyibrosiv-iz-poezda.htm
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ЦИНИКИ власти держащие , не называйте больше священными словами ХЛЕБНОЕ и ПЕРЕМИРИЕ !!!! вы ссуки все будете потом ОТВЕЧАТЬ за НАШИХ ЗАЩИТНИКОВ УКРАИНЫ которые выполняют свой долг ценною своей , СЛЫШИТЕ ???? СВОЕЙ ЖИЗНИ !!!!! а вам по ходу НАСРАТЬ на слова и их ЗНАЧЕНИЕ !!!! где ГАРАНТИИ будапешта ???? где ОРУЖИЕ сша ??? где ПЕРЕГОВОРЫ президентов двух стран УКРАИНЫ и россии ???? где , бл..ть ПЕРЕМИРИЕ ???? ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИХ, на полях сражений за УКРАИНУ !!!!(((((
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Чергове" перемир'я" в дії ,як тільки оголошують перемир'я чекаи' загостриння ситуації з боку ворога ,вони розуміють тільки силу ,отже гідна відповідь може тільки гаратувати хоч якесь перемир'я ,на жаль цього не розуміє президент і ті переговорники які представляють нашу сторону .
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Пора прекращать эту бессмысленную кровопролитную войну !!! Неужели не навоевались ?
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Ну так все просто , убираетесь нах из Украины со своим металлоломом и война заканчивается сама собой автоматически!
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С изумлением перечитьіваю коментьі, и не могу понять - как долго єто козломордое берьйозкин не летит в спам. спокойно себе тут про "гражданскую", "анижидети" и прочая к@йня...
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Прекращать на каких условиях. На условиях Путина?
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Його умови давно виконані у Мінську - 2 рази ... І всі це розуміють .
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Ну если выконаны, значит войны уже нет. А если есть при выконаных условиях, то обращайтесь всей вашей кодлой теперь с требованиями закончить войну к Путину.
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навіщо?? Тролів і на Цензорі непогано годують.))
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Что то Пециное хлебное перемирие не очень... Хлеб будет пополам с кровью... Етот хлеб кому то в глотку полезет?
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Царство Небесне полеглим, одужання пораненим.
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Дописувачі все бачать, знають, що робити, тільки не хочуть вчитись обирати владу, яка б реалізувала їхні задумки, та виробляти конкурентні товари.
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соболезнованиe родным и близким всех погибших.. скорейшего и полного выздорoвления всем пострадавшим.. смерть хуйлу-Путину и его подельникам.
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Треба запрошувати тепер рисове перемир'я.

Давно потрібно повернути танки і артилерію на передову і знищувати вогневі точки ворога. Перемир'я і не буде!! поки ворог не буде знищений, і українська земля не буде звільнена від окупантів.
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Ще двох безіменних поклали під безальтерні Мінські угоди. Ще двом шоколадна наволочь тут на хворумі "засвітлює свічки вічної пам*яті".

Хочу нагадати звідки взялись ті "угоди" - з обісраних штанців "Гівнокомандувача" після провалу в Іловайську.

А там вбили, як курчат на полігоні, близько 400 наших бійців, та приблизно стільки ж взяли у полон. Усе це "завдяки" командуванню Муженка, призначеного Порошенком за угідливість на Генштаб, ненаданню вчасної допомоги Іловайському угрупуванню і наказу типу - "ви там тримайтесь", без боєзапасу.

А в той час коли оточена група, з витраченим боєзапасом чекала на допомогу, ГлавШоколад, тимчасово виконуюючий обов*язок Головнокомандувача Збройних Сил України, приймав ПАРАД у Києві 24 серпня.

А потім їх розстрілювали, як у стрілецькому тирі, а потім наш Гівнокомандувач обісравшись підписав 5 вересня у Мінську ганебну угоду.

Головне паскудство не в тому, що він ту угоду підписав, а в тому що він її виконує, незважаючи на порушення іншої сторони, а та угода, не наближаючи нас ані на крок хоча би до перемир*я, вже коштувала нам життів більше, ніж під час бойових дій, бля...
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Революція Гідності, кажете?

А може ту Гідність (сотня, яку назвали Небесною) усю і вбили на Майдані в чотирнадцятому році?

Бо ці, майже щоденні, повідомлення про вбитих, та поранених «за Мінські угоди» можуть свідчити про що завгодно, тільки не про гідність. Хіба що про готовність помирати за х… зна що. І цього ми варті?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныС начала суток двое наших воинов погибли. Один - ранен, один - травмирован, - штаб АТО
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