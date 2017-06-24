С начала суток двое наших воинов погибли. Один - ранен, один - травмирован, - штаб АТО

Несмотря на достигнутые на днях договоренности о соблюдении перемирия с сегодняшнего дня, 24 июня, российско-террористические бандформирования все же не смогли в полном объеме выполнить взятые на себя обязательства и несколько раз открывали огонь по нашим позициям.
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Это что кощунство и что это за утешение -только на Донецком направлении
Люди погибли и ранены. Это горе и копеечная цена таким договоренностям.
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Вечная слава погибшим воинам за Независимую Украину! Простите нас, живых.
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Медведчук дает команду Пете, Петя запрещает стрелять, буряты открывают огонь.
Начинай сначала.
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ВВС Израиля нанесли удар по позициям сирийских войск после того, как на контролируемой Тель-Авивом части Голанских высот разорвались снаряды, прилетевшие с территории Сирии. Об этом сообщается в субботу, 24 июня, на сайте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«В ответ на десять снарядов, разорвавшихся в северной части Голанских высот, армия с помощью ВВС атаковала ряд позиций сирийского режима, в том числе два танка и место, откуда были выпущены ракеты», - говорится в заявлении.
В ЦАХАЛ отметили, что не приемлют попыток нарушить суверенитет Израиля и подорвать безопасность его граждан. Как говорится в сообщении, вину за произошедшее военные возлагают на правительственные силы Сирии.
Как отмечает РИА Новости, Израиль признал обстрел с территории соседнего государства случайным. При этом отмечается, что пострадавших нет. По информации военных, снаряды перелетели через разделительную линию в ходе идущих в районе провинции Эль-Кунейтра столкновений правительственных войск с отрядами сирийской оппозиции.
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Сейчас это воспринимается обыденно, инертно. Мы привыкли и смирились. Смирились с тем, что паны"" столкнули рабов лбами, что бы рабы не восстали против них. Одна из причин возникновения первой мировой была аналогична этой. Третья мировая на пороге )))
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по майдановским столбам не развесишь...
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24.06.2017 23:01
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Спочивайте у мирі, Брати..
Схиляю голову в жалобі... І плачу.
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Хватит засерать народу мозги вашими идиотскими Минскими договорённостями, осточертели уже вы и ваши договорённости !!!
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Сумуємо....Спочивайте з миром, герої....
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Участника АТО Максима Бачинского убили за проукраинские взгляды, выбросив из поезда "Одесса-Константиновка".
Об этом в своем Facebook сообщил журналист и волонтер Назар Приходько.
"Незадолго до смерти, на вокзале Днепра, он рассказал в волонтерском уголке, что у него возник конфликт с попутчиками на почве взглядов, а через несколько дней, его изуродованное тело нашли на перегоне Вольногорск-Верховцево в районе села Дубово", - пишет он.
По некоторой информации, отмечает журналист, у Бачинского возник конфликт с некими сотрудниками СБУ еще в санатории Одессы "Оризонт", где Максим проходил реабилитацию, а продолжился в поезде.
"Именно поэтому, конфликт и убийство Максима пробуют замолчать. Давайте сделаем волну, огласку, пусть СМИ подхватят, возможно заинтересуются журналисты-расследователи", - добавил Приходько
https://www.obozrevatel.com/crime/37542-probuyut-zamolchat-na-odesschine-atoshnika-ubili-za-proukrainskie-vzglyadyi-vyibrosiv-iz-poezda.htm
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12 год. ·
УКРАЇНА ДОСІ ЗАКУПОВУЄ ВУГІЛЛЯ В РФ
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Давно потрібно повернути танки і артилерію на передову і знищувати вогневі точки ворога. Перемир'я і не буде!! поки ворог не буде знищений, і українська земля не буде звільнена від окупантів.
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Хочу нагадати звідки взялись ті "угоди" - з обісраних штанців "Гівнокомандувача" після провалу в Іловайську.
А там вбили, як курчат на полігоні, близько 400 наших бійців, та приблизно стільки ж взяли у полон. Усе це "завдяки" командуванню Муженка, призначеного Порошенком за угідливість на Генштаб, ненаданню вчасної допомоги Іловайському угрупуванню і наказу типу - "ви там тримайтесь", без боєзапасу.
А в той час коли оточена група, з витраченим боєзапасом чекала на допомогу, ГлавШоколад, тимчасово виконуюючий обов*язок Головнокомандувача Збройних Сил України, приймав ПАРАД у Києві 24 серпня.
А потім їх розстрілювали, як у стрілецькому тирі, а потім наш Гівнокомандувач обісравшись підписав 5 вересня у Мінську ганебну угоду.
Головне паскудство не в тому, що він ту угоду підписав, а в тому що він її виконує, незважаючи на порушення іншої сторони, а та угода, не наближаючи нас ані на крок хоча би до перемир*я, вже коштувала нам життів більше, ніж під час бойових дій, бля...
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А може ту Гідність (сотня, яку назвали Небесною) усю і вбили на Майдані в чотирнадцятому році?
Бо ці, майже щоденні, повідомлення про вбитих, та поранених «за Мінські угоди» можуть свідчити про що завгодно, тільки не про гідність. Хіба що про готовність помирати за х… зна що. І цього ми варті?
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