Национальная гвардия - сила и мощь государства, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Ivan Rusev added 4 new photos
6 hrs · Bilyayivka ·
ВООРУЖЕННАЯ БАНДА МЕЛЬНИЧЕНКО ТЕРРОРИЗИЗИРУЕТ МОЮ СЕМЬЮ
Прямо сейчас, автобус вооруженных бандитов ворвались в Маяках к мой семье с каналом "Репортер". В автобусе есть те, кто избивал моего сына Рому. Во главе банды прорывается Григорий Мельниченко. Исход трудно спрогнозировать. Жена вызвала полицию. Она может не захотеть вовремя успеть на вызов. Полиция приехала....ручная полиция Мельниченко...и он управляяет ситуацией..она накаляется...мельниченко заявляет что он уничтожит семью.....что будет дальше...не знаю. Час спустя бандиты с оружием скрылись..полиция не стала сразу обыскивать микроавтобус... фактически дала бандитам зеленый коридор...2 часа спустя ...Прошу друзей не приезжать, чтобы не обострить и до того накаленную ситуацию. Прошу поддержать какой то акцией у ОДА и у нацполиции в понедельник....кто возьмется за организацию? На первом фото Г.Мельниченко идет к полицейской машине
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https://m.youtube.com/watch?v=PNjx9ZdsIxA
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авакян -а деж тут твій мусссор???
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Макс Зуев
32 мин. ·
ні важливо .Важливо те, що більше в мене німає: ні дому, ні родини ,ні дружини ....
Пройшов Майдан і втратив домівку,бо сам із Донецька.
Потім з перших днів воював - важкий та довгий шлях....
Наразі Палітв'язень - втратив родину ....
Зраджен Власним Народом, за ради якого із справжньою вірою, ішов кріз це все ..... Але наразі - Нікому майже німає ніякої справи до усіх цих жертв ,як і до мене та Побратимів !
Не залишилося нічого крім власної гідності.
Байдужість винищує душу ! Прокинитеся одного ранку і зрозумієте ,що таких самоотверженних як Ми вже ні залишилося і Вас нікому захистити від свавілля паразитів що винищуюють Вашу людську гідність та майбутнє! А нам вже нічого втрачати - себе та гідності Ми ні зрадимо....! Честь маю Панове!
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А вы, антипрезидентские вы6лядки, тупые на всю голову, и нэзнаетэзвидкыстриляють.
От вас не может быть креатива.
Чего стоят только ваши сцыкливые полупроводники.
Безмозглые, трусливые и неспособные отомстить конкретным гадам за убийство Саши Белого.
Идите к мяух.
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Как и президент - один другого правдивее .
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...
Да тут крутому «Беркуту» на смену,
В одежде за полсотни «косарей»
Повылезали модники на сцену,
Посовременней, круче и модней.
Сбербанк РОССИИ охранять, мол, будем
И на Майданах выставим посты.
Мы просто очень вежливые люди -
Поклонники зеленой красоты....
(полностью Модные человечки )
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