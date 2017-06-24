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Теги: Аваков (2586) Национальная гвардия (1189)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Национальная гвардия - сила и мощь государства, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сегодня, 24 июня, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время выпуска молодых лейтенантов Национальной академии Национальной гвардии Украины.

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Нужно провести аудит премьерства Яценюка , если народ стал жить хуже , значит біл нанес'н вред и за єто в тюрьму . Если на пользу пошло значит пусть живёт . И так каждое правительство .
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яценюку в тюрмі проведуть аудіт сокамерники і тоді він почне жити гірше. Банда яценюка продовжує грабувати Україну і аваков це приклад розбазарювання державних коштів.
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Поки дурний Аваков святкує, мафія веде війну з активістами по всій країні.

Ivan Rusev added 4 new photos
6 hrs · Bilyayivka ·

ВООРУЖЕННАЯ БАНДА МЕЛЬНИЧЕНКО ТЕРРОРИЗИЗИРУЕТ МОЮ СЕМЬЮ
Прямо сейчас, автобус вооруженных бандитов ворвались в Маяках к мой семье с каналом "Репортер". В автобусе есть те, кто избивал моего сына Рому. Во главе банды прорывается Григорий Мельниченко. Исход трудно спрогнозировать. Жена вызвала полицию. Она может не захотеть вовремя успеть на вызов. Полиция приехала....ручная полиция Мельниченко...и он управляяет ситуацией..она накаляется...мельниченко заявляет что он уничтожит семью.....что будет дальше...не знаю. Час спустя бандиты с оружием скрылись..полиция не стала сразу обыскивать микроавтобус... фактически дала бандитам зеленый коридор...2 часа спустя ...Прошу друзей не приезжать, чтобы не обострить и до того накаленную ситуацию. Прошу поддержать какой то акцией у ОДА и у нацполиции в понедельник....кто возьмется за организацию? На первом фото Г.Мельниченко идет к полицейской машине


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там на фото лица наших детей, выбор наших детей, а вы о Кролике и о Кролике.
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хорошо достал кацапов, а это уже с заглавной. Кстати, его уважать есть за что и только нежелающий это не заметит.
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пля - тошнит уже от этих или тупых или проплаченных порохососов...
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мы помним лица ваших детей которые убивали и калечили на майдане 2013-14 года наших детей
Национальная гвардия - сила и мощь государства, - Аваков - Цензор.НЕТ 8665
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вы не путайте Украину овощную и Украину сегодня. Именно сегодня эти дети будут защищать своих родителей. Не переходите границы
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Уважаемая , Вы разберитесь , что такое Нацгвардия и ВСУ , икто будет "охранять " внутренний порядок , а кто реально защищать. НКВД Вам ни о чём не говорит ?
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Украина за 3 года не изменилась - приоритет власти усиление ВВ, потому как боится собственного народа. Все лучшее сейчас должно идти для ВСУ, а не для этих продолжателей войск НКВД. Вот так наших раненых бойцов ВСУ доставляют в госпиталь на корытах 60-70гг
https://m.youtube.com/watch?v=PNjx9ZdsIxA
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Олежка, вийми хрен із рота і говори внятніше. А краще не виймай вам кацапулям так личить.
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напомните мне по какой причине была ликвидирована НГ времен Кучмы??!! созданная им же....
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Тогдашняя национальная гвардия была создана для разгона демонстраций .
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Если шо, они всех спасут и на себе унесут!
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Нема їх на нулю,стоять вони за Збройними Силами,обурення існує в тому що армійці захищають свою землю на черметі який утримується за рахунок самих бійців... А у нациків вся техніка з конвеера, у них мінімалка 9-ть тис. гривень у збройних силах сім... Дружньості між військовими у формі немає, не важко здогадатись яка буде злагодженність при виконані будь якої операції разом...
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строевая подготовка ноль!!! Лучше бы и не показывали такие видео!
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Арсен, это всё хорошо. Но прямых военных действий от России не будет, им это не по зубам. Угроза совсем в другом направлении. Зачем России воевать? Достаточно поставить своего человека во главе правительства. И этот человек-- Ю. Тимошенко. На этом сайте не говорят об импичменте президенту, который она собирается инициировать. Я думаю, этот сайт уже куплен. Если вы вспомните её отношения с Путиным, додумывать ничего уже не надо будет. Её финансирование будет из Кремля. Подумайте, и займитесь. Это очень серьёзно.
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...а также пужалка для гидранта, обеспечивающая Собакову должность и уверенность. Вся ж Нацгвардия под Киевом сосредоточена. Попробуй только дернуться порошен.
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Нацгвардия вся а заградотрядах. Она гонит ВСУ убивать русских людей в Донецке. Об этом ещё в 2014 году писала газета "Голос Лугандона".
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ВСУ сдерживает орков,независимо от национальности.И если бьі не дамбасовские придурки с путлером,в Украине уже давно бьіл порядок.
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Лысый дегенерат кива , советник авакяна , отдохнул в отпуске недельку за 4 тысячи доларов .при зарплате в 20 тысяч гривен . .
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КАРТИНКИ ИЗ ЖИЗНИ ЧЕЧНИ. 9 членов русской банды ОМОН из Тулы нашли свою смерть на границе Чечни ВИДЕО.
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Ага нахрен. Такого количества убийств и беспредела даже при януковиче не было.
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При якуневиче средняя зарплата была 450 долларов , а сейчас 200 доларов . При сумасшедшем росте цен на тарифы и продукты . Чем беднее народ тем больше криминала .
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Ага, а кто вякать на петю будет, сразу становится сепаратистом. Идеальная схема.
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Кто поближе, передайте Явякову, что он дебил. Нацгвардия - это бывшие Внутренние войска, задачи у нее почти те же, включая и вертухайничество. Так что НГ никогда не будет олицетворять силу и мощь государства. Это сила, мощь и опора кучки прохвостов, включая Авякова, дорвавшихся до власти в государстве.
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На фронт,всех этих людей на фронт а не награбленное от народа охранять и тех кто награбил ...
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Аваков купи спецтехнику для нацгвардейцев в тридорога,тем более,что подобный опыт у тебя имеется.
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Арсен, это всё хорошо. Но прямых военных действий от России не будет, им это не по зубам. Угроза совсем в другом направлении. Зачем России воевать? Достаточно поставить своего человека во главе правительства. И этот человек-- Ю. Тимошенко. На этом сайте не говорят об импичменте президенту, который она собирается инициировать. Я думаю, этот сайт уже куплен. Если вы вспомните её отношения с Путиным, додумывать ничего уже не надо будет. Её финансирование будет из Кремля. Подумайте, и займитесь. Это очень серьёзно.
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А чё ты про Пэдро скажешь? Это , типа, пидеризент надёжа наша?
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аваков, матиос, рошен твари!
Национальная гвардия - сила и мощь государства, - Аваков - Цензор.НЕТ 1458

Макс Зуев

32 мин. ·

ні важливо .Важливо те, що більше в мене німає: ні дому, ні родини ,ні дружини ....
Пройшов Майдан і втратив домівку,бо сам із Донецька.
Потім з перших днів воював - важкий та довгий шлях....
Наразі Палітв'язень - втратив родину ....
Зраджен Власним Народом, за ради якого із справжньою вірою, ішов кріз це все ..... Але наразі - Нікому майже німає ніякої справи до усіх цих жертв ,як і до мене та Побратимів !
Не залишилося нічого крім власної гідності.
Байдужість винищує душу ! Прокинитеся одного ранку і зрозумієте ,що таких самоотверженних як Ми вже ні залишилося і Вас нікому захистити від свавілля паразитів що винищуюють Вашу людську гідність та майбутнє! А нам вже нічого втрачати - себе та гідності Ми ні зрадимо....! Честь маю Панове!
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А Дорожный контроль утверждает. что Аваков - мерзавец и уголовник.
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Порошенко сохранил страну от полного развала. Создал армию почти с нуля. Он выполнил свою задачу, и продолжает выполнять. Он по сути первый и настоящий президент Украины.
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А еще он неплохо, судя по всему, платит порохоботам)
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Мордва, завидуешь?
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Я тоже так думаю. Порошенко сохранил страну от полного развала.
А вы, антипрезидентские вы6лядки, тупые на всю голову, и нэзнаетэзвидкыстриляють.
От вас не может быть креатива.
Чего стоят только ваши сцыкливые полупроводники.
Безмозглые, трусливые и неспособные отомстить конкретным гадам за убийство Саши Белого.
Идите к мяух.
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Армянин правду говорит .
Как и президент - один другого правдивее .
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Вертухаи и цепные псы власти - гордость авакова. А почему и нет? Жаль, что на один комплект формы тратят 50000 гривен со счетов пенсионеров и бюджетников.
...
Да тут крутому «Беркуту» на смену,
В одежде за полсотни «косарей»
Повылезали модники на сцену,
Посовременней, круче и модней.
Сбербанк РОССИИ охранять, мол, будем
И на Майданах выставим посты.
Мы просто очень вежливые люди -
Поклонники зеленой красоты....
(полностью Модные человечки )

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Если исходить из наименования, то "нацгвардия" - лучшие, достойные и доблестные, самые-самые что ни на есть защитники страны. На деле - карательный отряд МВД по защите власти от своего народа, причем с первоочередным оснащением новейшим оружием вплоть до танков (!) и вертолетов. Гвардией всегда и везде называли спасителей нации, страны от врагов, имя гвардейцев надо было заслужить, далеко не все участвовавшие в боях именовались гвардейцами, а тут - по факту учебы или прохождения службы. Что-то мутное происходит с этими восхвалениями.
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Це "пархатий арік" той самий беркут, що захищав яника, а зараз будуть захищати злодія турчинова, яцинюка, авакова, гройсмана, порошенка.Хлопці:Ви за ці копійки будите ризикувати життям за цю кодлу?
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нет веры шоколадной нацгвардии .они уже стали цепными псами авакова и ему подобным .опомнитесь кто там служит .народ вам на этот раз не простит
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...а её отец-основатель - то самое,если не похлеще, что и захерченко рыгоблядский. По делам их, судить будем, хотя, и теперь уже всё понятно тому, кто способен видеть.
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Пора Верховной Раде отменить 109-ю и 161-ю статьи ККУ. Вот только с этим составом Рады этого не дождаться(((
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Да ничем они не отличаются от бывших ВВ. В четверг проезжал мимо Верховной Рады, там какой-то митинг защитников собак проходил. Три десятка человек с плакатами, в основном девушки. А за углом стоит четыре новеньких Краза с бойцами нацгвардии в полной экипировке. Не знаю, какую опасность они представляли для властей. Наверно просто неприязнь к митингующим вырабатывали, потому что жара была приличная, представляю как им там в том Кразе сидеть в брониках, касках и т.п.
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"Национальная гвардия - сила и мощь государства, - Аваков." - мы видели эту силу и мощь в Мукачево.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНациональная гвардия - сила и мощь государства, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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