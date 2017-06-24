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Материалы по теме:  Дело Гужвы
Теги: арест (10307) Гужва (43) Олег Богачук (512)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Суд арестовал Гужву с возможностью залога в размере 544 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Шевченковский районный суд столицы избрал для главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 544 тыс. гривен.

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Видать остальные деньги пошли на взятки. Поэтому столь малая сумма.
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Что для банды рыговской внести эти деньги дабы выпустили подельника?
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Не знал, кто такой Гужва... Видел, что "Вести" - барахло... Но те, кто все это затеял, не лучше этого "гужвы"... Может, намного хуже...
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Сашка Открывашка-уже наверное на месте и отсчитывает....

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Везде порядок уже навели... Шустрика убрали... Осталось
только прижучить "Страну"...
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слушай... иди ты по направлению ветра, любитель "русскага"
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Прикрыть, ликвидировать, запретить, снести, убрать,
ограничить..., а что взамен?...
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в замен 112-й, ньюзван, ньюзнетворк, интер и еще куча разного хлама в эфире и интернете, ну мы же не в рашке, у нас вседозволенность и демократия
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Не скулите, колорады

"На все приходить час розплати" (с) Зіновій Красівський.
Эту мразь нужно было пускать за измену Родине, до этого я думаю и дойдет.
И никакая "свобода слова" не означает что можно открыто призывать иностранные войска в свою страну.
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Нет это на "хунту" не похоже, 20 тыс $ залог, т.е. столько сколько он вымогал взятки) скорей тут либерализм, а не милитаризм.
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я сторонник Самопомощи. но здесь нас подловили. И правда порожняк гоним и не сигналим. надо делать выводы. больше никаких голодовок - шины, шины и еще раз шины.
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и этого опустят. что за власть? откуда она взялась?
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Вийде під заставу ,а потім може ще й втіче. 544 тис. гривень для його покровителів - кішенькові гроші.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСуд арестовал Гужву с возможностью залога в размере 544 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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