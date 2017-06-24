Суд арестовал Гужву с возможностью залога в размере 544 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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только прижучить "Страну"...
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ограничить..., а что взамен?...
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"На все приходить час розплати" (с) Зіновій Красівський.
Эту мразь нужно было пускать за измену Родине, до этого я думаю и дойдет.
И никакая "свобода слова" не означает что можно открыто призывать иностранные войска в свою страну.
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