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 Форум Украины(607983)
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Новая генерация ботов появилась в инете - мусороботы....или садоботы
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Всегда были...
после ольгинцев - второе по численности племя...
Пользуются правда в основном теми же методичками...
(ну шоб шоколадного с хунтой мочить)
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Жаль руссо-фашистов здесь мало. После того как "Цензор" в рейхе забанили тут стало очень скучно.
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Чуток крыма вам в ленту
Судак. сегодня
В субботу от мусора во Львове очистят еще 50 площадок, - Зубко - Цензор.НЕТ 9280
и до оккупации
В субботу от мусора во Львове очистят еще 50 площадок, - Зубко - Цензор.НЕТ 9893
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в подписи к фото ЭТО звучит так "Судак становится спортивным городом. На пляжах проводят сеансы утренней гимнастики"
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Не может быть!!!! Вы все врете!!!!! какие ваши доказательства?!!! И вообще, вторая фотка, то сегодня, а первая при укропах!!!)))))))))))))))))))))
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... ну, не знаю... ...был в Италии -- там мусорка! -- Львов отдыхает...*) -- и трупаки по дорогам валяются -- ДТП -- постоянно сирены воют.
Зарёкся там на машине ездить! -- а по Львову -- нэт проблем! -- хотя тоже -- кхм... -- львовяне не немцы, мягко выражаясь... ...да и остальные украинцы тоже -- рулят, как застрахованные от всего...*)
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то ты в Одессе небыл... и в Харькове.. Но в Одессе особенно
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не знаю, в Одессе вежливые водители, аж до поносу. Бывают уроды, но основная масса водителей адекваты. Вот Днепр, это нечто!
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ну а мне в Днепре нормально. В харькове тоже более ли менее. Одесса осталась в воспоминаниях лет 7 назад. Может что то изменилось. Но раньше - жесть..

НО самая жесть в небольших районных центрах. Велосипедисты - вот кто настоящие исчадия ада. Они сук бессмертные! они ездят там как хотят и где хотят. У них преимущество по умолчанию ВЕЗДЕ....
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В Одессе на некоторых магистралях очень плотное движение, и в первый раз кажется, что все нервные, но поездив по городу пару дней и поняв философию движения в городе, то все очень просто. Тебя в 4-х полосном движении легко пропустят из крайнего правого в крайний левый и наоборот. Всегда выпустят с парковки, не помешают перестроится, если зазевался.
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...где я токо небыл! ... ...и в Одессе, и в Харькове... ...и в лондонах, и во всех ихних остальных парижах, с мадридами и римами... ... до купы, впридачу... -- даже в Северной Африке и аж в самом Иркутске с Улан-Удэ и Читой -- но то отдельный разговор... -- за Магадан молчу... ...то было так давно, шо уже неправда...*)
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Подождем понедельника. вовик, который торговец трусами расскажет, как оно побороло то, что с пэтей и создало!
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Садовому треба звернутись до містян з закликом сортувати сміття ще на стадії його формування. Цього нескладно навчитись. Разом з тим забезпечити роздільний прийом у різні баки і спосіб утілізації.
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И почему-то НИКТО НЕ ГОВОРИТ - КУДА ВЫВОЗЯТ МУСОР? А ведь это - САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС!!! Почему-то мне кажется, что вывозят - в Грибовичи!!! Кто львоский - скажите!!! Это сразу снимет много вопросов в этой мусорной истории. НО ВСЕ МОЛЧАТ! ПОЧЕМУ?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ субботу от мусора во Львове очистят еще 50 площадок, - Зубко
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