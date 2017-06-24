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Материалы по теме:  Дело Гужвы
Теги: арест (10307) Лукаш (274) Гужва (43)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Защита Гужвы просит суд отклонить ходатайство о его аресте

Адвокат главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы Елена Лукаш просит суд отклонить ходатайство прокуратуры о его аресте.

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Может ВЫМОГАЛ, а может НЕ ВЫМОГАЛ. По ФАКТУ Передачи денег с ПОЛИЧНЫМ взяли? НЕТ. Почему? (10 штук всего-то). Вот взяли бы с поличным тогда ладно, заявление Линько. (что за КОМПРОМАТ? Озвучьте тогда. ДРОЧИТ в туалете ВР?). Петя с Юрой необязательно посадят ВИНОВНОГО, и наоборот. А вот НЕУГОДНОГО так 100%. Просто НЕТУ ВЕРЫ не пете ни халуям его ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ.
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Что защита, что обвиняемый - друг друга стоят.
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дура сама своїм адвокатством спалила ту гуджу.
питань більше немає...
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В Бундесе -- в Бундесвере-- месяц тому -- выявилась оскорбительная дедовщина, угрозы со стороны высшего командования недовольным, пропаганда свержения власти... ...ну и прочее... ...и шо? (это я не спрашиваю) -- всех поймали -- никого не обвинили...*)
Хотя, есть прогресс: нападений на лагеря беженцев стало в 10 раз меньше. -- бо их активно не принимают и выгоняют...
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Не знал, кто такой Гужва... Видел, что "Вести" - барахло... Но те, кто все это затеял, не лучше этого "гужвы"... Может, намного хуже...
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Он может выйти под залог 544 тыс грн, выйдет и будет дальше строчить свои статейки антиукраинские, гуманисты.
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Соскін каже, що Гужву репресують з за того, що його видання публікувало темники Порошенка. Все, що було навколо цієї справи, було підлаштовано. Але треба починати з Імпічменту Порошенка.
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Везде порядок уже навели... Шустрика убрали... Осталось
только прижучить "Страну"...
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будет теперьрь на зоне кукарекать про рюський мир
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ВЫБОРОЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ Это. Порох товорит рашку в Украине, кто Подчиняется НЕТРОГАЕТ, кто ерепениться (любого можно ПОСАДИТЬ, ну подбросить НАРКОТУ) просто все понимают, что это при Петеи Юре стало возможным. (Путинские МЕТОДИКИ использует Петя=Вовин друган СЕКРЕТНЫЙ)
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Так на вскидку можна определить несколько преступных моментов из деятельности самой Лукаш:
1. Её участие во внедрении диктатоских законов чивакунЯ, будучи на посту глави фстиции (бездействие в даном случаи тоже наказуемо)
2. Её личное участие в запугивании учасников евромайдана, опять же на посту.... Когда ета мразь являлась в больницу к зверски избитым и арестованым учасникам протеста и предлагала молчять иначе "будеш сидеть", прямая цытата. Были видео свидетельства пострадавших, сейчас их нужно искать.
Не сомневаюсь что за лукаш есть ещё прорва антиукраинских та и просто корысных незакоконных деяний, но за эти две ниточки мона было бы разпутывать.
Плюс как бонус её муженёк возглавлял контразведку ВСУ (тут могу ошибатся) времен того же Яныка, понятно какой гнусности предательства он совершал на этой должности. Понятно что гнида постаралась зачистить за собой все следы. Но его можна было бы долго и упорно проверять и разследовать, само собой содержа всё это время фигуранта под стражей в сизо СБУ, а это уже гут.
Вот сопсна как вижу законные пути наказать эту падаль лукаш, ну а не законных, или не вполне законных, способов существует целое множество. Но наказать шльондру обязательно, это приоритет.
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Удивляет здесь лишь то, что почему Лукаш на свободе? Странное у нас однако правосудие.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗащита Гужвы просит суд отклонить ходатайство о его аресте
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