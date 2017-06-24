Защита Гужвы просит суд отклонить ходатайство о его аресте

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питань більше немає...
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Хотя, есть прогресс: нападений на лагеря беженцев стало в 10 раз меньше. -- бо их активно не принимают и выгоняют...
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только прижучить "Страну"...
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1. Её участие во внедрении диктатоских законов чивакунЯ, будучи на посту глави фстиции (бездействие в даном случаи тоже наказуемо)
2. Её личное участие в запугивании учасников евромайдана, опять же на посту.... Когда ета мразь являлась в больницу к зверски избитым и арестованым учасникам протеста и предлагала молчять иначе "будеш сидеть", прямая цытата. Были видео свидетельства пострадавших, сейчас их нужно искать.
Не сомневаюсь что за лукаш есть ещё прорва антиукраинских та и просто корысных незакоконных деяний, но за эти две ниточки мона было бы разпутывать.
Плюс как бонус её муженёк возглавлял контразведку ВСУ (тут могу ошибатся) времен того же Яныка, понятно какой гнусности предательства он совершал на этой должности. Понятно что гнида постаралась зачистить за собой все следы. Но его можна было бы долго и упорно проверять и разследовать, само собой содержа всё это время фигуранта под стражей в сизо СБУ, а это уже гут.
Вот сопсна как вижу законные пути наказать эту падаль лукаш, ну а не законных, или не вполне законных, способов существует целое множество. Но наказать шльондру обязательно, это приоритет.
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