EN|RU|UK
Темы дня: Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Блокада ОРДЛО
 Форум Украины(607983)
  1550  12
Материалы по теме:  Трагедія в Одесі
Теги: напад (318) Одеса (1148) пожежа (1011) активіст (99)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На участницу расследовательской "Группы 2 мая" Подпалую напали в центре Одессы

В центре Одессы злоумышленники сегодня избили известную активистку - участницу экспертной комиссии "Группа 2 мая" Светлану Подпалую.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это были явно антифашисты,которые женщину избили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...является активной участницей независимого расследования, которое проводит общественная комиссии "Группа 2 мая"...
Подпалая также активно участвует в различных протестных акциях, направленных против уничтожения зеленых зон и застройки побережья Черного моря в Одессе.

Тут, скорее всего, почерк застройщиков. Кстати, бороться с застройщиками давно начала? Всякие киваловы не пострадали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Балаба тоже думает на застройщиков

Olena Balaba
57 mins ·

Сегодня у нас в Одессе побили зеленую активистку и защитницу побережья Светлана Подпалая возле ее дома в центре города. Брызнули в глаза из газового баллончика и били по лицу.
А еще сегодня в Маяках бандиты от зятя Гриневецкого опять пришли к дому Ivan Rusev - посмотрите хронику нападения на страничке.
Обстановка, к сожалению, накаляется. Становится опасно защищать зеленые зоны, заповедники и доступность одесских пляжей.
Активисты собираются в 15.00 в понедельник 26 июня под ООДА на проспекте Шевшенко 4.
Говорить с властью и ГУНП.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кто берется за серьезные дела должен знать, что и ответственность серьезная, а значит могут убить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я всем это говорю.и не спрашиваю ничего. просто с мячиком и с рюкзачком для помады не стоит браться за такие дела. надо пару молотобойцев иметь или Вальтер женского образца. ей за убийство ублюдков, а их там как понял с последних публикаций немало, ничего не будет и еще наградят личным оружием. вата это скоты не имеющие человеческих чувств. они как животины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Яйца бы таким ублюдкам поотстреливать. Мрази.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это титушня киваловско-трухановская.И это всё происходит не без ведома Пороха.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФорум УкраиныНа участницу расследовательской "Группы 2 мая" Подпалую напали в центре Одессы
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Nevertrust, Иван Афанасьев, Геннадій Бикодір adb80589, Игорь Шульга 6b022286, Valeria Bartok 9edd6a5b, Варуна Мітра 3e355edd, Семн Семнович, Hazan Eldoran, Yuriy Yurieff, Великая Исландия, Стрелок, Борис Бойко, Сила В Силе Брат, Ali Hasan, Serjio 1611, частный сектор, росися вперде d82e7584, Филипп Филиппович Преображенск, Серёга Бондаренко, Aka Potcs, Юрий Орлов 82996db3, Alex Palyvoda, sulima ivan, Bandera Rosa, Иван Пупкин 2c075116, Сергій Гранін, Евлампий Морамойкин, Мабон, МГМ, Eispickel, Der Einsamer Krieger, stavr, Гриша Данилец, Conrad, starkon, Big Bang, свободный человек b4fbfe90, Андрей Лавриненко, Вадим Андросов, Urs, Юрий Рыжков
 Всего на сайте: 128 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти