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Теги: голодовка (575) Самопомич (872) Березюк (144)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Березюк и Пастух прекратили голодовку: "Мы будем больше нужны Львову, который завтра собирается на вече"

Председатель фракции "Объединение "Самопомич" Олег Березюк и депутат от фракции Тарас Пастух прекратили голодовку.

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У боротьбі за владу над тілом, між життєвими принципами і шлунком, перемогу здобув шлунок і пряма кишка.
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эта PR акция с голодовкой, была нужна для того, что бы встреча Порошенко/Трамп, проходила на фоне истошных вскукареков Садового/Березюка/Сыроедихи. А как только политическая целесообразность отпала, эта чудо-голодовка была прекращена.
вывод: "Самонемощь" даже не пыталась решить проблему с мусором. "Самонемощь" просто тупо пиарилась на визите Пороха в Америку.
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не надо было и начинать. вот такие мы во всём
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Блокада лугандоний семёном - выполнено.

Голодовка на ступеньках - выполнено.

Что дальше по разнарядке?
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я не оь этом. всё нужно доводить до конца, полумеры никогда не бывают результативными.
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А ти - пару пакетів сміття від Садового. Смачного!
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Така "гучна" акція обернулася пшиком.
"Діячі" здобули шалений авторитет і можуть сміливо дивитися в очі своїм палким виборцям.
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это еще к "голодовке" сэмэн лушпайка не подключался. вот тогда был бы пшик, всем пшикам пшик...
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сэмэн сделал так,что деньги,на которые содержался лугандон и обогащалась барыжная жи2 быстро начали кончаться или кончили начинаться)))если бы от голодовки Березюка и Сыроид у ворюг резко прекращался воровской денежный поток в оффшоры,барыги бы сами кормили их с ложечки...
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а что такое, джон, жи2? чего ты стесняешься, боишься что оные тебе, вместе с твоей лушпайкой, глаз на жопу натянут, а?..
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за полное слово тут банят навсегда,одну учетную запись уже закрыли навеки,если закроют и эту кто же тебе заблудшей шоколадной овце истинный путь укажет,перепадает тебе крошек с пукинско-барыжного стола???как там мертвечука готовите в президенты всея Украины?
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анекдот:что нужно сделать,чтобы в Украине народ стал жить хорошо?
1) расстрелять правительство и верховную раду
2)расстрелять всех,кто пришел к ним на похороны
3)расстрелять всех,кто пришел на поминки к указанным в п.1 и п.2
...и вот тогда избрать других и попробуйте кто-то сказать,что мы не станем жить лучше)))

и тебя,шоколадного прихвостня,в п.3 записать и дальше по тексту
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Неучі-порохоботи читайте уважно!Мусор уже почали вивозити,і це не піар!це боротьба з двома злодійско-бандитскими кланами,під руководством Бариги і Кроля яких треба з бандою-коаліцією садити на пожитєве.
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Так "почали вивозити" і "вивезли" - це різні поняття. А якщо перестануть вивозити, а ці вже наїдяться. Негарно буде.
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Слухай ти, вчений.
Почни з того, що не =мусор=, а сміття, не =руководство=, а керівництво. Про коми і =ь= вже мовчу.
А потім будеш мені щось писати.
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Так вот пусть садовый и починае,а не ноет вместе с тобой. Забери мусор в Испанию....помоги своему хозяину.
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Полный провал технологов "Самопомощи". Сами себе в суп наплевали.
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Послушайте лучше песню Тараса Чубая в Ютьюбе..
Буде нам з тобою що згадати...
Крысы Путлерские................
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... Серед довгих збавлених ночей
Вивчив я далекий звук гармати
І тривожний блиск твоїх очей...
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Ну да. Язык длинный. Таким ,как ты лапшу быстро навешает для уважения.
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знающие люди говорят, что Березюк может своим языком облизнуть брови, и женщины его за это очень ценят. А Садовый его уважает за шершавость языка...
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Бандеровцы враги РАБссии,Чечни,Якутии,Мордовии и даже Мудаков Бурятии...
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Калмыки это те же бандеровцы,но под руковоством генерала КГБ Судоплатова...
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Прийдуть на Альфа-фест, залізуть на сцену )
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Не знаеш почему -выборы досрочные этим козлам подавай -это они на словах патриоты а на деле рвуться к власти и даже название меркатильное придумали -самопомощь -не дают то сам бери .
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Да субботник, то есть уже воскресник. Мусор же из Львова вывозить начали, ну так возьмут ведра, метелки, совочки, да и помогут с уборкой, отдохнули же...
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Это что будет сборище мусорщиков -будут отмечать победу над мусором -я жил учась и работая во Львове 14 лет но такого бардака как сейчас во Львове тогда не было -это был период от 1972года по 1987год .
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Сыроид даже зауважал., Не то, что эти обсосы.
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Молодцы , своего добились и оздоровились

И чистой совестью по домам удалились ...

Но надо думать , как помочь ветеранам. Нет госпрограммы , которая есть и была у всех воюющих государств . 1000 уже умерла с 2014 года .Психотерапевт и нормальные антидепрессанты стоят дорого .

Ты должен жить - для мира ты награда
Ты должен жить , ради родных и близких
Для всех людей надежда и оптимизма ты услада
И если нету у тебя родных , роднее всех ты из живых
С момента первой демобилизации , с начала АТО и стагнации
Простых людей ликвидации , каждый день суицид совершает
Бывший военный нашей нации , пока мы все в прострации
Лучшие не могут пережить без нас этой жизни иллюстрации
Героям тяжелей всего унять взгляд ангела земли порочный
Ведь на глубине страстей первичных и тайных зарождений
Такие люди не видят светлых изменений и ваших соглашений
Ведь добрыми делами дорога в Ад толкает без сожалений
Без личных изменений злых людей , их ложных устремлений
Чувства наши вплетены в сознание пришельцам и есть Бог незванный
Где инопланетный разум не рад был нам в менталле зарождений
И справедливости созданий воплощений , но ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ .
Ты должен жить - для мира ты отрада
Ради себя , ради родных ведь ты надежда
Для нас , для всех ушедших ведь ты монада
Всей жизни их ты смысл , ты награда.
Ты должен жить , ради родных и близких
И не надо судьбу топить , ради врагов ментальных
И если нету у тебя родных , роднее всех ты из живых
Ты будь для нас Добра посланник и для них
Пожалуйста живи , ведь ты надежда , соль земли
И без тебя наш мир умрет , ты Мефистофель совести Земли .
И если хотя бы двое - девушка и друг тебя нашли
Я прошу тебя живи и все пройдет , ведь испытания уже ушли ... .
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Вот если бы эти голодуны поголодали как Гадя и так же прибавили в весе то получили бы как она "Героя Украины".
А давайте их обменяем как Гадю на, например, Януковича.
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Тобі що мало Бариги? цей хитріший і жадніший в рази.
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Из этого следует, что если у нас плохой "Барыга" (пожалуй так оно и есть) то овощу уже отвечать ни за что не нужно? Или твоя бессмысленная тирада исключительно из-за личной неприязни?
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Дальнобои РАБссии догадались блокировать Москву и Питер по периметру.Болваны,я вам это говорил сделать еще год назад...
дайошь РАБссия Майдан 5.11.2017...
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Интересно,что за вече там соберется,качественный и количественный состав.
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А вече собирают, чтоб закатав рукава приняться за уборку Львова от мусора, я надеюсь? Или просто побалаболить и разойтись?
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Голодающую депутатку скорая увезла , мужыки подумали и решили - да ну на хер эту голодовку и рванули в Львов. Предали женщену .
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Кстати о голодовках.Они в нашей стране не дают никаких результатов.Как и майданы тоже.
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зайду на кацаПсинский сайт : чЛенин партия комсомол,отсоссал у Сралина и будь готов.
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Порохобот щоу : Ютьюб : Андрей Полтава-Паша Дальнобой-Мирослав Олешко...Милости просю...
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Edmond Dantes™‏ @deMonte_Cristo

Отлично попротестовал, уважаю!
Заебался голодать - иди наебни тарелку борща.
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От яби ж усі недолугі корумповані депутати докумекали попіаритись на самоспалюванні... не довелось би думати - чи їх "вішати" чи "садити".
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Вот и всё. А пафосу-то сколько было - "ми проти брехні у владі" и т.д. Что, разве "брехня у владi" уже закончилась? Шуты гороховые...
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Якби адепти Садо(мазо)вого та Самонемочі так активно прибирали Львів, як чистять неприємні коменти про своїх хазяїв - Львів був би найчистішим містом світу! )
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Во Львове стало чище, можно возвращаться. Тем более вече-ря намечается, можно нажраться не кроясь.
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Ето потому создается такое впечатление Что Гыга выходной или где то свинячит Не хочет привнести свиноводческий калорит в тему голодовки Кинули тупарей всяких сенаторов и стрелков с парой нулевок И краснокожий где то пропал Видно по лесам удода ловит На тотемный шест
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результат жидовской гройсмановской децентрализации, направленной на уничтожение единства и целостности Украини
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Нет в украинском фольклоре такого выражения! -- есть: ...в Киеве дядька...
...но кацапы красавы! -- Мову уже почти выучили... ...алеж культура пре -- падлюка! ...*)
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Львовское Вече своё Слово скажет!... ...а недослышит кто-то -- Майдан тому ухи прочистит.
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Ну и какое слово скажет город Львов - почему за 11 лет мэрства Садовый с своей командой довёл жителей города до сегодняшнего состояния или захотят создать новую республику или отделится в польшу?
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...ты ещё спроси, совок, почему Коммунизма не случилось?
Если Садовый лоханулся перед львовянами -- на Вече его заменят.
А если нет, то будут менять кого-то выше.
...а ты с какой целью интересуешься? -- экспорт украинской Революции на парашу, что ли, организуешь? -- так это зря -- без зряплаты останешься...*)
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Люди кремень-не хотели есть,но заставили себя и поели
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завжди думав що львівяни -проєвропейські і прогресивні люди.
а як вийщло -то вони ще більше недороблені чим харківяни чи вінничани -
якщо могли дати найбільше голосів міністру економіки яника на президенських виборах.
так що маєте те -що ЗАСЛУЖИЛИ!!!
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Ребята, не надо играться с "голодовками"...
В стране дискредитированы все понятия... все превращено в блеф, "фейк" и не знаю, как назвать...
"Реформы", "демократия", "выборы" - пустые слова...
Хватит пустой болтовни и игры на публику...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБерезюк и Пастух прекратили голодовку: "Мы будем больше нужны Львову, который завтра собирается на вече"
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