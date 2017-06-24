Березюк и Пастух прекратили голодовку: "Мы будем больше нужны Львову, который завтра собирается на вече"

Великая Исландия
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, Люцифер
, свободный человек b4fbfe90
, Геннадій Бикодір adb80589
, starkon
, Игорь Фаринок
, Борис Бойко
, росися вперде d82e7584
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, Sergey Stolyarenko
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, Шрек Баблокат
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, Серебряный
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, Sergey Panasenko
, Leon Chernomorskiy
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, Вадим Андросов
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, Der Einsamer Krieger
, дмитро кук
, Big Bang
, Едвард
, Димитрий CrimeaBandera
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, Alex Palyvoda
, Байгали
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, Eispickel
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, Мабон
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, Avto Joker
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, Андрей Лавриненко
, Гриша Данилец
, Дункан Маклауд c2e1e0cc
, Дядя Жора
, Влад Ол
, Юрий Рыжков
, John T. Volta
, укропбандерівець
, Борис Дородный af3710bc
, Sergei Gor
, dobrysanta
, Василий Гончаров
Nevertrust, Иван Афанасьев, Геннадій Бикодір adb80589, Игорь Шульга 6b022286, Valeria Bartok 9edd6a5b, Варуна Мітра 3e355edd, Семн Семнович, Hazan Eldoran, Yuriy Yurieff, Великая Исландия, Стрелок, Борис Бойко, Сила В Силе Брат, Ali Hasan, Serjio 1611, частный сектор, росися вперде d82e7584, Филипп Филиппович Преображенск, Серёга Бондаренко, Aka Potcs, Юрий Орлов 82996db3, Alex Palyvoda, sulima ivan, Bandera Rosa, Иван Пупкин 2c075116, Сергій Гранін, Евлампий Морамойкин, Мабон, МГМ, Eispickel, Der Einsamer Krieger, stavr, Гриша Данилец, Conrad, starkon, Big Bang, свободный человек b4fbfe90, Андрей Лавриненко, Вадим Андросов, Urs, Юрий Рыжков
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вывод: "Самонемощь" даже не пыталась решить проблему с мусором. "Самонемощь" просто тупо пиарилась на визите Пороха в Америку.
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Голодовка на ступеньках - выполнено.
Что дальше по разнарядке?
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"Діячі" здобули шалений авторитет і можуть сміливо дивитися в очі своїм палким виборцям.
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1) расстрелять правительство и верховную раду
2)расстрелять всех,кто пришел к ним на похороны
3)расстрелять всех,кто пришел на поминки к указанным в п.1 и п.2
...и вот тогда избрать других и попробуйте кто-то сказать,что мы не станем жить лучше)))
и тебя,шоколадного прихвостня,в п.3 записать и дальше по тексту
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Почни з того, що не =мусор=, а сміття, не =руководство=, а керівництво. Про коми і =ь= вже мовчу.
А потім будеш мені щось писати.
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Буде нам з тобою що згадати...
Крысы Путлерские................
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Вивчив я далекий звук гармати
І тривожний блиск твоїх очей...
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И чистой совестью по домам удалились ...
Но надо думать , как помочь ветеранам. Нет госпрограммы , которая есть и была у всех воюющих государств . 1000 уже умерла с 2014 года .Психотерапевт и нормальные антидепрессанты стоят дорого .
Ты должен жить - для мира ты награда
Ты должен жить , ради родных и близких
Для всех людей надежда и оптимизма ты услада
И если нету у тебя родных , роднее всех ты из живых
С момента первой демобилизации , с начала АТО и стагнации
Простых людей ликвидации , каждый день суицид совершает
Бывший военный нашей нации , пока мы все в прострации
Лучшие не могут пережить без нас этой жизни иллюстрации
Героям тяжелей всего унять взгляд ангела земли порочный
Ведь на глубине страстей первичных и тайных зарождений
Такие люди не видят светлых изменений и ваших соглашений
Ведь добрыми делами дорога в Ад толкает без сожалений
Без личных изменений злых людей , их ложных устремлений
Чувства наши вплетены в сознание пришельцам и есть Бог незванный
Где инопланетный разум не рад был нам в менталле зарождений
И справедливости созданий воплощений , но ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ .
Ты должен жить - для мира ты отрада
Ради себя , ради родных ведь ты надежда
Для нас , для всех ушедших ведь ты монада
Всей жизни их ты смысл , ты награда.
Ты должен жить , ради родных и близких
И не надо судьбу топить , ради врагов ментальных
И если нету у тебя родных , роднее всех ты из живых
Ты будь для нас Добра посланник и для них
Пожалуйста живи , ведь ты надежда , соль земли
И без тебя наш мир умрет , ты Мефистофель совести Земли .
И если хотя бы двое - девушка и друг тебя нашли
Я прошу тебя живи и все пройдет , ведь испытания уже ушли ... .
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А давайте их обменяем как Гадю на, например, Януковича.
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дайошь РАБссия Майдан 5.11.2017...
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Отлично попротестовал, уважаю!
Заебался голодать - иди наебни тарелку борща.
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жидовскойгройсмановской децентрализации, направленной на уничтожение единства и целостности Украини
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...но кацапы красавы! -- Мову уже почти выучили... ...алеж культура пре -- падлюка! ...*)
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Если Садовый лоханулся перед львовянами -- на Вече его заменят.
А если нет, то будут менять кого-то выше.
...а ты с какой целью интересуешься? -- экспорт украинской Революции на парашу, что ли, организуешь? -- так это зря -- без зряплаты останешься...*)
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а як вийщло -то вони ще більше недороблені чим харківяни чи вінничани -
якщо могли дати найбільше голосів міністру економіки яника на президенських виборах.
так що маєте те -що ЗАСЛУЖИЛИ!!!
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В стране дискредитированы все понятия... все превращено в блеф, "фейк" и не знаю, как назвать...
"Реформы", "демократия", "выборы" - пустые слова...
Хватит пустой болтовни и игры на публику...
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Программа "Антилидер" в действии...
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