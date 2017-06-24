"Помогайте ополченцам и отрядам самообороны вести бой": после публикации Цензор.НЕТ "Вести" удалили антиукраинские материалы времен Гужвы

Великая Исландия
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, Игорь Фаринок
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, росися вперде d82e7584
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, Стрелок
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, дмитро кук
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, Едвард
, Димитрий CrimeaBandera
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, Мабон
, МГМ
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, Андрей Лавриненко
, Гриша Данилец
, Дункан Маклауд c2e1e0cc
, Дядя Жора
, Влад Ол
, Юрий Рыжков
, John T. Volta
, укропбандерівець
, Борис Дородный af3710bc
, Sergei Gor
, dobrysanta
, Василий Гончаров
Nevertrust, Иван Афанасьев, Геннадій Бикодір adb80589, Игорь Шульга 6b022286, Valeria Bartok 9edd6a5b, Варуна Мітра 3e355edd, Семн Семнович, Hazan Eldoran, Yuriy Yurieff, Великая Исландия, Стрелок, Борис Бойко, Сила В Силе Брат, Ali Hasan, Serjio 1611, частный сектор, росися вперде d82e7584, Филипп Филиппович Преображенск, Серёга Бондаренко, Aka Potcs, Юрий Орлов 82996db3, Alex Palyvoda, sulima ivan, Bandera Rosa, Иван Пупкин 2c075116, Сергій Гранін, Евлампий Морамойкин, Мабон, МГМ, Eispickel, Der Einsamer Krieger, stavr, Гриша Данилец, Conrad, starkon, Big Bang, свободный человек b4fbfe90, Андрей Лавриненко, Вадим Андросов, Urs, Юрий Рыжков
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кофе в одной руке и сигарета в другой не способствуют быстрой печати без ошибок
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я думаю уже давно всем понятно, что бойко, мертвечука, ахмедку и др. просто не трогают по многим на то причинам
они вон до сих пор не могут вынести окончательный приговор ефремке- учитывая что ландик дал на него показания
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да ты наверное проплаченный хунтой придатель
всем известно что хунта на Донбассе использовала новейшее оружие- радио излучатель биндеровских частиц!
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Это все, что нужно знать про наше СБУ, и власть!!!!
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российский зомби ящик
народ распространяем
просто идеально показывает весь этот шабаш
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Вчера Путин со свитой возлагал венки к Вечному огню, символизирующим Победу советского народа в Великой Отечественной войне. Что он делал, потом и что бы подумал, глядя на это советский воин-победитель образца 1945 года? Смотрим для понимания на фото:
На фото изображен Владимир Путин под зонтом, что-то напоследок обсуждающий с Шойгу перед посадкой в свой бронированный лимузин.
Он бы подумал, что в России - в будущем все - таки свершилось то, о чём мечтал Гитлер - всё - таки проиграла Россия Германии. И теперь в побежденной России правит режим, где ставленники оккупационной администрации ездят на Мерседесах, предоставленным новым инородными хозяевами жизни на русской земле, а их силовые структуры носят символы коллаборантов из числа предателей - белоэмигрантов и предателей - власовцев, полицаев, бандеровцев.
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Слава Украине!
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свобода слова - ага, розказуйте.
це матеріал 2014 року і тільки за нього Гужва,мав вже давно сидіти
шлюхам від журналістики, превіт
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И кстати , ты еще денег должен. Сколько - скажут в следующем году.
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«Неприятный сюрприз» для России будет готов к 2019 году.
мериканские военные подписали контракт с компанией Raytheon для улучшения вооружения и модернизации ракетницы DeepStrike, параметры которых значительно превосходят боевую производительность других ракет, которые стоят на вооружении армии США
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Тобто - якби не скандал з "радиКалами" то Гужва і досі спокійно себе почував би ?
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Одни пиарятся на обвинениях против этой гужвы, другие на его защите
Что же касается самой этой гниды - его пожурят да и отпустят
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