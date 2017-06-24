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Материалы по теме:  Дело Гужвы
Теги: пропаганда (2105) Бутусов Юрий (1281) Гужва (43)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Помогайте ополченцам и отрядам самообороны вести бой": после публикации Цензор.НЕТ "Вести" удалили антиукраинские материалы времен Гужвы

Сайт "Вести" удалил материалы антиукраинского характера, которые были размещены на сайте еще со времен редакторства Игоря Гужвы.

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Ха на Цензоре прям таки все проукраиское если Бутусов считает что вылизывать допу Педро и есть украинское то могу его разочаровать вылизывание Авакуеву, Грицаку, нардепам спонсорам Цензора не надо путать Олигархат бандитов во фраках и прочих ублюдков с Украиной и ее народом.... да к слову сказать--- ЗА...БАЛА ВАША ТУТ РЕКЛАМА ВСЕГО И ВСЯ ЧТО ДАЖЕ AdBlock не помогает...на Цензоре...
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ггг... кто о чем, а руссосвин о вылизывании...
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Не, ну в том что реклама действительно за...ла, это точно. Без "адблоков" полоса текста в пол-страницы, остальное занимает хрень всякая. С "адблоком чуть лучше, но начинает всё глючить, тормозить... Ощущение лютой желтизны, а не серьезного ресурса. Раньше такой дичи не было.
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О, так три года СБУ, ГПУ и МВД читали Вести и на четвёртом до них дошло, это ж интелекта сколько или всётаки коньектура?!
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А кто видел,что они читали? Они уверены в своей правоте, потому лишняя информация им портит картину.
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та все они видели, все знают
я думаю уже давно всем понятно, что бойко, мертвечука, ахмедку и др. просто не трогают по многим на то причинам
они вон до сих пор не могут вынести окончательный приговор ефремке- учитывая что ландик дал на него показания
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бойко, ахметку, мертвечука, сепаров и коррупционеров не трогают потому, что это их государство. Чужие здесь как раз патриоты и активисты. Вот их трогают.
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Патамуша Порошенко, Луценко, Аваков, Грицак, это исчерпывающий ответ.
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просто зачем это покупать? И своим родителям объясните... Тогда вести будут покупать только бомжы и безумные бабушки
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ППЦ.... живу в Дружковке (Донецкая область), отдыхал во Львове зимой 2017г), но за время АТО так и не увидел "биндеровцев" и "правосеков"....... сюрр какой-то....
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А где Вы их искали? Их нужно было искать в новостях россосийских и дыровско-лугандонских СМИ или в наркотическом бреду пЭдика басурина.
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что даже во Львове зимой не увидел биндеровцев??
да ты наверное проплаченный хунтой придатель
всем известно что хунта на Донбассе использовала новейшее оружие- радио излучатель биндеровских частиц!
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А ты трамадольчику накати или бояры, вот тогда точно увидешь.
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Сами по себе трамадол и бояра превращают гомосапиенса в скота вульгариса. Для полного эффекта нужны скрепы и ТВ.сру
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Как можно доверять собственным глазам, а не такому авторитетному изданию как "Вести"
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они есть)но не такие как вы представляли -мы все бандеровцы,но это совсем не значит ,что живодеры,как рассказывает рашкосовковая пропаганда
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неее.. я же писал именно о "биндерах" кровожадных и жестоких!) А настоящих БандеровцеВ я видел и уважаю! ))))
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Не понял, и в "Криївці" их не было? Там минимум один на входе стоит. А внутри я вообще счет потерял.
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тут четыре слова, это красный автобус, значит это лозунг КПРФ
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Это все ТРИ года было перед носом СБУ!!!!
Это все, что нужно знать про наше СБУ, и власть!!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=GsZkdEntNP8

российский зомби ящик
народ распространяем
просто идеально показывает весь этот шабаш
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Вы уж определитесь, за что его взяли. За вымогательство или за вот это всё. Или сепаратизм без вымогательства - ничё так, норм?
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питух гамбургский этот гужва ..... а статьи в поддерку сепаров это коньюктура и свадьба в малиновке
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Так і судіть його за сепаратизм, а не тягніть за вуха в якості свідків депутатів, які самі є вимагачами і шантажистами перед кожним голосуванням законів, які потрібні олігархам.
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Что бы подумал фронтовик 1945 года, глядя на фото Путина и Шойгу?

Вчера Путин со свитой возлагал венки к Вечному огню, символизирующим Победу советского народа в Великой Отечественной войне. Что он делал, потом и что бы подумал, глядя на это советский воин-победитель образца 1945 года? Смотрим для понимания на фото:



На фото изображен Владимир Путин под зонтом, что-то напоследок обсуждающий с Шойгу перед посадкой в свой бронированный лимузин.
Он бы подумал, что в России - в будущем все - таки свершилось то, о чём мечтал Гитлер - всё - таки проиграла Россия Германии. И теперь в побежденной России правит режим, где ставленники оккупационной администрации ездят на Мерседесах, предоставленным новым инородными хозяевами жизни на русской земле, а их силовые структуры носят символы коллаборантов из числа предателей - белоэмигрантов и предателей - власовцев, полицаев, бандеровцев.
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Уничтожаем и будем беспощадно уничтожать руССофашистких оккупантов!
Слава Украине!
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И такие гужвы ходят в друзьях у нашей зрадомрази и популистов только лишь потому шо обильно лют дерьмо на Порошенка и власть.. Другая сторона их взглядов зрадодрочеров не интересует..
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А кто ходит в друзьях у порохоботов победунов? Запомни порохобот гамно гамном не испортишь Вот ежели бы мед лили тода да
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Пару строк из-под пера украинофоба Гужвы. Найему с Лещом на память. "Помогайте ополченцам и отрядам самообороны вести бой": после публикации Цензор.НЕТ "Вести" удалили антиукраинские материалы времен Гужвы - Цензор.НЕТ 7042June 24th, 15:31
свобода слова - ага, розказуйте.
це матеріал 2014 року і тільки за нього Гужва,мав вже давно сидіти
шлюхам від журналістики, превіт


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Надо дело переквалифицировать по более тяжёлой статье гос измена, призывы к свержению власти, какие могут быть залоги для этого упыря.
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Признаться честно,я до этого,и не знал,кто такой Гужва.Нафига его пиарить?Судя по статьям,там статья маячит.Закрыли по тихому,та и усе.Вже задовбали этим Гужвой.Мене больше волнует Приват та его докапитализация!Де гроши брати?Учора Грося хвастався,що поднял 25 лярдов,а теперь они уйдут не на развитие,а Привату
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И що?Шо це меняе?Денег нихто не побаче.Выпишут долговые обязаловки,та напечатают,як завжди.А на пидвищення та розвиток,дулю.
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государственный банк с не государственными дырами.
И кстати , ты еще денег должен. Сколько - скажут в следующем году.
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The National Interest: США готовят ответ российским «Искандерам»

«Неприятный сюрприз» для России будет готов к 2019 году.

мериканские военные подписали контракт с компанией Raytheon для улучшения вооружения и модернизации ракетницы DeepStrike, параметры которых значительно превосходят боевую производительность других ракет, которые стоят на вооружении армии США
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Похоже, существование кэша поисковиков и archive.org русопятым дебилушкам неведомо.
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І що за три роки наше сбу неспромоглись відреагувати на українофобську писанину "вестеи'"? Є два варіанти ,чи у владі такі тупі ,що не розуміють антиукраїнських викликів ,чи владу влаштовує ця гібридна віина ,свою неспроможність ефективно керувати країною ,та боротись з корупцією ,все можна списати на ато .
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СБУ, СБУ, але є ще громадяни, хто їм не давав плювати в пики розповсюджувачам "вєстєй"?
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Тот неловкий момент, когда нажал "нравится", думая, что это сарказм. Ну, не мог я представить, что можно быть настолько пиз№ватым.
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Что значит БАХЧИСАРАЙ на украинском языке ? Не значит, а как переводиться или по-украински "перекладаеться", але какало таких слов не знае. Только каким боком до "Дворца в саду" ватные слопатоеды?
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А вы помните, как некто, по фамилии говнопольский в свою бытность ведущим утренней программы на радио ЭРА-ФМ урода деркача, читал так называемые новости с сайта "страны"?
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Тобто - всю СБУ треба посадити за профнепридатність ? Куди вони дивились аж 3 роки ?
Тобто - якби не скандал з "радиКалами" то Гужва і досі спокійно себе почував би ?
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В данном случае имеет место взаимная пиар-акция между извините за выражение БПП и Жопоблоком

Одни пиарятся на обвинениях против этой гужвы, другие на его защите

Что же касается самой этой гниды - его пожурят да и отпустят


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Из статьи полностью понял,что за деятельность вел Гужва. Соседи, и вы такую сепарскую нечисть еще терпите?
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я так понял цензор выполняет работу за силовые структуры обеспечивающие безопасность государства ?
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Цензор.НЕТФорум Украины"Помогайте ополченцам и отрядам самообороны вести бой": после публикации Цензор.НЕТ "Вести" удалили антиукраинские материалы времен Гужвы
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