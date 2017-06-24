Алексей Гриценко: "Филатов попытался заблокировать с помощью сотрудников полиции колонну Автомайдана". ФОТО

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Фото: Mash
Отмечается, что и пешеходы, и водители видят эту картину, однако экстренные службы тело не снимают.
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Столкновение американского эсминца USS Fitzgerald и филиппинского контейнеровоза 17 июня, во время которого погибли 7 военных моряков США, произошло в момент, когда торговое судно шло на автопилоте, сообщают СМИ.
Не исключается что компьютерный автопилот мог быть взломан хакерами - пишет издание The Washington Free Beacon.
"По сообщениям официальных лиц, знакомых с предварительными результатами расследования ВМС, грузовой корабль ACX Crystal, который ходит под флагом Филиппин, находился под контролем компьютеризированной навигационной системы, которая руководила контейнерным судном", - отмечается в сообщении.
Следователи пока не нашли доказательств того, что столкновение было преднамеренным. Тем не менее, не исключается вероятность, что "компьютерную систему контейнерного судна могли сломать", а корабль мог намеренно быть направленным в американский ракетный эсминец USS Fitzgerald.
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.... а что ж ты флажек с Украины на Германию сменил?
спалился кацапюра.....
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А так что бы совсем точно- генетическая экспертиза.
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В той час, як він мужньо рятував Дніпро від сепарів, посадові особи Приватбанку переганяли ревінансування НБУ у бакси і виводили за бугор, на Іцикові офшори. Всього вони поцупили тоді 19 млрд.грн, по тодіішньому курсу 1,8 млрд. баксів! Ви ж, сподіваюся, не вважаєте, що вони це собі вкрали, а Іцик білий та пцхнастий? Я теж.
Генератором девальвації гривні був Приватбанк. Вас не дивує, що після його націоналізації девальвація гривні припинилася?
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Borys Filatov
10 мин. ·
Пожалуйста, повремените с поздравлениями.
Прямо сейчас Охендовский собирает ЦИК, чтобы аннулировать полномочия городской ТИК и сорвать выборы в Днепропетровске.
Я обращаюсь к лидерам парламентских фракций, народным депутатам, международным наблюдателям, журналистам, общественности, Президенту Украины выразить четкую позицию по защите волеизъявления жителей города Днепропетровска.
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