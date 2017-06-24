"Гвардия не отступает!": Турчинов принял участие в церемонии выпуска офицеров Академии Нацгвардии. ФОТОрепортаж

Великая Исландия
, Иван Афанасьев
, Саша Музыка
, Alex Korvin
, Nevertrust
, Kost Crys
, Lvbnhj
, Юрко Янгол
, Игорь Шульга 6b022286
, Анатолий Мазничко
, Евлампий Морамойкин
, Люцифер
, свободный человек b4fbfe90
, Геннадій Бикодір adb80589
, starkon
, Игорь Фаринок
, Борис Бойко
, росися вперде d82e7584
, Сила В Силе Брат
, Sergey Stolyarenko
, Варуна Мітра 3e355edd
, Ali Hasan
, Aka Potcs
, Valeria Bartok 9edd6a5b
, Hazan Eldoran
, nichjakazorjana
, Семн Семнович
, Дус Мытарчук
, Шрек Баблокат
, Стрелок
, Bandera Rosa
, Фрол Медвепут d1caba8f
, Yuriy Yurieff
, frosch
, askalont
, Юрий Орлов 82996db3
, победа за нами100
, Viktor Stecenko
, илюк валентин
, Дорогой Я
, Сергій Гранін
, Serjio 1611
, Серебряный
, частный сектор
, NonCFist
, sulima ivan
, Igor Pantin
, Franz Maser
, варсонофий мухтарович
, Sergey Panasenko
, Leon Chernomorskiy
, serge drupov
, Центроболт
, Вадим Андросов
, Филипп Филиппович Преображенск
, Иван Пупкин 2c075116
, Der Einsamer Krieger
, дмитро кук
, Big Bang
, Едвард
, Димитрий CrimeaBandera
, Серёга Бондаренко
, Alex Palyvoda
, Байгали
, govtva
, Conrad
, Eispickel
, Роман Бакс
, Amber
, Мабон
, МГМ
, Vladimir Kotinev
, Avto Joker
, Urs
, stavr
, Андрей Лавриненко
, Гриша Данилец
, Дункан Маклауд c2e1e0cc
, Дядя Жора
, Влад Ол
, Юрий Рыжков
, John T. Volta
, укропбандерівець
, Борис Дородный af3710bc
, Sergei Gor
, dobrysanta
, Василий Гончаров
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Всего на сайте: 128 писателей
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Тебе на нарах лекции читать лет 15!
Расскажи ка лучше как свои доходы прячешь, труженик "заслуженный"! Откель земли столько с дворцами под Житомиром с Тимошенко по соседству?
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До повної Перемоги над заклятим та проклятим кацапсько-ординським ворогом!
Слава Воїнам України!!!
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«Почему-то на десяток наших ребят все силы были брошены. Странно. При том, что мы не видели тех нацгвардейцев там, на фронте. Они стоят на второй-третьей линии блокпостов. Наши ребята проливают кровь и за это несут определенное наказание здесь, в тылу. И не только наши. Мы говорим обо всем добровольческом движении», - заявил Ярош.
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"Ми повинні застосувати нову парадигму - інтелект проти грубої сили, переконання проти злоби та жорстокості. І саме ця парадигма приведе нас до перемоги."
http://www.rnbo.gov.ua/news/2420.html
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Пєте, никак не аргументировав свой поступок... Также, как Джемилев... Причина
одна - быть ближе к власти... Украинцы, наконец, должны научиться оценивать
всякое предательство должным образом...
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