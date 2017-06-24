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Теги: РНБО (292) Турчинов (413) Національна гвардія (357)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Гвардия не отступает!": Турчинов принял участие в церемонии выпуска офицеров Академии Нацгвардии. ФОТОрепортаж

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов принял участие в церемонии выпуска офицеров Национальной академии Национальной гвардии Украины и вручил им дипломы и ведомственные награды.

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Турчинов забуває що відхід з позицій це лише маневр який треба відпрацьовувати на навчаннях і активно застосовувати в бою. Всі ці радянські лозунге - нє шагу назад!, це лише дурь радянської військової школи, якій байдуже до втрат.
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Заспокойся, Турчинов зовсім зовсім не те мав на увазі, що тебе так роззадорило.
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Не тебе, Турчинов, что позорно сдал Крым, учить военному делу!
Тебе на нарах лекции читать лет 15!
Расскажи ка лучше как свои доходы прячешь, труженик "заслуженный"! Откель земли столько с дворцами под Житомиром с Тимошенко по соседству?
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Чучело лишнехромосомное, Пуйла своего будешь поучать
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ивванофф...сернув-і бігом за бояришником...а то на слідуючий висір сміливості нехватить
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Жду расследования парламентской комиссии, которая публично заслушает И.О.Президента Украины Турчинова - почему он не дал команду ВС Украины защищать страну, когда враг зашел в Крым.
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Тому що не було чим захищати. Техніка була розукомплектована, пального не було. Все продали і пропили. Слава Богу що Бєня дав пальне для бронетехніки.
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Беня на войне чистыми "поднял" 150 миллиардов, а сколько с этого поимели все яценюки за последние три года пока достоверно неизвестно... Отказ в.о. президента и в.о. главнокомандующего в одном лице от прямого приказа "воевать за территориальную целостность страны" - нарушение Конституции, Присяги Президента и равносилен измене. Читай Законы Украины. Сдача Крыма без единого выстрела - несмываемый позор каждого украинца и смерть "идеалов Майдана". Пойди еще раз за яценюков проголуй и тебя с собственной хаты они же на помойку и выбросят. Единственное что тебя возможно утешит, так это то, что ты осознаешь себя не "одноразовым", а "двухразовым"...
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І защищати нічим було Крим , і зрадників серед військового складу було чимало ! Але зрадофілам цього не зрозуміти , так як завдання стоїть зовсім іншого характеру ; мочити украінську владу !
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Ольгинской вате и месной жулькиной и рыговской методички на эту тему не меняли.
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его не надо было ,,защищать,,. там нужна была всего лишь кровавая заварушка. просто испугались хуйла и надо честно говорить об этом. ну ведь это правда.
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той , хто намагається говорити правду - той "агент Хуйла" ..))
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Вперед Українськи Герої-Гвардійдійці!!!
До повної Перемоги над заклятим та проклятим кацапсько-ординським ворогом!
Слава Воїнам України!!!
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"Гвардия не отступает!" - только те кому совсем не нужны деньги уходят со второй-третьей линии блокпостов. Как ВВшников ни назови, всё равно они останутся ВВшниками, ближайшими родственниками ментов. В ментовку, в СБУ, в прокуратуру идут деньги зарабатывать, а не воевать.

«Почему-то на десяток наших ребят все силы были брошены. Странно. При том, что мы не видели тех нацгвардейцев там, на фронте. Они стоят на второй-третьей линии блокпостов. Наши ребята проливают кровь и за это несут определенное наказание здесь, в тылу. И не только наши. Мы говорим обо всем добровольческом движении», - заявил Ярош.

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А почему пастырь-шланг еще не на зоне? Ему за сдачу крысма пожизненное должно быть присуждено.
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шыкаладно рюкзачные цырики не для того вообще. они в народ стрелять обучены а не с русней воевать.
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Турчинов может только научить офицеров, как собственные территории , без боя сдавать..В тюрьме, за сдачу Крыма, сидеть должен..
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Парадигма Турчинова. В чистом виде, без пиара и показухи в камуфляже.
"Ми повинні застосувати нову парадигму - інтелект проти грубої сили, переконання проти злоби та жорстокості. І саме ця парадигма приведе нас до перемоги."
http://www.rnbo.gov.ua/news/2420.html
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Турчинов - предатель... Он предал Тимошенко, перебежав к
Пєте, никак не аргументировав свой поступок... Также, как Джемилев... Причина
одна - быть ближе к власти... Украинцы, наконец, должны научиться оценивать
всякое предательство должным образом...
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Цензор.НЕТФорум Украины"Гвардия не отступает!": Турчинов принял участие в церемонии выпуска офицеров Академии Нацгвардии. ФОТОрепортаж
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