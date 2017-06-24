Неизвестные устроили стрельбу под стрипклубом на Подоле в Киеве. ФОТО

4799 39Теги: Киев (17466) стрельба (2390) стриптиз (42) Тему создал: Цензор.НЕТ24.06.17 01:59 Неизвестные устроили стрельбу под стрипклубом на Подоле в Киеве. ФОТОВозле стрипклуба "Носорог", что находится по адресу ул. Верхний Вал, 66, неизвестные устроили стрельбу. читать источник x Мне нравится
Чтобы так испохабить посещение культурного мероприятия...
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У фашистских войск (1936 - 1945гг 2 мировая) по фронтам ездили грузовые фургоны с блядями.
МОЖЕТ СТРИПКЛУБ И ВЫВЕЗТИ В "АТО" ?
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А сала и в ДЫныРЕ хватает - 300 рублей всего то...
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