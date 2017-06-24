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Теги: Киев (17466) стрельба (2390) стриптиз (42)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Неизвестные устроили стрельбу под стрипклубом на Подоле в Киеве. ФОТО

Возле стрипклуба "Носорог", что находится по адресу ул. Верхний Вал, 66, неизвестные устроили стрельбу.

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Негодяи, просто.
Чтобы так испохабить посещение культурного мероприятия...
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Хорошо хоть не гей-клюб,а то защитников набежало бы ,начиная от депутан и заканчивая журнашлюхами
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Так возбудились после просмотра гениталий? Бывает...
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грандиозная новость, в стрипганделыке поссорились пострелялись
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требоваю запретить пляжи с полуголыми тётьками :D дядьками.Полнейший Маразм
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кроме анютки и той шо справа от люськи - нужны для допроса
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киевляне еще не в курсе, но зоопарк перенесли ближе к клубу "носорог"....
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Мы живем в поле обманных терминов и понятий. Стриптиз клуб должен называться пунктом утилизации гойской биомассы.
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В селе скоро работать будет не кому, в АТО загребали, а в Киеве от безделья "рембы" бесятся.
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в селе яйца нести некому, а она тут на каруселях катается!
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Неизвестные устроили стрельбу под стрипклубом на Подоле в Киеве. ФОТО

У фашистских войск (1936 - 1945гг 2 мировая) по фронтам ездили грузовые фургоны с блядями.
МОЖЕТ СТРИПКЛУБ И ВЫВЕЗТИ В "АТО" ?

.
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такая же херня была в СССРе дохлом,причем задолго до нападения брата Гитлера на брата Молотова...
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в 1889 году на РАБссии был открыт инситут благородных девиц про Смольном институте в Санкт-Кадырбурге.Услугами барышен данного заведения пользовались только ЯсноВельможные Хмыри РАБссии...
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Это вы еще не знаете кто и как развлекал с 1941 года по 1945 кремлевских Хмырей...,особенно в блокадном Санкт-Кадырбурге...
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В 79 лет сало-слишком жирно и опасно для здоровья.Скрепная любовь к хуйлу предписывает голодание.
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Старушке следовало бы завернуть сало в портрет пукина и перевязать колорадской ленточкой .
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Вообще-то Артемовска уже нет. Сейчас это Бахмут.

А сала и в ДЫныРЕ хватает - 300 рублей всего то...
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Не неизвестные, а те кто имеет право на приобретение травмата: судьи, прокуроры, работники правоохранительных органов и члены их семей, а также журналисты.
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элитное быд-ло отстреливает друг друга, продолжайте в таком же духе, чем больше, тем лучше.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНеизвестные устроили стрельбу под стрипклубом на Подоле в Киеве. ФОТО
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