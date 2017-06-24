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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Макеевка (469) ОБСЕ (2642) Донбасс (15163) Хуг Александр (284)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В оккупированной Макеевке ОБСЕ на дали зафиксировать количество жертв среди мирного населения, - Хуг

Боевики российско-оккупационных войск не пустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в поселок Трудовской в Донецке.

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"Когда зайдут ВСУ": житель оккупированного Донецка рассказал
что украинскую армию в городе будут встречать очень многие.
"Достаточно. Больше, чем кто-то может себе представить. Было, есть и будет", - резюмировал житель.https://www.obozrevatel.com/crime/82370-kogda-zajdut-vsu-zhitel-donetska-rasskazal-kak-gorod-vstretit-ukrainskih-voennyih.htm
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Наверняка в патруле ОБСЕ был пуйловский пенсионер, который сообщает об огневых точках ВСУ. Поэтому и отказали.
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обсе фиксирует только то, что ему дают фиксировать.
а не дают? - нет и фиксации.
картина маслом.
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Странные люди эти индейцы, жалуются что хунта ежедневно банбит фосфором мирный Дамбац, и не дают подсчитать миллиарды жертв.
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Какой-то дурацкий заголовок, который с ходу утверждает о жертвах среди мирного населения Лугандона как о реальном факте, надо только подсчитать их количество. На самом деле о "жертвах" киевской хунты раструбили дыровские пропагандисты, а когда ОБСЕ захотело проверить, их не пустили по простой причине ихтамнет. Цензор, исправляй заголовок!
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у кого есть фотка - хуйло в коклюшках под дощем?
спасибо....
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В Черновцах снайпершу ​​"ДНР" приговорили к 11 годам заключения


02:51СегодняТелеграф
Укринформ

Фото: ukrafoto.com

На сторону "ДНР" женщина перешла из идеологических соображений в начале 2015 года.

Шевченковский райсуд Черновцов приговорил 11 годам лишения свободы 43-летнюю черновчанку, которая перешла к террористам и служит в "ДНР" снайпером.
Об этом сообщила 23 июня пресс-секретарь прокуратуры Черновицкой области Наталия Соколовская.
"Прокуратура Черновицкой области поддержала государственное обвинение в порядке специального судебного производства в отношении 43-летней жительницы Черновцов, которую обвиняют в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины - участие в деятельности террористической организации. Шевченковский райсуд признал обвиняемую виновной и приговорил к 11 годам лишения свободы. Начало срока отбывания наказания в таких случаях исчисляется со дня задержания осужденного и приведения приговора в исполнение", - сообщила Соколовская.
В оккупированной Макеевке ОБСЕ на дали зафиксировать количество жертв среди мирного населения, - Хуг - Цензор.НЕТ 9924 Военные: Боевики пытались перейти в наступление в район села Желобок
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Как выяснилось, на сторону сепаратистов женщина перешла из идеологических соображений в начале 2015 года. Она добровольно принесла присягу на верность "ДНР" и заключила контракт на "прохождение службы" в незаконных вооруженных формированиях "ДНР". После этого служила на должностях снайпера, автоматчика, наводчика-оператора комплекса ПТУР и принимала участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины, дежурила на передовых позициях в районе Донецкого аэропорта и вблизи Донецка.
Кроме того, женщина активно пропагандировала идеи террористов в соцсетях. С 2016 года подразделение, в котором служит осужденная, дислоцируется в Макеевке, где она несет караульную службу, выполняет обязанности снайпера, участвует в обеспечении деятельности незаконного вооруженного формирования.
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Трудівські, це передмістя Донецька з західної сторони і починається одразу після Мар'їнки територіально належить до Кіровського району. Макіївка, це майже сателіт Донецька, але вже із східної сторони. Так що можна сказати, що все відбувалося в Донецьку
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Так, "страда" же начинается, а вы лезете к занятым людям, дармоеды-наблюдатели!
Вы похожи на партийных представителей райкомов в колхозах, которых посылали туда "в помощь" в аккурат, когда шли хлебоуборочные работы.
Вот и вы мешаете людям урожай собрать.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ оккупированной Макеевке ОБСЕ на дали зафиксировать количество жертв среди мирного населения, - Хуг
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