В оккупированной Макеевке ОБСЕ на дали зафиксировать количество жертв среди мирного населения, - Хуг

2355 11Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и ДонбассТеги: Макеевка (469) ОБСЕ (2642) Донбасс (15163) Хуг Александр (284) Тему создал: Цензор.НЕТ24.06.17 01:51 В оккупированной Макеевке ОБСЕ на дали зафиксировать количество жертв среди мирного населения, - ХугБоевики российско-оккупационных войск не пустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в поселок Трудовской в Донецке. читать источник x Мне нравится
что украинскую армию в городе будут встречать очень многие.
"Достаточно. Больше, чем кто-то может себе представить. Было, есть и будет", - резюмировал житель.https://www.obozrevatel.com/crime/82370-kogda-zajdut-vsu-zhitel-donetska-rasskazal-kak-gorod-vstretit-ukrainskih-voennyih.htm
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а не дают? - нет и фиксации.
картина маслом.
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спасибо....
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02:51СегодняТелеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com
На сторону "ДНР" женщина перешла из идеологических соображений в начале 2015 года.
Шевченковский райсуд Черновцов приговорил 11 годам лишения свободы 43-летнюю черновчанку, которая перешла к террористам и служит в "ДНР" снайпером.
Об этом сообщила 23 июня пресс-секретарь прокуратуры Черновицкой области Наталия Соколовская.
"Прокуратура Черновицкой области поддержала государственное обвинение в порядке специального судебного производства в отношении 43-летней жительницы Черновцов, которую обвиняют в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины - участие в деятельности террористической организации. Шевченковский райсуд признал обвиняемую виновной и приговорил к 11 годам лишения свободы. Начало срока отбывания наказания в таких случаях исчисляется со дня задержания осужденного и приведения приговора в исполнение", - сообщила Соколовская.
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Как выяснилось, на сторону сепаратистов женщина перешла из идеологических соображений в начале 2015 года. Она добровольно принесла присягу на верность "ДНР" и заключила контракт на "прохождение службы" в незаконных вооруженных формированиях "ДНР". После этого служила на должностях снайпера, автоматчика, наводчика-оператора комплекса ПТУР и принимала участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины, дежурила на передовых позициях в районе Донецкого аэропорта и вблизи Донецка.
Кроме того, женщина активно пропагандировала идеи террористов в соцсетях. С 2016 года подразделение, в котором служит осужденная, дислоцируется в Макеевке, где она несет караульную службу, выполняет обязанности снайпера, участвует в обеспечении деятельности незаконного вооруженного формирования.
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Вы похожи на партийных представителей райкомов в колхозах, которых посылали туда "в помощь" в аккурат, когда шли хлебоуборочные работы.
Вот и вы мешаете людям урожай собрать.
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