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Теги: посол (1140) США (12840) Чалый (356)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Трое ключевых министров США приедут в Украину в этом году, - Чалый

Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон, министр обороны Джеймс Мэттис и министр энергетики Рик Перри получили приглашение посетить Украину с визитами в ближайшее время.

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К нам приехал, к нам приехал... гость из Америки дорогой... Пей до дна!...
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Жиринжопский выпил о дна,Трамп наш и танки наши ржавые
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Тиллерсон пока ведёт очень мутную политику. За полгода мы не услышали ни одного резкого высказывания против рашки. Таже у Трампа как-то вырвалось: "При мне рашка никогда бы не захватила Крым" - хотя понятно, это была не забота о территориальной целостности Украины, а упрёк Обаме. Зато теперь рашку поливают всевозможные спикеры госдепа. Что это? Гибридные отношения позаимствованные у пуйла?
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и что плохого в поливании рашки всевозможными спикерами?..
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Так от Тиллерсона услышать хочется. Пока же, как горох об стену. Когда Керри с чемоданом компромата выступал, у козломордных истерика была...
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тебе шашечки или ехать? как по мне, главное, что рашку поливают, а тиллерсон этих "всевозможных спикеров" и не увольняет. срана россия большая, а значит, процесс утоплавания оной в говне не быстрый, к сожалению...
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Точно также они и с Гитлером воевали.
Сралину доложили что Ржев взят с минимальнвми потерями,,а на самом деле штурмовали его 13 месяцев кряду.Ютьюб.
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Мы наступали на Ржев по трупным полям. В ходе ржевских боев появилось много «долин смерти» и «рощ смерти». Не побывавшему там трудно вообразить, что такое смердящее под летним солнцем месиво, состоящее из покрытых червями тысяч человеческих тел. Лето, жара, безветрие, а впереди - вот такая «долина смерти». Она хорошо просматривается и простреливается немцами. Ни миновать, ни обойти её нет никакой возможности: по ней проложен телефонный кабель - он перебит, и его во что бы то ни стало надо быстро соединить. Ползешь по трупам, а они навалены в три слоя, распухли, кишат червями, испускают тошнотворный сладковатый запах разложения человеческих тел. Этот смрад неподвижно висит над «долиной». Разрыв снаряда загоняет тебя под трупы, почва содрогается, трупы сваливаются на тебя, осыпая червями, в лицо бьет фонтан тлетворной вони. Но вот пролетели осколки, ты вскакиваешь, отряхиваешься и снова - вперед.
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"Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте, На левом,
При жестоком налете.
....
И во всем этом мире
До конца его дней -
Ни петлички, Ни лычки
С гимнастерки моей."(с)Тvardovsky
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я в курсе.Батя рассказывал о кошмаре том,и не только под Ржевом,на Синявинских высотах а
под Питером было тоже самое...
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Жуков, понимаете - "бабы нарожают"...
========================
Ещё был эпизод по штурму Зееловских высот.
Попёр в лоб и уложил 100 тыс. за 2 дня. Чуйков после отчётов разведки и авиации умолял Жукова передислоцировать ударную группу (штурм оттягивался бы на 3-5 дней) и атаковать с фланга, мол, в лоб положим много людей, но "маршал победы" был неумолим: "Берлин надо брать к 1-му мая - празднику. Люди есть - чай не 41 год."
У немцев потери были в 10 раз меньше.
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Просто помню что говорил отец о войне с самого моего детства...Я ведь родился в 1946 году...,и ничего не забыл слава Богу...
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и мне не семнадцать,
смоленск - 42й
деда могилы нет - порвало немецкой миной.
но он не воевал - толька кацдеды воевале.
меньше пафоса.
мозги не отключай никогда.
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50 миллионов погибших совков это не пафос...,это ПРАВДА,рано или поздно это скажут...
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с людьми вот очень сложно,
а с цифрами так - чистая арифметика (т. Геббельс)
но я о другом сеичас - кацы, скоты знатные....
слезу из тебя вышибут на раз, два три.
а убивать украинцев все равно не перестанут.
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не заметил? - марии нет...
спела-сфальшивила и нет ее.
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так это длится уже 500 лет,Крысы кремля не изменятся никогда.
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Не надо так волноваться , главное улыбайся-за нами следят
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так улыбаюсь же - и ты мне настроения не испортишь
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радует смычка зрады с ольгино - в одну трубу дуют,
прутся, друг друга отталкивают, что бы первому дунуть - издать утрубный звук.
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не зрада пошла - а куча ваты пугливая.
не волнуйся ты...
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не буксируй взад, кацтрактор...
нагадить и свалить - в етом вся русня
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в сентябре 1941 года Гитлер перебросил под Москву 2 танковые дивизии,но товарищ Жюков докладыват : немцы гтоовят штурм чЛенинграда,которого так и не было за всю блокаду.Вояки блин..
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рексу медаль на широченную грудь - он их любит.
а какая же собака нет?
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Kakto u vas duh padaet, novost zhe otshen horoshi.
Obytshno ih ne gde ne vidno, malo teh stran gde oni tetshenie 1 goda eshe poshishat planirujut!
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Рекс Тиллерсон - прикацапленый, денюшка тута.
Джеймс Мэттис - наш.
Рик Перри - мутняк....
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТрое ключевых министров США приедут в Украину в этом году, - Чалый
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