Трое ключевых министров США приедут в Украину в этом году, - Чалый

1308 54Теги: посол (1140) США (12840) Чалый (356) Тему создал: Цензор.НЕТ24.06.17 01:23 Трое ключевых министров США приедут в Украину в этом году, - ЧалыйГлава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон, министр обороны Джеймс Мэттис и министр энергетики Рик Перри получили приглашение посетить Украину с визитами в ближайшее время. читать источник x Мне нравится 4
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рыжий и рекс - два потеряных пса...
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Сралину доложили что Ржев взят с минимальнвми потерями,,а на самом деле штурмовали его 13 месяцев кряду.Ютьюб.
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В безымянном болоте,
В пятой роте, На левом,
При жестоком налете.
....
И во всем этом мире
До конца его дней -
Ни петлички, Ни лычки
С гимнастерки моей."(с)Тvardovsky
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под Питером было тоже самое...
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Ещё был эпизод по штурму Зееловских высот.
Попёр в лоб и уложил 100 тыс. за 2 дня. Чуйков после отчётов разведки и авиации умолял Жукова передислоцировать ударную группу (штурм оттягивался бы на 3-5 дней) и атаковать с фланга, мол, в лоб положим много людей, но "маршал победы" был неумолим: "Берлин надо брать к 1-му мая - празднику. Люди есть - чай не 41 год."
У немцев потери были в 10 раз меньше.
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на жалость бьешь.
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смоленск - 42й
деда могилы нет - порвало немецкой миной.
но он не воевал - толька кацдеды воевале.
меньше пафоса.
мозги не отключай никогда.
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а с цифрами так - чистая арифметика (т. Геббельс)
но я о другом сеичас - кацы, скоты знатные....
слезу из тебя вышибут на раз, два три.
а убивать украинцев все равно не перестанут.
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спела-сфальшивила и нет ее.
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узнаю сенатора.
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картинки большие - зрада мелкая
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прутся, друг друга отталкивают, что бы первому дунуть - издать утрубный звук.
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не волнуйся ты...
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нагадить и свалить - в етом вся русня
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ты и правда ноль.
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а какая же собака нет?
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Obytshno ih ne gde ne vidno, malo teh stran gde oni tetshenie 1 goda eshe poshishat planirujut!
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Джеймс Мэттис - наш.
Рик Перри - мутняк....
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