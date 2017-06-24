В зоне проведения АТО на Донбассе начало действовать "хлебное" перемирие

3385 74Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: Донбасс (15163) перемирие (992) Тему создал: Цензор.НЕТ24.06.17 01:03 В зоне проведения АТО на Донбассе начало действовать "хлебное" перемириеВ зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе с 00:00 24 июня вступило в силу очередное перемирие. читать источник x Мне нравится
Жди беды.
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резулбтаты похода, надеюсь, выложат....
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Прошли времена, когда королевские династии воевали. Теперь войны организовывают финансово-промышленные воротилы мирового уровня, сосредоточившие в своих руках основные богатства Мира. Человечество ныне воюет за сферы их влияния, а поставленные этими мироедами президенты исполняют их волю.
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Главное чтоб сепарьё хлебушек жрало.
Новые инициативы от "рнбо"?
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Фишка в том, что нижняя ступень ракеты-носителя «Фэлкон-9» совершила управляемый спуск на платформу в Атлантическом океане.
Болгарский спутник BulgariaSat-1 выведен на геостационарную орбиту.
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что украинскую армию в городе будут встречать очень многие.
"Достаточно. Больше, чем кто-то может себе представить. Было, есть и будет", - резюмировал житель.https://www.obozrevatel.com/crime/82370-kogda-zajdut-vsu-zhitel-donetska-rasskazal-kak-gorod-vstretit-ukrainskih-voennyih.htm
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А у нас с Али стационарные ір и они показьівают,что мьі из разньіх городов.
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отвечу за вас-бред.
проходите мимо.
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гуляй,многониковое..
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а чего перфлаговался? - бо патриот?
или чисто дежурный на за всеми подобрать и помыть?
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пой, гадость...!
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перековали мечи на орала?
или как всегда - на по вене?
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Про це повідомляє Ukrainian Military Pages.
Канадські збройні сили підтвердили, що член Другої об'єднаної оперативної групи (Joint Task Force 2) зробив рекордний постріл, в результаті якого в Іраку був вбитий ісламський бойовик.
«Канадське командування спеціальних операцій може підтвердити, що член JTF2 успішно вразив ціль з 3,540 метрів», - поширило заяву командування. «З міркувань оперативної безпеки, а також для збереження безпеки нашого персоналу, та наших партнерів по коаліції, ми не будемо обговорювати точну інформацію про те, коли і як цей інцидент стався».
Елітний снайпер під час операції, яка відбулася протягом останнього місяця в Іраку, використовував для стрільби снайперську гвинтівку McMillan TAC-50 (гвинтівка під патрон .50 BMG.). Куля досягла цілі майже за 10 секунд.
Вбивство бойовика було незалежно підтверджено відеозаписом та іншими даними.
Попередній світовий рекорд належав британському снайперу Крейгу Харрісону, який в 2009 році поцілив у бойовика ісламістського угруповання «Талібан» з .338 Lapua Magnum на відстані 2475 метрів.
Раніше, у 2002 році, канадський капрал Роб Фурлонг встановив світовий рекорд, коли під час операції «Анаконда» він з 2430 метрів застрелив афганського повстанця з кулеметом РПК.
За тиждень до того, у список найкращих снайперів світу ненадовго попав канадський майстер-капрал Аррон Перрі, після того як поцілив повстанця з 2310 метрів. Обидва солдата були з 3-го батальйону канадської легкої піхоти принцеси Патриції.
У США, найбільшу підтверджену дистанцію снайперського пострілу має сержант Брайан Кремер. У 2004 році він убив іракського повстанця з гвинтівки Barrett M82A1 на відстані 2300 метрів.
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пустое....
на следующий же день кацапня будет палить - наши ответят - фсе..
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к вашему кац моцку разболталася.
сами подтянете или ну его на фиг?
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Я тогда подумал, что задумали и договорились о следующем этапе политических злодеяний против Украины.
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Мотивировали это защитой интересов "республики" и "стимулом бросить пагубную привычку".+
С учетом того, что ДНР никем не признана и по сути является оккупированной территорией, то импортными могут быть для них разве что сигареты из России и Южной Осетии. В общем, такой вот подарочек для курильщиков и хозяев из РФ.+
Реал
http://kriminal.tv/news/dnr_nanesla_udar_po_rossiiff.html
Разве таких можно реинтегрировать?
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