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 Форум Украины(607928)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: Донбасс (15163) перемирие (992)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В зоне проведения АТО на Донбассе начало действовать "хлебное" перемирие

В зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе с 00:00 24 июня вступило в силу очередное перемирие.

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Балуйтесь с ними.Ну ну. Ничему жизнь не учит.
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Сепары в магаз за хлебом пойдут.
резулбтаты похода, надеюсь, выложат....
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Как бы кровавым не оказался етот хлеб. Страна идиотов... То с окупантами торговали теперь еще на передовой хотят хлеб собирать...
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Не война, а сотрудничество и взаимопомощь с захватчиками.
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Никогда не верьте Росии, и не будете обмануты
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Смотрите на ютуб : Битва за Украину в конгрессе США ! Макейн очень авторитетный и влиятельный человек в США, и реально очень справедливый. Вы видели страх в глахаз этого человека которого он отчитывал? Это был страх перед Маккейном. Он реально крутой и заслуживающий уважения человек! Жаль что он не президент США
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)) вы ошибаетесь.. скажем так, Маккейн человек тех кто дёргает за ниточки..
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Они все - или "на ниточках", или "на рукаве".
Прошли времена, когда королевские династии воевали. Теперь войны организовывают финансово-промышленные воротилы мирового уровня, сосредоточившие в своих руках основные богатства Мира. Человечество ныне воюет за сферы их влияния, а поставленные этими мироедами президенты исполняют их волю.
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Один, два убитых воина в день не в счёт.
Главное чтоб сепарьё хлебушек жрало.
Новые инициативы от "рнбо"?
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это хлебное потому что пейсатые мыролюбцы опять на хлебушек заработать хотят расплачиваясь жизнями наших военов?
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не на хлебушек заработать.. а торговать хлебушком они хотят
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А тем временем, американская компания Space X сейчас запустила ракету-носитель «Фэлкон-9» с болгарским телекоммуникационным спутником.
Фишка в том, что нижняя ступень ракеты-носителя «Фэлкон-9» совершила управляемый спуск на платформу в Атлантическом океане.
Болгарский спутник BulgariaSat-1 выведен на геостационарную орбиту.В зоне проведения АТО на Донбассе начало действовать "хлебное" перемирие - Цензор.НЕТ 3576
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Какой идиот такие названия выдумывает? Что попало.
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Киндер Пуйлу хватит времени забрать вонючих ихтамнетов
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Да ёжику понятно что уборка хлеба там производиться не будет, или трактористы камикадзе поля засеяны неразорвавшимися боеприпасами и минные поля при наступлении/отступлении остались. Если и есть хлеб то он обычно горит при боевых действиях и жаре.
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в Первую Мировую немцы с РАБссиянцами братались до полного шнапса,нажыралиь до посинения и путали окопы где чьи...
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"Когда зайдут ВСУ": житель оккупированного Донецка рассказал
что украинскую армию в городе будут встречать очень многие.
"Достаточно. Больше, чем кто-то может себе представить. Было, есть и будет", - резюмировал житель.https://www.obozrevatel.com/crime/82370-kogda-zajdut-vsu-zhitel-donetska-rasskazal-kak-gorod-vstretit-ukrainskih-voennyih.htm
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потому что они видели тот кошмар рюсскага мира своими глазами
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Пропагуєте війну російськими малюнками, де українською мовою написано з помилками?
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Ох і хасан , ти хасан...З ким поведешся від того і завагітнієш. Що з тобою стало ? Ти ж таким не був ?
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Патріотом України та порядною людиною дійсно був і лишається.Добре, що ви згідні.
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Как это трогательно.. Пожелать самому себе доброго утречка и самолайкнуть
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Возможно, для дядьки,бориса,боба и семена єто и так.
А у нас с Али стационарные ір и они показьівают,что мьі из разньіх городов.
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шо вы несете? )))
отвечу за вас-бред.
проходите мимо.
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троль найдет любой предлог, чтобы потролить,даже правду исказит.
гуляй,многониковое..
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здорово ларик

а чего перфлаговался? - бо патриот?
или чисто дежурный на за всеми подобрать и помыть?


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спой мне 2j куплет из кац гимна, который тока в рассмотрении..
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мне особенно нравится про союз нерушимый.
пой, гадость...!
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Екатерина Шульман : кацаПсинам Киндер Пуйла снятся горящие покрышки у Кремля.
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Для перемирія треба підтягнути артилерію і жахнуть по всіх скупченнях ,і одразу ж сепарня запросить пєреміріє .і довбати до тих пір поки перестануть просити пєрємірія ото і буде тимчасове перемир'я
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и шо кацхлеборобы?
перековали мечи на орала?
или как всегда - на по вене?
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...то школьно-выпускное,то хлебное,то ещё какоесь диарейное...барыга йобу дался??? хлебороб брехливый!
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qMw9XBFHTio / Пете вздумалось, что эти дети будут сидеть в подвалах?? Передайте ему, что он Куй угадал
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Вы то по французским подвалам сидите, небось их вино там пьете.
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И сколько в это перемирие погибнет наших хлопцев? Задолбали.
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а через месяц будет картофельное,через два виноградное перемирие?
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Снайпер елітного спецпідрозділу Канади в Іраку встановив світовий рекорд з дальності підтвердженого ураження цілі, поціливши з величезної відстані в 3,540 метрів.
Про це повідомляє Ukrainian Military Pages.
Канадські збройні сили підтвердили, що член Другої об'єднаної оперативної групи (Joint Task Force 2) зробив рекордний постріл, в результаті якого в Іраку був вбитий ісламський бойовик.
«Канадське командування спеціальних операцій може підтвердити, що член JTF2 успішно вразив ціль з 3,540 метрів», - поширило заяву командування. «З міркувань оперативної безпеки, а також для збереження безпеки нашого персоналу, та наших партнерів по коаліції, ми не будемо обговорювати точну інформацію про те, коли і як цей інцидент стався».
Елітний снайпер під час операції, яка відбулася протягом останнього місяця в Іраку, використовував для стрільби снайперську гвинтівку McMillan TAC-50 (гвинтівка під патрон .50 BMG.). Куля досягла цілі майже за 10 секунд.
Вбивство бойовика було незалежно підтверджено відеозаписом та іншими даними.
Попередній світовий рекорд належав британському снайперу Крейгу Харрісону, який в 2009 році поцілив у бойовика ісламістського угруповання «Талібан» з .338 Lapua Magnum на відстані 2475 метрів.
Раніше, у 2002 році, канадський капрал Роб Фурлонг встановив світовий рекорд, коли під час операції «Анаконда» він з 2430 метрів застрелив афганського повстанця з кулеметом РПК.
За тиждень до того, у список найкращих снайперів світу ненадовго попав канадський майстер-капрал Аррон Перрі, після того як поцілив повстанця з 2310 метрів. Обидва солдата були з 3-го батальйону канадської легкої піхоти принцеси Патриції.
У США, найбільшу підтверджену дистанцію снайперського пострілу має сержант Брайан Кремер. У 2004 році він убив іракського повстанця з гвинтівки Barrett M82A1 на відстані 2300 метрів.
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"хлебное перемирие"?
пустое....
на следующий же день кацапня будет палить - наши ответят - фсе..
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Может хватит менять жизни украинских воинов на пафосные шоколадные перемирия?
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там скрепа, шо крепит вашу лишнюю хромосому
к вашему кац моцку разболталася.
сами подтянете или ну его на фиг?
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Перемирие с кем - бандитами Путина... с таким подходами война никогда не закончится - а название какое "хлебный" и еще много чего можно придумать.Чем бы идиоты не занимались только не разоружением
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Когда наши правители стали поговаривать о реинтеграции Донбасса, я сразу вспомнил об этой вот статье:http://www.unian.net/war/1729051-tuka-obyyasnil-pochemu-osenyu-mojet-nachatsya-osvobojdenie-donbassa.html, где Тука, ещё в начале текущего года, вдруг заговорил о том, что уже этой осенью может начаться освобождение Донбасса. Правда, доводы не убедительны, но не в доводах дело, а в том - почему в начале года такие уверенные заявления о том, что произойдёт в этой войне осенью?
Я тогда подумал, что задумали и договорились о следующем этапе политических злодеяний против Украины.
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В так называемой ДНР фейковый нарсовет вчера увеличил налоги на импортные табачные изделия. Конкретно - на сигареты с фильтром. Акциз подняли в два раза - с 5 до 10 долларов за тысячу штук.+
Мотивировали это защитой интересов "республики" и "стимулом бросить пагубную привычку".+
С учетом того, что ДНР никем не признана и по сути является оккупированной территорией, то импортными могут быть для них разве что сигареты из России и Южной Осетии. В общем, такой вот подарочек для курильщиков и хозяев из РФ.+
Реал
http://kriminal.tv/news/dnr_nanesla_udar_po_rossiiff.html
Разве таких можно реинтегрировать?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ зоне проведения АТО на Донбассе начало действовать "хлебное" перемирие
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