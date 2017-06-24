ЦРУ сообщало Обаме о причастности Путина к вмешательству в выборы, - The Washington Post

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки в августе 2016 информировало президента Барака Обаму, что президент Российской Федерации Владимир Путин имел прямое отношение к кибератакам, направленным на вмешательство в американскую президентскую кампанию.
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Гадить в чужой стране кацапы всегда умели. Особенно при помощи местных русолюбивых придурков.
http://www.commieblaster.com/obama/index.html
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Злой умысел - когда в Москве понимают, что одного из этих торчков неплохо было бы сделать президентом.
Без помощи краснорожих, торчки и дальше бегали бы по улицам с плакатиками, а не сидели сейчас по правительствам Европы и, до недавнего времени, США.
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краснорожие - это ты коммиков имеешь в виду? в таком случае, скажу, что мне более привычно в этом месте видеть слово красножопые. и да, обама был леваком, со всеми присущими левакам факапами...
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Обомми-комми вышел как раз из поколения, любившего травку и халяву. Сейчас больше ссылок не могу дать, поищи сам, если интересно. Есть в Сети статья про его необычную карьеру, "ракетой" взлетел от уличного отребья до выпускника Гарварда при известно чьей помощи.
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Госдеп США начал расследование в отношении Хиллари Клинтон
В ходе проверки в Госдепе попытаются установить, нарушала ли бывшая госсекретарь должностные инструкции, используя свой частный сервер для получения, хранения и передачи документов секретного характера.
Госдеп начал свое расследование после того, как аналогичную проверку в отношенииКлинтон и ее помощников провело ФБР, хотя никаких решений в отношении бывшего кандидата в президенты по завершении этой процедуры принято не было.
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Про це повідомляє ТАСС.
Як повідомляється, Путін "візьме участь в церемонії відкриття сьомої зміни 2017 року, яка присвячена найзнаменитішій "артеківці" в світі - американській школярці Саманті Сміт".
Як відомо, окупаційний уряд Криму передав в федеральну власність Росії майно найбільшого на півострові дитячого табору "Артек" в березні 2015 року.
У квітні 2016 року Оболонський суд Києва наклав арешт на майно дитячого табору.
Тоді ж Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання голови окупаційного уряду Криму Сергія Аксьонова за фактом заволодіння і передачі у власність Росії майна, що належить державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр" Артек ".
http://www.pravda.com.ua/news/2017/06/24/7147811/
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остальные делают вид, что не понимают - потому что удобно
и еще ета чертова привычка,
пополам с собственными интересами - целовать любую руководящую задницу,
даже плохо подтертую...
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Чтож,времена изменились-Европе указали на ответственность в украинском вопросе ,мол безвиз давайте и ловите сейчас сами шакала на лабутенах-а мьі,тем временем к 2020 году начнем производить 100 миллиардов кубических метров природного газа больше, чем вы в нем нуждаетесь.Газ должен отправиться в Европу в сжиженном виде и вьібирать таки придётся- или дерьмократьі сами в солдатьі или полная оплата натьі без спонсирования ипанутьіх на всю голову оккупантов- врагов цивилизации!
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но цифровой козачек им засланый сидит и ждет приказа....
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Киндер Пуйло куда только не совало своё плешивое рыло - Как недомерок в политике так какое-то хуйло постоянно получается,в мавзолее сифилитик недомерок, сралин такой же, и последнее хуйло с презервативом медвежонком ,их в детстве обижали и отпускали наверное раз такие получились
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Ждём-с, чуть-чуть осталось...
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