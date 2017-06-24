EN|RU|UK
Темы дня: Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Блокада ОРДЛО
 Форум Украины(607928)
  2509  22
Теги: выборы (21781) Обама (1728) Путин (23926) США (12840) ЦРУ (123)
Тему создал: Цензор.НЕТ

ЦРУ сообщало Обаме о причастности Путина к вмешательству в выборы, - The Washington Post

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки в августе 2016 информировало президента Барака Обаму, что президент Российской Федерации Владимир Путин имел прямое отношение к кибератакам, направленным на вмешательство в американскую президентскую кампанию.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Смотрите на ютуб : Битва за Украину в конгрессе США ! Макейн очень авторитетный и влиятельный человек в США, и реально очень справедливый. Вы видели страх в глахаз этого человека которого он отчитывал? Это был страх перед Маккейном. Он реально крутой и заслуживающий уважения человек! Жаль что он не президент США
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
че та под конец ролика мне показалось, шо чувак обмочился...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В одном товарищи демократы ошибаются: кацапы вмешались в американские выборы не в 2016 году, и даже не на 8 лет раньше. Перезагрузчика Обомми-комми создавали с нуля, холили и лелеяли, вели к власти десятилетия подряд под прямым патронажем Москвы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну это ты загнул,прям из козломордых суперменов делаешь,создать терористическую организацию,профинансировать и указать где убивать людей это они могут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чем одно сложнее другого?
Гадить в чужой стране кацапы всегда умели. Особенно при помощи местных русолюбивых придурков.

http://www.commieblaster.com/obama/index.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бритва Хэнлона: "Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Глупость - когда хиппнутые торчки накуриваются дури, собираются в стадо, идут к городской администрации с лозунгами "Нет войне во Вьетнаме", "СССР-наши друзья" и т.д., и получают заслуженных люлей от полиции.

Злой умысел - когда в Москве понимают, что одного из этих торчков неплохо было бы сделать президентом.

Без помощи краснорожих, торчки и дальше бегали бы по улицам с плакатиками, а не сидели сейчас по правительствам Европы и, до недавнего времени, США.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я вообще-то обаму имел в виду.
краснорожие - это ты коммиков имеешь в виду? в таком случае, скажу, что мне более привычно в этом месте видеть слово красножопые. и да, обама был леваком, со всеми присущими левакам факапами...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Краснорожие" (или -жопые) по-нашему будет "комми" по-ковбойски.
Обомми-комми вышел как раз из поколения, любившего травку и халяву. Сейчас больше ссылок не могу дать, поищи сам, если интересно. Есть в Сети статья про его необычную карьеру, "ракетой" взлетел от уличного отребья до выпускника Гарварда при известно чьей помощи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Империя наносит ответный удар

Госдеп США начал расследование в отношении Хиллари Клинтон
В ходе проверки в Госдепе попытаются установить, нарушала ли бывшая госсекретарь должностные инструкции, используя свой частный сервер для получения, хранения и передачи документов секретного характера.
Госдеп начал свое расследование после того, как аналогичную проверку в отношенииКлинтон и ее помощников провело ФБР, хотя никаких решений в отношении бывшего кандидата в президенты по завершении этой процедуры принято не было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уже давно расследование окончено и есть заключение. Нарушения имеют местно для почты пользовалась домашним сервером, понадеялись что серверы на МакОС самые безопасные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Киндер Пуйло куда только не совало своё плешивое рыло
 показать весь комментарий
Ответить
 
Этим делом занимался и курировал все пермяков,тебе ли это не знать,а хуйло так, ширма,он мог дома в мацкве взорвать,а на операции за бугром у него кишка тонка
 показать весь комментарий
Ответить
 
Питингерхуйло это дебил. Все, у кого есть мозги это понимают. Но питерская мразь из подворотни вышла из под контроля и пошла вразнос. Все, кто на него ставил гниют в земле.. Не на ту лошадь поставили.. Не ту лошадь поставили властвовать Рахой. Помните голливудский фильмец "Универсальный солдат"/ universal soldier 1992/ с Ван Дамом и Долфом Лунгреном? Только упоротый дебил за ради Крыма потерял Украину и загнал Раху ниже плинтуса.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Президент Росії Володимир Путін приїде в анексований Крим, планує відвідати "Артек".
Про це повідомляє ТАСС.
Як повідомляється, Путін "візьме участь в церемонії відкриття сьомої зміни 2017 року, яка присвячена найзнаменитішій "артеківці" в світі - американській школярці Саманті Сміт".
Як відомо, окупаційний уряд Криму передав в федеральну власність Росії майно найбільшого на півострові дитячого табору "Артек" в березні 2015 року.
У квітні 2016 року Оболонський суд Києва наклав арешт на майно дитячого табору.
Тоді ж Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання голови окупаційного уряду Криму Сергія Аксьонова за фактом заволодіння і передачі у власність Росії майна, що належить державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр" Артек ".
http://www.pravda.com.ua/news/2017/06/24/7147811/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
то что рашка вмешалась и повлияла на выборы Президента США - только тупой не понимает.
остальные делают вид, что не понимают - потому что удобно
и еще ета чертова привычка,
пополам с собственными интересами - целовать любую руководящую задницу,
даже плохо подтертую...
 показать весь комментарий
Ответить
 
перед нападением Киндер Пуйло спалился 2 раза,перечисляя южные области Украины,назвав из Новороссией,а после ...,мы детей и женщин впереди себя пустим,это шедевр от ДЕБИЛА всех времен и народов...,для Гааги этого достаточно...,это Прямая угроза войной соседнему государству..на юридическом языке...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Достаточно прорезать отверстие в арбузе,чтобьі лапа туда входила и всё-мартьішка будет тягать арбуз везьде,но кулак с семенами не разожмёт-ума не хватит.Поймав мобамку на семена левой дерьмократии,Юропа долго извлекала вьігоду одерьменения,торгуя,как размазня, с восточньіми шакалами,где судьба Украиньі -бьіла второстепенна-главное нефть и газ потоками ,а то,что шакал обарзел,типа-не наши проблемьі,а всемогущей натьі.

Чтож,времена изменились-Европе указали на ответственность в украинском вопросе ,мол безвиз давайте и ловите сейчас сами шакала на лабутенах-а мьі,тем временем к 2020 году начнем производить 100 миллиардов кубических метров природного газа больше, чем вы в нем нуждаетесь.Газ должен отправиться в Европу в сжиженном виде и вьібирать таки придётся- или дерьмократьі сами в солдатьі или полная оплата натьі без спонсирования ипанутьіх на всю голову оккупантов- врагов цивилизации!
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацы - обама таки чмо.
но цифровой козачек им засланый сидит и ждет приказа....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Караул-пёс-макаке не товарищь.Ну-єто прямо зрада зрадная дерьмократная!Ай-ай-яй -как досадно!Верните мобаму с клинтушей им сручно взад ! "Администрация Трампа не давала срусне права вмешиваться в прошлогодние вьіборьі в Америке". Secretary of State Rex Tillerson says the Trump administration is not giving Russia a "free pass" on interference in last year's U.S. election.
 показать весь комментарий
Ответить
 
UA Senator S 01a656ec
Киндер Пуйло куда только не совало своё плешивое рыло - Как недомерок в политике так какое-то хуйло постоянно получается,в мавзолее сифилитик недомерок, сралин такой же, и последнее хуйло с презервативом медвежонком ,их в детстве обижали и отпускали наверное раз такие получились
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скоро это перейдёт из разряда ДЕ-ФАКТО в разряд ДЕ-ЮРЕ!
Ждём-с, чуть-чуть осталось...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныЦРУ сообщало Обаме о причастности Путина к вмешательству в выборы, - The Washington Post
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
три - пятнадцать, Ksenia VB, Ali Hasan, borodas, Дядька Панас, Виктор Сидоров 2e52621c, Степан Булыга, Baden, частный сектор, Евгения Королева, AndyMariman, Олег Хмара b07bd21f, Thoughtful Realist
 Всего на сайте: 49 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти