После выборов в Германии можно будет ожидать большей динамики в переговорном процессе по Донбассу, - Жебривский

1083 15Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: Жебривский (555) минские соглашения (2208) Тему создал: Цензор.НЕТ24.06.17 00:19 После выборов в Германии можно будет ожидать большей динамики в переговорном процессе по Донбассу, - ЖебривскийМинский формат переговоров нужно менять, но для внесения изменений необходимо согласие всех сторон конфликта на Донбассе. читать источник x Мне нравится
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І відразу мусор почали вивозити. Дебіли розуміють тільки силу людей. Це як мокші. Тому й воювати потрібно як проти мокшей.
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И встал в типичную для евро-политиканов позу ЛОБСТЕРА. Ух, какой смелый! Прямо как русская оппозиция 12 Июня.
А чуть что, сразу дядю Сэма зовут. ЕС такой ЕС...
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Он в первый день знакомства дал пуйлу, причём, в жёсткой манере, понять, что он - категорический противник тоталитаризма, и с ним игрушки, типа "трампнаш" не пройдут.
Второе, надо понимать, что в европейских странах политикам разрешается в открытой форме высказывать несогласие, что мы и увидели в совместном демарше МИДов Германии и Австрии. Не забываем, Европа теряет 100 млрд. в год от санкций (львиная доля - Германия) и здесь разрешается хотя бы это озвучивать и критиковать. Поэтому позиция и Макрона и Меркель - достаточно мужественная и принципиальная. Да, мы будем слышать часто лоббистов пуйла, он им бабки хорошие башляет. Но, пока внешняя политика ЕС едина и непоколебима. И для Украины - большой плюс, что этим руководят такие принципиальные люди, как Меркель и Макрон. Главный треугольник поддержки Украины на сегодняшний день, это - Германия, Франция, США (только законодатели). Это - не идеальная конфигурация, т.к. в ней отсутствует администрация США - сам президент и госдеп, но, всё равно - политический проукраинский расклад очень внушительный.
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Даже если некоторые политики ЕС не являются агентами Кремля (тот же Макрон), это не переводит их из весовой категории болонок в категорию волкодавов. Потому что они, как и в большинстве своём представляемые ими нации (как это было бы ни грустно), ПРИНЦИПИАЛЬНО не способны на отражение физической агрессии, будь то засилье гопников на улице или действия пуйла на Донбассе. Не так давно прошлый президент Франции бахвалился перед Трампом, что в разоружённой стране никогда не будет массовых убийств из огнестрела - в то время, как его граждан убивали всеми другими доступными способами представители "несчастного, угнетённого меньшинства". И кстати, не надо записывать меня в сторонники Ле Пен - у неё точно такая же политика, но с уклоном в национал-социализм.
Украина в настоящем виде существует ТОЛЬКО благодаря тем, кто в 2014 г. встал на защиту страны. Обабившиеся, продажные, инфантильные евро-бюрократы, выдающие беженцев из Мордора пуйлу на пытки и смерть и до недавнего времени лизавщие КГБшный зад в открытую, не имеют к этому абсолютно никакого отношения.
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Жебривский: "... Но, к сожалению, на сегодня Россия не готова менять формат этих переговорных процессов", - отметил он. Источник: https://censor.net.ua/n445277
Порошеко: Сегодня нет необходимости менять "минский формат" переговоров по урегулированию на Донбассе (Украина, Россия и представители террористов "ДНР"/"ЛНР", ОБСЕ). Источник: https://censor.net.ua/n444875
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но и, прежде всего, государство Украины.
Тогда и динамика, адекватная Конституции Украины появится.
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