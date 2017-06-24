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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: Жебривский (555) минские соглашения (2208)
Тему создал: Цензор.НЕТ

После выборов в Германии можно будет ожидать большей динамики в переговорном процессе по Донбассу, - Жебривский

Минский формат переговоров нужно менять, но для внесения изменений необходимо согласие всех сторон конфликта на Донбассе.

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Большей динамики следует ждать после выборов в Украине.
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ДА ИДИТЕ ТЫ В ЖОПУ!!! Большей динамики - стоит ждать когда уродов посадят! Почему Кивалов не сидит??? А остальные?? Подтасовать результаты выборов народа - это ненаказуемо?? Ведь именно Кивалов обьявил Яныка презом.... Где Янык , и где Кивалов?? Янык -неизвестно, а Кивалов - заслуженный юрист... Закрывший проходы к пляжам гражданам ради личного замка... А никому не кажется - что его стоит судить??? И не судьями из его ПИДОРАКАДЕМИИ???
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После выборов в Германии можно будет ожидать большей динамики в переговорном процессе по Донбассу, - Жебривский - Цензор.НЕТ 7941TranceFM‏ @mr_TranceFM 3 мин.3 минуты назад
І відразу мусор почали вивозити. Дебіли розуміють тільки силу людей. Це як мокші. Тому й воювати потрібно як проти мокшей.

После выборов в Германии можно будет ожидать большей динамики в переговорном процессе по Донбассу, - Жебривский - Цензор.НЕТ 2426
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"президента Макрона, который уже показал зубы как россиянам, так и Трампу"
И встал в типичную для евро-политиканов позу ЛОБСТЕРА. Ух, какой смелый! Прямо как русская оппозиция 12 Июня.

А чуть что, сразу дядю Сэма зовут. ЕС такой ЕС...
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Считаю на сегодняшний день критику ЕС неуместной. В частности, Макрона.

Он в первый день знакомства дал пуйлу, причём, в жёсткой манере, понять, что он - категорический противник тоталитаризма, и с ним игрушки, типа "трампнаш" не пройдут.
Второе, надо понимать, что в европейских странах политикам разрешается в открытой форме высказывать несогласие, что мы и увидели в совместном демарше МИДов Германии и Австрии. Не забываем, Европа теряет 100 млрд. в год от санкций (львиная доля - Германия) и здесь разрешается хотя бы это озвучивать и критиковать. Поэтому позиция и Макрона и Меркель - достаточно мужественная и принципиальная. Да, мы будем слышать часто лоббистов пуйла, он им бабки хорошие башляет. Но, пока внешняя политика ЕС едина и непоколебима. И для Украины - большой плюс, что этим руководят такие принципиальные люди, как Меркель и Макрон. Главный треугольник поддержки Украины на сегодняшний день, это - Германия, Франция, США (только законодатели). Это - не идеальная конфигурация, т.к. в ней отсутствует администрация США - сам президент и госдеп, но, всё равно - политический проукраинский расклад очень внушительный.
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Говорить о ЖЁСТКИХ действиях применительно к евро-политикам - всё равно что сказать про болонку "загрызёт". Причём прикормленную с щенячьего возраста русским Педигри, с ароматом ГУЛАГа и КГБ. (Надеюсь, Вы не забыли о комсомольской юности Меркель?)

Даже если некоторые политики ЕС не являются агентами Кремля (тот же Макрон), это не переводит их из весовой категории болонок в категорию волкодавов. Потому что они, как и в большинстве своём представляемые ими нации (как это было бы ни грустно), ПРИНЦИПИАЛЬНО не способны на отражение физической агрессии, будь то засилье гопников на улице или действия пуйла на Донбассе. Не так давно прошлый президент Франции бахвалился перед Трампом, что в разоружённой стране никогда не будет массовых убийств из огнестрела - в то время, как его граждан убивали всеми другими доступными способами представители "несчастного, угнетённого меньшинства". И кстати, не надо записывать меня в сторонники Ле Пен - у неё точно такая же политика, но с уклоном в национал-социализм.

Украина в настоящем виде существует ТОЛЬКО благодаря тем, кто в 2014 г. встал на защиту страны. Обабившиеся, продажные, инфантильные евро-бюрократы, выдающие беженцев из Мордора пуйлу на пытки и смерть и до недавнего времени лизавщие КГБшный зад в открытую, не имеют к этому абсолютно никакого отношения.
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Нестыковочка по-жебривски

Жебривский: "... Но, к сожалению, на сегодня Россия не готова менять формат этих переговорных процессов", - отметил он. Источник: https://censor.net.ua/n445277



Порошеко: Сегодня нет необходимости менять "минский формат" переговоров по урегулированию на Донбассе (Украина, Россия и представители террористов "ДНР"/"ЛНР", ОБСЕ). Источник: https://censor.net.ua/n444875
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Чистить от кремлевских агентов надо не только государство Германии,
но и, прежде всего, государство Украины.
Тогда и динамика, адекватная Конституции Украины появится.
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БелорусьНаш.КазахстанНаш не будет.Там братья китайцы взялись за дело...
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Европа ответственной никогда и не бьіла-а мерхель десяток голосов потеряет и запоет новьім форматом аж бегом-даже ветер в одну сторону не дует-темь более ,политический!
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если на меркель подавит большой бизнес, то она будет опять ни вашим не нашим. И формулы предлагать и делать так, чтобы не было новых санкций. а если новые и будут, то чтобы были максимально нейтральными...и болтовня, болтовня, болтовня...призывы..
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Немає альтернативи "мінським домовленостям"................
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПосле выборов в Германии можно будет ожидать большей динамики в переговорном процессе по Донбассу, - Жебривский
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