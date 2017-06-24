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 Форум Украины(607928)
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Материалы по теме:  Украинские заложники в РФ
Теги: США (12840) Чалый (356) политзаключенные (630)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Чалый: Комплексное давление США на Россию поможет освободить украинских политзаключенных

Комплексное политическое, юридическое и санкционное давление Соединенных Штатов Америки на Российскую Федерацию может ускорить освобождение Олега Сенцова, Романа Сущенко, Николая Семены, Ахтема Чийгоза и других украинских политзаключенных.

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Над Анапой кружит Ту-214

https://www.flightradar24.com/RSD049/dd65599
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возможно сесть не может..горючее палит..
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честно говоря не слежу за перемещениями этого старого поца..
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В новостях проскочило, что оно сегодня рассекало на этом красавце (между прочим авианосец по сравнению с ним - катер).
Чалый: Комплексное давление США на Россию поможет освободить украинских политзаключенных - Цензор.НЕТ 8493
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Арестуйте Мертвеччука, и Хуйло за кума сам всех отпустит, и военнопленных наших, и политзаключенных.
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Томагавки - вот лекарство для идиотов рашкиных
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Смотрите на ютуб : Битва за Украину в конгрессе США ! Макейн очень авторитетный и влиятельный человек в США, и реально очень справедливый. Вы видели страх в глахаз этого человека которого он отчитывал? Это был страх перед Маккейном. Он реально крутой и заслуживающий уважения человек! Жаль что он не президент США
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РАБссиянский оппозиционер Ильдар Дадин рассказал о пытках в кацаПсинских тюрьмах и СИЗО. Гестапо отдыхает...Ютьюб.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЧалый: Комплексное давление США на Россию поможет освободить украинских политзаключенных
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