Чалый: Комплексное давление США на Россию поможет освободить украинских политзаключенных

413 16Материалы по теме: Украинские заложники в РФТеги: США (12840) Чалый (356) политзаключенные (630) Тему создал: Цензор.НЕТ24.06.17 00:03 Чалый: Комплексное давление США на Россию поможет освободить украинских политзаключенныхКомплексное политическое, юридическое и санкционное давление Соединенных Штатов Америки на Российскую Федерацию может ускорить освобождение Олега Сенцова, Романа Сущенко, Николая Семены, Ахтема Чийгоза и других украинских политзаключенных. читать источник x Мне нравится
https://www.flightradar24.com/RSD049/dd65599
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